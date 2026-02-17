“Адам, где ты?” Грех притупляет совесть, одурманивает ум, так что после согрешения человек не способен осознать всю опасность своего положения так, как смог бы сделать это до согрешения. Грех -это яд, который безболезненно убивает совесть, подавляя ее. От греха люди умирают так, как умирают от холода в Альпах — во сне; они спят, спят и спят и продолжают спать до тех пор, пока смерть не опустит занавес, и тогда они в муках пробудятся в аду. Одно из первых действий благодати в человеке - это пробудить его, вывести из летаргии, заставить открыть глаза и увидеть опасность. Одно из первых действий благого врача — это вызвать в нашем теле чувствительность. Оно застыло, онемело и омертвело; Он вдыхает в него жизнь, и тогда появляется боль; но именно эта боль производит на нас благотворное воздействие.

Чарльз Сперджен - Евангельские проповеди

Издательство The Roundwood Trust, 1999 год - 208 с.

