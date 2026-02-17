Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сперджен - Сокровища благодати

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics
Series Спердженские проповеди (5 books)

Этот классический сборник ежедневных чтений предназначен для того, чтобы укреплять веру читателя шаг за шагом, день за днем. Сперджен выбрал 366 библейских обещаний и снабдил каждое из них кратким, но емким комментарием.

Автор подчеркивает: обещание Бога — это не просто красивые слова, а реальное обязательство Творца перед человеком. Книга учит искусству «обналичивания» этих обещаний через молитву и доверие. Она станет идеальным спутником для утреннего или вечернего размышления, помогая сохранять мир в душе и уверенность в Божьем провидении даже в самые сложные времена.

Сперджен – Сокровища благодати

Пер. с англ. - Одесса: Христианское просвещение, 2012. — 456 с. – (Спердженские проповеди, Книга 7.)

Сперджен – Сокровища благодати – Содержание

  • 1. Новогоднее благословение

  • 2. Царский путь открыт!

  • 3. Осуждение и оправдание благочестия

  • 4. Сокровища благодати

  • 5. Пояснение веры

  • 6. Острый вопрос

  • 7. Христос торжествующий

  • 8. Помни о смерти

  • 9. Признаки веры

  • 10. Драгоценное и ничтожное

  • 11. Трубный глас против ложного мира

  • 12. Воскресение

  • 13. Кровь завета

  • 14. Проповедь о пробуждении

  • 15. Безмерность греха

  • 16. Никто, кроме Иисуса (1)

  • 17. Никто, кроме Иисуса (2)

  • 18. Прах, возметаемый ветром

  • 19. Очищение прокаженного

  • 20. Плач в долине Риска

  • 21. Придите!

  • 22. Первое воскресение

Views 83
Rating
Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books