Сперджен Сюзанна - Кисть кипера - Колокольный перезвон

«Приумножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою». Псалом 93:19

Утешения Твои услаждают душу мою. Благословенный Господь, как сладки слова эти в моих устах! Вкус их подобен вкусу «лепешки с медом». Они пища и питие для моего сердца, ибо каждое это слово несет радость и ободрение. Они как «отличное вино», которое «услаждает уста утомленных». Твои утешения, утешения Твои, «услаждают душу мою». Дорогой Учитель, даруй мне благодать сесть в это утро за Твою трапезу и обильно напитаться, как может это сделать возлюбленный Твой, которому Ты с любовью приготовил изысканные яства! Помоги мне так говорить об этих яствах, чтобы не только моя душа, но и другие души могли насладиться небесной манной и напиться отличного вина, смешанного с воспоминаниями о Тебе и надеждой на Тебя! Мы благословляем людей за их доброту и утешение, но никто из них не может утешить так, как Ты, ибо только Ты есть «Отец милосердия и Бог всякого утешения». Приди же, дорогой Господь, и помоги нам расставить приготовленные Тобою тучные яства в таком порядке, чтобы мы увидели, как «утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих».

«Приумножении скорбей моих в сердце моем» — вот первое из Твоих утешений, милосердный Боже. Ты сказал душе моей: «Я — твое спасение». Бог спасает нас не потому, что мы имеем на это право или заслужили этого, а потому, что Он по Своей Божественной благодати избрал нас и смилостивился над нами. Он спас нас еще тогда, когда мы были очень далеки от Него. Его бесконечная милость вернула нас к Нему и сделала своими благодаря драгоценной Крови Христа. Вот что может утешить наши сердца «утешением вечным и надеждой благой во благодати», исходящей прямо от «Господа нашего Иисуса Христа и Бога и Отца нашего, возлюбившего нас». Воистину, спасенный и прощенный грешник может воскликнуть: «Утешения Твои услаждают душу мою»!

Следующая мысль такова: Господь, спасший нас, хранит нас. Мы хранимы «силою Божиею через веру... ко спасению». Не так уж много христиан полагается на силу Божью, которая хранит их ко спасению. Если бы мы доверяли в этом Богу так же, как и в деле спасения, наша жизнь была бы намного святее и радостнее. «Я, Господь, хранитель его... ночью и днем стерегу его...» — это великое обетование пугает многих из нас, и мы закрываем на него глаза, потому что не смеем поверить в него и применять его в нашей повседневной жизни. О глупые и маловерные сердца, скольких чудесных утешений мы сами себя лишаем!

Сюзанна Сперджен - «Кисть кипера» - или Слова ободрения и утешения для больной и страждущей души

Пер. с англ. — X.: БІБЛОС-АЛЬФА, 2008.- 112 с.

ISBN 966-2013-04-0

Сюзанна Сперджен - «Кисть кипера» - Содержание