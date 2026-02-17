Сперджен - 12 проповедей о Святом Духе
В этом сборнике «король проповедников» обращается к одной из самых важных и порой таинственных тем христианства — Личности и работе Святого Духа. Сперджен последовательно раскрывает Его роль в жизни верующего: от первого обличения во грехе до утешения в скорбях и наделения силой для служения.
Проповеди пропитаны глубоким убеждением, что Святой Дух — это не абстрактная сила, а Личность, ищущая общения с человеком. Автор призывает читателей не просто знать о Духе, но переживать Его присутствие и руководство ежедневно. Это издание станет ценным источником вдохновения для тех, кто ищет духовного обновления и более глубоких отношений с Богом.
Пер. с англ. Я. Г. Вязовский. — 2-е изд. — Мн.: Церковь «Завет Христа», 2001. — 208 с.
ISBN 985-6502-20-9
Чарльз Сперджен – 12 проповедей о Святом Духе – Содержание
Предисловие. Роль Святого Духа в спасении
1. Утешитель
2. Святой Дух — великий Учитель
3. Излияние Святого Духа
4. Святой Дух уподоблен ветру
5. Иссушающее действие Святого Духа
6. Небесный ветер
7. Ветер и огонь Пятидесятницы
8. Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом
9. Обличения Святого Духа
10. Пребывание Духа в церкви
И. Обетование Духа
12. Разве умалился Дух Господень?
No comments yet. Be the first!