Сперджен - 12 проповедей о Святом Духе

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

В этом сборнике «король проповедников» обращается к одной из самых важных и порой таинственных тем христианства — Личности и работе Святого Духа. Сперджен последовательно раскрывает Его роль в жизни верующего: от первого обличения во грехе до утешения в скорбях и наделения силой для служения.

Проповеди пропитаны глубоким убеждением, что Святой Дух — это не абстрактная сила, а Личность, ищущая общения с человеком. Автор призывает читателей не просто знать о Духе, но переживать Его присутствие и руководство ежедневно. Это издание станет ценным источником вдохновения для тех, кто ищет духовного обновления и более глубоких отношений с Богом.

Чарльз Сперджен – 12 проповедей о Святом Духе

Пер. с англ. Я. Г. Вязовский. — 2-е изд. — Мн.: Церковь «Завет Христа», 2001. — 208 с.

ISBN 985-6502-20-9

Чарльз Сперджен – 12 проповедей о Святом Духе – Содержание

Предисловие. Роль Святого Духа в спасении

  • 1. Утешитель

  • 2. Святой Дух — великий Учитель

  • 3. Излияние Святого Духа

  • 4. Святой Дух уподоблен ветру

  • 5. Иссушающее действие Святого Духа

  • 6. Небесный ветер

  • 7. Ветер и огонь Пятидесятницы

  • 8. Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом

  • 9. Обличения Святого Духа

  • 10. Пребывание Духа в церкви

  • И. Обетование Духа

  • 12. Разве умалился Дух Господень?

