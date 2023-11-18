Господь совершит за меня (англ. пер. — устранит то, что беспокоит меня)! Милость Твоя, Господи, вовек: дел рук Твоих не оставляй. — Псалом 137:8

Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. — Евреям 10:14

Задумайтесь на мгновение о приведенных местах Писания. В первом отрывке, в Псалме 137:8, Давид перешел от твердой веры к кроткой молитве. Провозгласив сначала с уверенностью: "Господь совершит за меня (англ. пер. — устранит то, что беспокоит меня)", он потом смутился и склонился пред Господом, прося: "Дел рук Твоих не оставляй", как бы переходя на более низкий музыкальный лад. Подобное смущение часто испытываем и мы. Часто совершение наших надежд, наше совершенство в вере, мы видим как неясное отдаленное будущее, подобное солнцу, покрытому облаком. Наша вера уповает на это, как на что-то невидимое в настоящее время, наши сердца тоскуют об этом, как о наследии, до сих пор сберегаемому для нас.

Однако, это совершенство находится близко к нам как уже свершившийся и постоянно присутствующий факт, чья вечная реальность освещает нас безоблачным сиянием. Именно по этой причине я цитирую стих "Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых" (Евреям 10:14). Не приятно ли осознавать, что то, что представлено в одной части Писания как вопрос веры, в другом отрывке утверждается как свершившийся факт? Он сделал нас совершенными навсегда.

Я множество раз прокручивал этот текст в разуме и молился о нем, ища просвещения Духа Святого; но чтобы понять истинное значение этого отрывка, потребовалось довольно много времени. Очень просто выбрать значение, а затем сказать: "Вот что значит этот текст", легко найти что-то, что лежит на поверхности. Однако я не до конца уверен после нескольких часов размышлений, что какой-либо верующий может утверждать, что знает, в чем заключается мысль Духа в этом конкретном стихе: "Он (Христос) одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых".

Чарльз Сперджен – Ключ к святости

К.: Издательство «Маранафа», 2004. – 100 с.

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