Сперджен - 12 проповедей об освящении
Книга «12 проповедей об освящении» представляет собой сборник проповедей известного английского проповедника XIX века Чарльза Хэддона Сперджена, посвящённых теме освящения в христианской жизни. Автор рассматривает освящение как процесс духовного роста, через который верующий постепенно преображается и становится всё более подобным Христу.
Сперджен показывает, что освящение является результатом действия Божьей благодати в жизни человека и одновременно требует активного участия самого верующего. В проповедях раскрываются вопросы борьбы с грехом, внутреннего обновления, послушания Богу и стремления к святой жизни.
Особое внимание уделяется роли Слова Божьего, молитвы и духовной дисциплины в процессе освящения. Автор подчёркивает, что истинное освящение проявляется не только во внутреннем состоянии сердца, но и в практической жизни человека — в его поступках, мыслях и отношениях с другими людьми.
Книга будет полезна пасторам, проповедникам, студентам богословия и всем читателям, стремящимся глубже понять библейское учение об освящении и духовном росте христианина.
Чарльз Сперджен – 12 проповедей об освящении
Пер. с англ. — Мн.: Изд-во церкви «Завет Христа», 2002. — 240 с.
ISBN 985-6502-30-6
Чарльз Сперджен – 12 проповедей об освящении – Содержание
1. Молитва Господа Иисуса Христа об освящении
2. Претерпевший до конца
3. Свободная воля в рабстве
4. Средство от забот
5. Устремления странника
6. Слово к человеку с малой верой
7. Над источником
8. Тройное освящение
9. Приступайте к Нему
10. Бог мира
11. Возрастайте в благодати
12. Преступное учение о спасении по делам
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