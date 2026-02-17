Сперджен - 12 проповедей о верующих

Сперджен - 12 проповедей о верующих
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Кто такой настоящий верующий? В этом цикле проповедей Чарльз Сперджен анализирует не внешние атрибуты религиозности, а коренную трансформацию человеческой личности. Автор рассматривает верующего как «новое творение», обладающее уникальными психологическими и духовными характеристиками.

Сперджен исследует динамику веры: от первых робких шагов до полной уверенности. Он честно говорит о сомнениях, внутренней борьбе и кризисах, которые неизбежны на пути. Эта книга — не просто наставление, а глубокий анализ «архитектуры души», помогающий читателю найти опору в своей идентичности и понять свое место в мире.

Ч. Сперджен - 12 проповедей о верующих

Пер. с англ. — Брест: «Хрьісціян. місіян. т-ва «Благавест» Союза еванг. христиан баптистов в Респ. Беларусь, 2005. — 240 с.

ISBN 985-90011-8-9.

Ч. Сперджен - 12 проповедей о верующих – Содержание

  • 1. Верующие, испытанные, как золото

  • 2. Священство верующих

  • 3. Верующий есть новая тварь

  • 4. Вопрос для тебя

  • 5. Молитва Иисуса о верующих

  • 6. Послание из глубины веков

  • 7. Проповедь удрученного проповедника

  • 8. Жизнеутверждающее знание

  • 9. Помощь страждущим

  • 10. Святой вызов миру

  • 11 Заповедь и обетование

  • 12. Верующие — светила в мире

Added 17.02.2026
