Сперджен Сюзанна - Кисть кипера - Колокольный перезвон
«Приумножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою». Псалом 93:19
Утешения Твои услаждают душу мою. Благословенный Господь, как сладки слова эти в моих устах! Вкус их подобен вкусу «лепешки с медом». Они пища и питие для моего сердца, ибо каждое это слово несет радость и ободрение. Они как «отличное вино», которое «услаждает уста утомленных». Твои утешения, утешения Твои, «услаждают душу мою». Дорогой Учитель, даруй мне благодать сесть в это утро за Твою трапезу и обильно напитаться, как может это сделать возлюбленный Твой, которому Ты с любовью приготовил изысканные яства! Помоги мне так говорить об этих яствах, чтобы не только моя душа, но и другие души могли насладиться небесной манной и напиться отличного вина, смешанного с воспоминаниями о Тебе и надеждой на Тебя! Мы благословляем людей за их доброту и утешение, но никто из них не может утешить так, как Ты, ибо только Ты есть «Отец милосердия и Бог всякого утешения». Приди же, дорогой Господь, и помоги нам расставить приготовленные Тобою тучные яства в таком порядке, чтобы мы увидели, как «утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих».
«Приумножении скорбей моих в сердце моем» — вот первое из Твоих утешений, милосердный Боже. Ты сказал душе моей: «Я — твое спасение». Бог спасает нас не потому, что мы имеем на это право или заслужили этого, а потому, что Он по Своей Божественной благодати избрал нас и смилостивился над нами. Он спас нас еще тогда, когда мы были очень далеки от Него. Его бесконечная милость вернула нас к Нему и сделала своими благодаря драгоценной Крови Христа. Вот что может утешить наши сердца «утешением вечным и надеждой благой во благодати», исходящей прямо от «Господа нашего Иисуса Христа и Бога и Отца нашего, возлюбившего нас». Воистину, спасенный и прощенный грешник может воскликнуть: «Утешения Твои услаждают душу мою»!
Следующая мысль такова: Господь, спасший нас, хранит нас. Мы хранимы «силою Божиею через веру... ко спасению». Не так уж много христиан полагается на силу Божью, которая хранит их ко спасению. Если бы мы доверяли в этом Богу так же, как и в деле спасения, наша жизнь была бы намного святее и радостнее. «Я, Господь, хранитель его... ночью и днем стерегу его...» — это великое обетование пугает многих из нас, и мы закрываем на него глаза, потому что не смеем поверить в него и применять его в нашей повседневной жизни. О глупые и маловерные сердца, скольких чудесных утешений мы сами себя лишаем!
Сюзанна Сперджен - «Кисть кипера» - или Слова ободрения и утешения для больной и страждущей души
Пер. с англ. — X.: БІБЛОС-АЛЬФА, 2008.- 112 с.
ISBN 966-2013-04-0
Сюзанна Сперджен - «Кисть кипера» - Содержание
- УТЕШЕНИЕ ДУШИ. «При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою». Псалом 93:19
- ШИРОКО ОТКРЫТЫЕ ВРАТА. «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». Псалом 146:11
- ТРАПЕЗА В ПУСТЫНЕ. «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Псалом 77:19
- ДЕРЗНОВЕННАЯ ВЕРА УЗНИКА. «..Для Тебя ничего нет невозможного...» Иеремии 32:17
- ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО. «В Твоей руке дни мои...» Псалом 30:16
- БОЖИЙ ТЕЛЕФОН. «...Воздыханиемое не сокрыто от Тебя». Псалом 37:10
- СВЕТ ЖИЗНИ. «Яви светлое лицо Твое рабу Твоему...» Псалом 30:17
- БЛАГОВОЛЕНИЕ, ИЩУЩЕЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕГО БЛАГОВОЛЕНИЯ. «...Если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих...» Исход 33:13
- ОБОГАЩЕНИЕ ВСЯКОЮ БЛАГОДАТЬЮ. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело...» 2 Коринфянам 9:8
- МЕДОВЫЕ СОТЫ НАСЛАЖДЕНИЯ. «...Потому, что любит вас Господь...» Второзаконие 7:8
- БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ПАРАДОКС. «Я видел пути его, и исцелю его...» Исайи 57:18
- УКРЕПЛЕНИЕ ОТ БОГА. «...Яукреплю тебя, и помогу тебе...» Исайи 41:10
- ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕРЫ. «Кто прикоснулся ко Мне? ...Прикоснулся ко Мне некто...» Луки 8:45-46
- «БЕДСТВУЮЩИЕ В ПЛАВАНИИ» (Новогоднее послание). «И увидел их бедствующих в плавании...» Марка 6:48
- ВО ТЬМЕ БЕЗ ИИСУСА. «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним». Иоанна 6:17
- ОПАСНЫЙ ПУТЬ. «Господи!., повели мне придти к Тебе по воде». Матфея 14:28
- С ИИСУСОМ, НО В СТРАХЕ. «Где вера ваша?» Луки 8:25
- ЗРЕЛИЩЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И АНГЕЛОВ. «...Показал им руки и ноги». Луки 24:40
- НЕИЗМЕННЫЙ БОГ. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же». Евреям 13:8
Сюзанна Сперджен – Колокольный перезвон - доносящий древние истины безмерной благодати и жертвенной любви
Пер. с англ. – Харьков: Издатель Д. Ф. Ткаченко, 2004. – 116 с.
ISBN 966-8022-11-4
Сюзанна Сперджен – Колокольный перезвон – Содержание
- Колокольный перезвон. «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Рим.8:32
- Сам Господь. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас...» 2 Фес. 2:16
- Божий дар. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Иоан. 4:10
- Его неизмеримая любовь. «Немы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». 1 Иоан. 4:10
- Милосердие Божие. «Милость Моя не отступит от тебя». Исаия 54:10
- Безмерное величие Божьего могущества. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» Еф. 1:19
- Утешитель опечаленным. «...и отрет Господь Бог слезы со всех лиц...» Ис. 25:8
- Воля любящего Бога. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» Мф. 6:10
- Твой путь, не мой. «Уровняй предомною путь Твой». Пс. 5:9
- Благословение Господне на Его народе. «И да будет благословение Господа Бога нашего на нас...» Пс. 89:17
- Божественное помазание. «Яумащен свежим елеем». Пс. 91:11
- Чуткий слух. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю». Пс. 142:8
- Опустившиеся веки. «...Уныло смотрели глаза мои к небу: Господи! Тесно мне; спаси меня». Ис. 38:14
- Мелочи жизни. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали». Пс. 138:2
- Обеспокоенное сердце. «Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоан. 14:27
- Источник в пустыне. «Не считай этого для себя тяжким». Втор. 15:18
- Проходя через огонь. «И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтоб оно очистилось». Чис.31.23
- Время — экзаменатор любви. «Не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас». Исх. 20:20
- Кипарисы и мирты. «Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое». Ис. 55:13
- Средство от недовольства. «Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое». Пс. 70:8
- Цепи неверия. «Почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему». Матф. 17:19-20
- Достойная доверия горняя страна. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой услышит меня». Мих. 7:7
- Ожидание у ворот. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю». Пс. 129:5
- Беззаветная преданность. «Я и все мое - твое...». ЗЦар. 20:4
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