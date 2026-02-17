Услышав фразу: «Если в Вермере столько же бесов, сколько черепиц на крышах домов, то я именем Господа пойду в этот город», — вы, нисколько не сомневаясь, скажете, что ее произнес Мартин Лютер. Разве кто-нибудь другой мог сказать это? Точно так же, если бы я впервые прочитал стих из Иова 13:15, я бы нисколько не стал сомневаться, что слова, записанные в нем, произнесены Иовом. Никому не пришлось так страдать, как страдал Иов. Его печаль непредставимо глубока: все его дети умерли, все его богатство в один миг исчезло, все тело было покрыто болезненными нарывами, друзья-утешители только и делали, что обвиняли беднягу в лицемерии, да что говорить, его собственная жена сказала ему: «Похули Бога и умри».

Он страдал так ужасно, как не страдал никто иной, но, будучи человеком верующим, все пересилил и восторжествовал своей верою над всем несчастьем. А потому лишь только он мог произнести такую возвышенную фразу, о которой мы и поговорим сегодня. «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться». Нет, обычный, заурядный верующий не смог бы сказать такую фразу. Лишь только победоносно торжествующий верой Иов способен на это. Но я надеюсь, чго здесь есть и такие, кто с радостью воспользуется этим изречением, и кто знает, может быть, среди вас есть и те, чьи уста уже не раз говорили эти слова. И я надеюсь, что все мы, верующие, в той или иной мере найдем в себе силы усилить нашу веру, чтобы без всякого хвастовства могли сказать: «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться».

Чарльз Сперджен - Иов глазами великого проповедника

ИОВ глазами великого проповедника / Пер. с англ.

