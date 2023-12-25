Книга «12 проповедей об освящении» представляет собой сборник проповедей известного английского проповедника XIX века Чарльза Хэддона Сперджена, посвящённых теме освящения в христианской жизни. Автор рассматривает освящение как процесс духовного роста, через который верующий постепенно преображается и становится всё более подобным Христу.

Сперджен показывает, что освящение является результатом действия Божьей благодати в жизни человека и одновременно требует активного участия самого верующего. В проповедях раскрываются вопросы борьбы с грехом, внутреннего обновления, послушания Богу и стремления к святой жизни.

Особое внимание уделяется роли Слова Божьего, молитвы и духовной дисциплины в процессе освящения. Автор подчёркивает, что истинное освящение проявляется не только во внутреннем состоянии сердца, но и в практической жизни человека — в его поступках, мыслях и отношениях с другими людьми.

Книга будет полезна пасторам, проповедникам, студентам богословия и всем читателям, стремящимся глубже понять библейское учение об освящении и духовном росте христианина.

Чарльз Сперджен – 12 проповедей об освящении

Пер. с англ. — Мн.: Изд-во церкви «Завет Христа», 2002. — 240 с.

ISBN 985-6502-30-6

Чарльз Сперджен – 12 проповедей об освящении – Содержание