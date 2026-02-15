Сперджен - Под сенью Всемогущего
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

«Под сенью Всемогущего» — это сборник ежедневных чтений, составленный на основе проповедей Чарльза Сперджена, который посвящен теме Божьего провидения, защиты и утешения. Название отсылает к знаменитому 90-му (в западной традиции 91-му) Псалму: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится». Книга призвана укрепить верующего в периоды испытаний, напоминая о неизменности божественных обещаний и безопасности тех, кто доверил свою жизнь Богу.

Сперджен, сам не раз проходивший через периоды тяжелой депрессии и физических болезней, пишет не как теоретик, а как человек, нашедший опору в Слове Божьем. Каждое чтение фокусируется на конкретном аспекте Божьего характера: Его всевластии, милости и верности. Автор подчеркивает, что «сень Всемогущего» — это не место, где нет проблем, а место, где среди любых бурь сердце сохраняет сверхъестественный покой. Книга наполнена характерными для Сперджена афоризмами и глубокими духовными прозрениями, которые помогают превратить ежедневную молитву в живое общение с Творцом.

Чарльз Сперджен - Под сенью Всемогущего

Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2008. – 250 с.

ISBN 1-932247-02-5

Чарльз Сперджен - Под сенью Всемогущего – Содержание

  • 1. Таинственные посещения

  • 2. Под сенью Всемогущего

  • 3. Под яблоней

  • 4. На расселинах гор

  • 5. Христос выражает восхищение Церковью Своею

  • 6. Красота Церкви

  • 7. Сладостное общение со Христом

  • 8. Искупленные души, что избавлены от страха

  • 9. Узы единства

  • 10. «Я успокою вас»

  • 11. Иисус спит на возглавии

  • 12. Прикоснуться к Иисусу

  • 13. Слово благословенных уст

  • 14. Утешение

  • 15. Тот, Кто взял на Себя грех мира

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

