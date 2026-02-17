Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Этот человек пришел взять то, что я должен отдавать Богу, но ведь я точно знаю, что мне нечем платить. Сделаю вид, что меня нет дома». Отнюдь нет! Я не выдвигаю перед вами никаких требований: ни во имя Бога, ни во имя человека. Напротив, я хочу кое-что вам предложить. Мы будем говорить не о законе, долге и наказании^ о любви и доброте, прощении и милости, о вечной жизни. Посему не поступайте так, будто вас «нет дома»; не пропускайте эти строки мимо ушей и не относитесь к ним пренебрежительно. Я ничего от вас не прошу ни во имя Бога, ни во имя человека. Я не намерен требовать у вас даже какой-либо посильной помощи. Со страниц этой книги я обращаюсь к вам во имя Бога, чтобы передать бесплатный дар, который принесет вам безмерную радость в настоящем и в вечности, если вы примете его.

Откройте двери своего сердца и позвольте моим мольбам войти: «...придите - и рассудим...» (Ис. 1:18). Сам Господь приглашает вас поговорить о непосредственном и безграничном счастье, ведь Он не приглашал бы вас, если бы Его намерения не были вам во благо. Не отказывайте Господу Иисусу, Который стучит в двери вашего сердца, ибо Он стучит рукой, которая была пригвождена ко древу за подобных вам и мне. Итак, Он преследует единственную цель - дать вам благо, поэтому приклоните свое ухо и приблизьтесь к Нему. Будьте внимательным слушателем, и пусть каждое слово западет вам глубокое душу. Возможно, пришло время вступить в новую жизнь, которая есть преддверие небес. «Вера от слышания» (Рим. 10:17), а чтение - одна из форм «слышания», вера может наполнить ваше сердце во время чтения этой книги. Почему бы и нет? О, благословенный Дух, сверши это!

Чарльз X. Сперджен – Только лишь благодать

Издательство – Grace Publishing International – 137с. / 2007 г.

ISBN-13: 978-0-9741206-5-2 (рус.)

ISBN-10: 0-974-1206-5-0 (рус.)

ISBN-10: 0-8024-0001-9 (англ.)

Чарльз X. Сперджен – Только лишь благодать – Содержание

  • Посвящается вам

  • С чего начнём?

  • Бог оправдывает нечестивого

  • «Бог оправдывает...»

  • Праведный и Оправдывающий

  • Избавление от греха

  • «Благодатью через веру»

  • Что же такое вера?

  • Как можно проиллюстрировать веру?

  • Почему мы спасены по вере?

  • Что я могу сделать? НИЧЕГО!

  • Умножение веры

  • Возрождение и Дух Святой

  • «Искупитель мой жив»

  • Покаяние должно сопровождаться прощением

  • Как снисходит покаяние

  • Страх перед падением

  • Укоренение

  • Почему святые упорно продолжают путь

  • Заключение

Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books