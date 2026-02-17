Я должен признаться, что мои догматические взгляды отличаются от понятий, которых придерживался Сперджен в своих духовных размышлениях.

Ну и что же? Я все равно вижу, что из проповедей Сперджена льется свежая и чистая вода. Это производит такое сильное впечатление, что вопрос о том, из какой системы богословия она истекает и через какой трубопровод подается, кажется второстепенным. Здесь все — и парфяне, и мидяне, и еламиты — слышат, каждый на собственном наречии, повествование «о великих делах Божиих» (Деян.2:9,11).

Из-за этого чуда Пятидесятницы ценность всех школ богословия становится относительной, хотя мы должны воспринимать их всерьез и не ниспровергать с чувством фанатизма. Очень трудно предсказать, какое впечатление получат читатели от чтения этой книги. Поэтому я лучше зачерпну ладонями из того океана, который простирается перед ними, и пророню несколько капель.

Гельмут Тилике, профессор систематического богословия при Гамбургском университете, Германия



Чарльз Гаддон Сперджен - Как приводить души ко Христу

Напечатано для церкви Метрополитен Табернакл в Лондоне (Церковь, где проповедовал Сперджен)

Чарльз Гаддон Сперджен - Как приводить души ко Христу - Содержание

Что значит спасать души?

Качества проповедника, которые желает видеть Бог

Качества проповедника, которые желают видеть люди

Какие проповеди наиболее уместны для приобретения душ

Препятствия на пути приобретения душ

Как побудить верующих приобретать души?

Как воскрешать мертвых

Как приводить души ко Христу

Цена приведения душ ко Христу

Награда за приобретение душ

Жизнь и труд ловца человеков

Что значит «мудрый привлекает души»

Спасение душ — самое важное дело в нашей жизни

Наставление для тех, кто приводит души ко Христу

Ободрение для ловца душ