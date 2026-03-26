Обетование, данное Богом, можно сравнить с чеком, который подлежит оплате. Это обетование сулит верующему благо. Но обетование дано не для того, чтобы верующий человек прочитал его для своего успокоения и забыл о нем. Нет. Верующий должен отнестись к этому обетованию гораздо серьезнее, чем любой человек относится к банковскому чеку.

Верующий должен принять это обетование и согласиться с тем, что оно истинно. Он должен верить, что оно относится именно к нему, и признать его истинность. Далее ему необходимо поверить в то, что в этом обетовании содержится для него благословение. Таким образом верующий заверяет свое согласие отнести на свой счет обязательства, данные ему Богом.

После этого он должен с верой в сердце предъявить это обетование Богу, точно так же, как мы предъявляем в банке чек для оплаты. Верующий должен ссылаться на это обетование в своих молитвах и надеяться на его исполнение. Если верующий пришел в небесный банк в определенное для него время, он получит обещанные ему блага незамедлительно. Если же срок исполнения обетования еще не подошел, он должен терпеливо ждать. В это время верующий может пересчитывать Божьи обетования как деньги, потому что банк непременно заплатит, когда подойдет срок.

Некоторые не могут поверить в истинность этого обетования-чека и, как следствие, не получают ничего. Другие не спешат получить причитающиеся им благословения и то же остаются ни с чем. Но это происходит не по вине Дающего обетование, а по вине тех, кто не хочет относиться к этому обетованию серьезно и обращаться с ним по-деловому.

Чарльз Сперджен - Библейские обетования на каждый день

Чарльз Сперджен - Библейские обетования на каждый день – Содержание

