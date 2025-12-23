Мария навещала свою родственницу, когда выразила наполнявшую ее радость словами этой возвышенной песни. Было бы очень хорошо, если бы всякое наше социальное общение приносило такую же пользу нашим сердцам, как этот визит — Марии. «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Наполненная верой Мария отправляется на встречу с Елизаветой, которая также наполнена святой уверенностью. И как только эти две женщины оказываются вместе, их вера возрастает до полной уверенности, и эта полная уверенность активно изливается в потоке священной хвалы. А хвала пробуждает их дремавшие силы, и вместо двух деревенских женщин мы видим перед собой двух пророчиц и поэтесс, на которых обильно излился Дух Божий.

Давайте молиться Богу всякий раз, когда встречаемся со своими родственниками и знакомыми, чтобы наше общение было не только приятным, но и полезным: чтобы мы не только проводили вместе время в приятном общении, но и на дневную стадию продвигались ближе к небесам и стали более достойными нашего вечного покоя.

Давайте этим утром обратим наше внимание на священную радость Марии, чтобы вы могли подражать ей. Настало время, когда все люди в ожидании увидеть нас веселыми. Мы желаем друг другу «веселого рождества». Некоторым слишком щепетильным христианам не нравится слово «веселое». В английском языке это старое доброе и правильное саксонское слово несет в себе радость детства и веселье зрелого возраста; оно пробуждает в нашем разуме старые песни уличных музыкантов и полночный перезвон колоколов, священный и ярко горящий огонь. Мне оно нравится на своем месте, когда упоминается в самой чувствительной из всех притчей, где написано, что, когда долго отсутствовавший блудный сын благополучно и решительно вернулся к своему отцу, они «стали веселиться». Это то время, когда мы должны быть счастливы, и желание моего сердца заключается в том, чтобы все вы, кто верует, были «веселы» в наилучшем и самом возвышенном смысле.

Чарльз Сперджен — Проповеди о женщинах Нового Завета

Пер. с англ. — Киев: Come Over and Help, Золотой город (ФОП Смоленский С. А.), 2022. — 320 с.

ISBN 978-966-2640-75-5

Чарльз Сперджен — Проповеди о женщинах Нового Завета — Содержание