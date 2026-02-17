Сперджен - Благодатью вы спасены

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Автор этой книги горит желанием привести читателя к спасению – ко Христу. Он глубоко верит в силу Божию – Духа Святого, Который может употребить эту книгу для обращения миллионов людей.


Нет сомнения, что эта книга попадет в руки многим бедным грешникам, и Господь взыщет и спасет их Своей благодатью. Рассчитывая на такой круг читателей, я держался ясного и общепонятного изложения и употреблял простые выражения. Но и на высокопоставленных и знатных может воздействовать Святой Дух, и тогда они, читая эту книгу, найдут ее нужной и интересной. О если бы ее прочли люди, желающие привлечь души ко Христу!
Мое горячее желание, чтобы многие с помощью этой книги нашли мир с Богом. Будешь ли ты, читатель, в числе их?

Чарлз Сперджен - Благодатью вы спасены

Пер. с англ. – 5-е изд., испр. – Корнталь: «Свет на Востоке», 2001. – 112 с.
ISBN 3-935435-18-5

Чарлз Сперджен - Благодатью вы спасены - Содержание

Читателю

  • Глава I Бог оправдывает нечестивого

  • Глава II Бог оправдывает

  • Глава III Оправданный и Оправдывающий

  • Глава IV Освобождение от греха

  • Глава V По благодати через веру

  • Глава VI Почему мы получаем спасение через веру?

  • Глава VII Бессилие

  • Глава VIII Умножение веры

  • Глава IX Возрождение и Святой Дух

  • Глава X „Искупитель мой жив“

  • Глава XI Покаяние идет рука об руку с прощением

  • Глава XII Как дается покаяние

  • Глава XIII Страх перед отпадением

  • Глава XIV Утверждение в спасении

  • Глава XV Почему святые пребывают в вере?

  • Глава XVI Заключение

Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Related Books

All Books