Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сперджен - Стучите

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

"Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам" (Мф. 7:7).

Я не сомневаюсь, что в весьма строгом смысле эти три призыва этого одного стиха (которые на самом деле суть один призыв) прежде всего предназначались для тех, кто верил в Бога. Именно ученикам своим сказал Господь: "Не бросайте жемчуга вашего пред свиньями". И возможно, некоторые из них, те, кто были нищие духом, обернулись и сказали в ответ: "Господи, у нас мало жемчуга. Мы слишком бедны, чтобы в изобилии владеть сокровищами Твоей благодати.

Ты призываешь нас не давать святыни псам, но святость - это скорее то, что мы ищем, а не то, чем владеем". "Да, - говорит Господь, - но вам нужно только попросить, и вы будете иметь. Вы не имеете, потому что не просите. Вам нужно только начать искать, и вы обязательно найдете, ибо святыни, как и редкий жемчуг, обнаружатся, если вы будете искать их. Вам нужно только постучать, и тайны духа откроются вам, даже глубочайшая истина Божия". Каждым из этих призывов Господь призывает нас молиться.

Чарльз Хаддон Сперджен - Стучите - Проповеди о молитве

АЛЬФОМ, 2001

ISBN 0-85234-494-5

перевод на русский язык Григорик В.А.

Чарльз Хаддон Сперджен - Стучите - Проповеди о молитве - Содержание

Предисловие

  • 1. Стучите!

  • 2. Нищий возвал, и что из этого вышло

  • 3. Господь с двумя или тремя

  • 4. Моя личная опора

  • 5. Просьба Ахсы, или образец молитвы

  • 6. Молитва Иависа

  • 7. Отрок! Молитва о тебе

  • 8. Из глубины

  • 9. Решение Ионы, или "опять увижу!"

  • 10. Молитва Христа о Петре

  • 11. Сын, прославленный Отцом и Отец, прославленный Сыном

  • 12. Пастырская молитва Христа о Его народе

  • 13. Открытое славословие и публичное вероисповедание

  • 14. Небесный образец для нашей земной жизни

  • 15. Наш сострадательный Первосвященник

  • 16. Лама савахвани ?

  • 17. Вселенское Царство Христа и каким будет его приход

Views 122
Rating 5.0 / 5
Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

