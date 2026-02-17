Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Основная цель христианского служения - это прославление Господа. Обратятся ли к нему люди или нет, но, если проповедник должным образом проповедует Иисуса Христа, то труды его не будут напрасны, потому что он несет слово Божие как грешникам, так и праведным. Однако, как правило, Бог послал нас проповедовать для того, чтобы через Евангелие Иисуса Христа люди примирились с Ним.

Один проповедник правды, как Ной, может трудиться и ввести в ковчег спасения только членов своей семьи. Другой, как Иеремия, будет тщательно плакать о не покаявшемся народе, но в большинстве случаев работа проповедника направлена на спасение слушателей. Мы должны сеять даже на каменистой почве, где наш труд не вознаградится никакими плодами, но все равно мы должны надеяться на урожай и сокрушаться, если посеянные нами семена не взойдут в свое время.

Так как прославление Господа - это наша главная цель, то мы стремимся достичь ее путем наставления праведников и спасения грешников. Великое дело - наставлять людей Божиих и укреплять их в их святой вере, и никогда мы не должны пренебрегать этой обязанностью. Для этого мы должны ясно и понятно излагать евангельское учение, жизненный опыт и христианский долг и никогда ничего не опускать из всего Слова Божия.

Чарльз Сперджен - Лекции моим студентам

[перевод с англ. - Н. Ф. Полторацкая]

Одесса: «Богомыслие», 1998. - 485 с.

Чарльз Сперджен - Лекции моим студентам - Содержание

  • 1. Самооценка проповедника

  • 2. Призвание к проповедничеству

  • 3. Тайная молитва проповедника

  • 4. Наша публичная молитва

  • 5. Содержание проповеди

  • 6. Выбор текста

  • 7. О духовном толковании Священного Писания

  • 8. О голосе проповедника

  • 9. Внимание!

  • 10. Импровизация

  • 11. Приступы отчаяния у проповедника

  • 12. Частные беседы проповедника

  • 13. Недостаток литературы

  • 14. Святой Дух в пашем служении

  • 15. Необходимость совершенствования

  • 16. Умение отличать истину от лжеистины

  • 17. Внехрамовая проповедь. Исторический очерк

  • 18. Внехрамовая проповедь. Некоторые замечания

  • 19. Манера, поза и жесты. (Лекция первая)

  • 20. Манера, поза н жесты (Лекция вторая)

  • 21. Ревностность: ее ослабление и поддержание

  • 22. Глаз слепой и ухо глухое

  • 23. Наша цель - обращение людей к Господу

  • 24. Иллюстрации в проповеди

  • 25. Примеры в проповеди

  • 26. Использование примеров и иллюстраций

  • 27. Где можно найти иллюстрации и примеры?

  • 28. Наука как источник иллюстраций. Астрономия

