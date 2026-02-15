Сперджен - Под сенью Всемогущего
«Под сенью Всемогущего» — это сборник ежедневных чтений, составленный на основе проповедей Чарльза Сперджена, который посвящен теме Божьего провидения, защиты и утешения. Название отсылает к знаменитому 90-му (в западной традиции 91-му) Псалму: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится». Книга призвана укрепить верующего в периоды испытаний, напоминая о неизменности божественных обещаний и безопасности тех, кто доверил свою жизнь Богу.
Сперджен, сам не раз проходивший через периоды тяжелой депрессии и физических болезней, пишет не как теоретик, а как человек, нашедший опору в Слове Божьем. Каждое чтение фокусируется на конкретном аспекте Божьего характера: Его всевластии, милости и верности. Автор подчеркивает, что «сень Всемогущего» — это не место, где нет проблем, а место, где среди любых бурь сердце сохраняет сверхъестественный покой. Книга наполнена характерными для Сперджена афоризмами и глубокими духовными прозрениями, которые помогают превратить ежедневную молитву в живое общение с Творцом.
Чарльз Сперджен - Под сенью Всемогущего
Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2008. – 250 с.
ISBN 1-932247-02-5
Чарльз Сперджен - Под сенью Всемогущего – Содержание
1. Таинственные посещения
2. Под сенью Всемогущего
3. Под яблоней
4. На расселинах гор
5. Христос выражает восхищение Церковью Своею
6. Красота Церкви
7. Сладостное общение со Христом
8. Искупленные души, что избавлены от страха
9. Узы единства
10. «Я успокою вас»
11. Иисус спит на возглавии
12. Прикоснуться к Иисусу
13. Слово благословенных уст
14. Утешение
15. Тот, Кто взял на Себя грех мира
