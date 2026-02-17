Сперджен - Лекции моим студентам
Основная цель христианского служения - это прославление Господа. Обратятся ли к нему люди или нет, но, если проповедник должным образом проповедует Иисуса Христа, то труды его не будут напрасны, потому что он несет слово Божие как грешникам, так и праведным. Однако, как правило, Бог послал нас проповедовать для того, чтобы через Евангелие Иисуса Христа люди примирились с Ним.
Один проповедник правды, как Ной, может трудиться и ввести в ковчег спасения только членов своей семьи. Другой, как Иеремия, будет тщательно плакать о не покаявшемся народе, но в большинстве случаев работа проповедника направлена на спасение слушателей. Мы должны сеять даже на каменистой почве, где наш труд не вознаградится никакими плодами, но все равно мы должны надеяться на урожай и сокрушаться, если посеянные нами семена не взойдут в свое время.
Так как прославление Господа - это наша главная цель, то мы стремимся достичь ее путем наставления праведников и спасения грешников. Великое дело - наставлять людей Божиих и укреплять их в их святой вере, и никогда мы не должны пренебрегать этой обязанностью. Для этого мы должны ясно и понятно излагать евангельское учение, жизненный опыт и христианский долг и никогда ничего не опускать из всего Слова Божия.
Чарльз Сперджен - Лекции моим студентам
[перевод с англ. - Н. Ф. Полторацкая]
Одесса: «Богомыслие», 1998. - 485 с.
Чарльз Сперджен - Лекции моим студентам - Содержание
1. Самооценка проповедника
2. Призвание к проповедничеству
3. Тайная молитва проповедника
4. Наша публичная молитва
5. Содержание проповеди
6. Выбор текста
7. О духовном толковании Священного Писания
8. О голосе проповедника
9. Внимание!
10. Импровизация
11. Приступы отчаяния у проповедника
12. Частные беседы проповедника
13. Недостаток литературы
14. Святой Дух в пашем служении
15. Необходимость совершенствования
16. Умение отличать истину от лжеистины
17. Внехрамовая проповедь. Исторический очерк
18. Внехрамовая проповедь. Некоторые замечания
19. Манера, поза и жесты. (Лекция первая)
20. Манера, поза н жесты (Лекция вторая)
21. Ревностность: ее ослабление и поддержание
22. Глаз слепой и ухо глухое
23. Наша цель - обращение людей к Господу
24. Иллюстрации в проповеди
25. Примеры в проповеди
26. Использование примеров и иллюстраций
27. Где можно найти иллюстрации и примеры?
28. Наука как источник иллюстраций. Астрономия
