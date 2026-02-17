“Адам, где ты?” Грех притупляет совесть, одурманивает ум, так что после согрешения человек не способен осознать всю опасность своего положения так, как смог бы сделать это до согрешения. Грех -это яд, который безболезненно убивает совесть, подавляя ее. От греха люди умирают так, как умирают от холода в Альпах — во сне; они спят, спят и спят и продолжают спать до тех пор, пока смерть не опустит занавес, и тогда они в муках пробудятся в аду. Одно из первых действий благодати в человеке - это пробудить его, вывести из летаргии, заставить открыть глаза и увидеть опасность. Одно из первых действий благого врача — это вызвать в нашем теле чувствительность. Оно застыло, онемело и омертвело; Он вдыхает в него жизнь, и тогда появляется боль; но именно эта боль производит на нас благотворное воздействие.
Чарльз Сперджен - Евангельские проповеди
Издательство The Roundwood Trust, 1999 год - 208 с.
Чарльз Сперджен - Евангельские проповеди - Содержание
1. Первые слова Бога первому грешнику
2. Дорога Царя открыта и расчищена
3. Верное слово
4. Больше Соломона
5. Избрание
6. Почему они покидают нас
7. “От четырех ветров приди дух”
8. Как приходит вера
9. Пшеничное зерно умирает, чтобы принести плод
10. Исцеление отступника
11. Бриллиантовые россыпи
