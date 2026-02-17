Сперджен - По слову Твоему

Однажды, проповедуя о возрождении Петра, Сперджен сравнил себя с тем петухом, который во дворе первосвященника напомнил Петру слова Иисуса Христа. „В этом петухе я вижу подходящий образ, описывающий меня самого. Мое проповедование - жалкое пение петуха, но я надеюсь, что взгляд Учителя соединится с моей слабой проповедью. Продолжай кукарекать, бедная птица, если в это время Иисус посмотрит на человека, то твое пение не будет напрасным: оно сломит сердце Петра!“

Настоящая книга для ежедневного чтения составлена из проповедей Сперджена с тем желанием и молитвой, чтобы она для всякого христианина, до сих пор напрасно пытавшегося согреться у огня мира, стала пением петуха, зовущего к неотвратимому следованию за отвергнутым миром Господом Иисусом Христом.

,,И сказал Господь Моисею: разве рука Господня коротка?“ Числа 11,23

Часто Церковь Божия ведет себя так, будто она уверена в том, что рука Господня коротка. Правда, она верит, что когда-то Божья рука была настолько сильной, что за один день через простую проповедь Петра побудила к покаянию три тысячи человек. Она верит, что Бог некогда был столь могущественным, что бедные, необразованные евангелисты могли дискутировать с учениками Сократа и были в состоянии свергнуть богов язычников. Она верит во все это и все же часто действует сегодня так, словно Евангелие стало бессильным и Дух Божий совершенно покинул ее! В те первые свои дни церковь посылала своих миссионеров на край света. Они не имели средств и часто отправлялись в путь без сумки и мешка, твердо веря, что тот, кто призвал их на служение, позаботится и об их пропитании. Они рисковали жизнью, но приобретали и много душ для Христа, и почти не было такого места на земле, известного людям в то время, где бы ни проповедовалось бы имя Иисуса Христа.

A мы - испорченные сыновья прекрасных предков - мы боимся доверяться Богу. О, если бы у нас было больше людей, призванных Богом, которые проповедовали бы Евангелие с верою в его духовную силу, с уверенностью в том, что Дух Божий будет с ними! Сомнения, опасения, расчеты, умные планы слишком большого числа христиан подтверждают мое утверждение, что Церковь Божия верит в то, что рука Господня коротка. О Сион, перестань подсчитывать свои войска, так как твоя сила - это твое бессилие; перестань подсчитывать свои богатства, так как твое богатство заключалось часто в твоей бедности, и твоя бедность - в твоем богатстве. Не думай об образовании или красноречии твоих благовестников: ведь так часто эти вещи мешают вечному Богу! Наоборот, действуй, веруя в простоте сердца в Его обетования, и ты увидишь, сдержит ли Он слово свое.

Чарльз Сперджен - По слову Твоему - Для ежедневного чтения

Составитель: Wolfgang Buhne

