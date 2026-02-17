Сперджен - Дверь Его дома открыта

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Миллионы людей живут вдали от Бога.

Но многие недалеки от Царствия Божия.

Они стоят перед дверью веры, единственным входом в вечную жизнь.

Можно было бы предположить, что они поторопятся войти: ведь их сердечно приглашают сделать этот шаг, и двери храма Божьего открыты всегда.

Но эти люди медлят - по очень многим причинам. Нужна мудрость, выдержка и опыт, чтобы ответить на их наболевшие вопросы.

Я хочу попробовать сделать это. Я не утверждаю, что ответил в этой книге (и что вообще могу ответить) на все вопросы.

Только Господь может дать людям, к которым я обращаюсь, возможность сделать этот великий, решающий шаг. Но Господь использует для воздействия на людей различные средства, и я написал эту маленькую книжечку в надежде, что Он использует ее как средство для приведения спрашивающих и ищущих Истины к простому решению всех их проблем: вере и доверию Ему.

Пойдем! Зайди в эту дверь! Это моя настоятельная просьба. Да проявит Дух Святой Свою силу во многих читателях этой книги! О, если бы все услышали Его великий призыв, рождающий в наших сердцах веру!

Чарльз Сперджен - Дверь Его дома открыта

Издание второе 1992 by CLV • Christliche Literatur-Verbreitung

ISBN 3-89397-179-3

Чарльз Сперджен - Дверь Его дома открыта - Содержание

  • Предисловие

  • Пробуждение

  • Только Иисус

  • Верить – это очень просто!

  • Робость веры

  • Что может препятствовать нашей вере

  • Надежда на помощь

  • Серьезное препятствие

  • Ненужные вопросы

  • Без веры нет спасения

  • Слово к уверовавшим

Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books