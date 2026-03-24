Чарльз Гаддон Сперджен - Утром и вечером - Чтения на каждый день

Если вы являетесь членом церкви, то с уверенностью можно сказать, что по крайней мере несколько раз в жизни вы слышали эту фамилию. Одним из самых цитируемых проповедников среди христиан является Чарльз Сперджен, человек, который всю свою жизнь посвятил служению Богу. Его труд включал пасторскую заботу о людях, провозглашение проповеди, написание гимнов, книг и статей, учреждение проповеднического колледжа и сиротского приюта. Он жил для того, чтобы служить Богу, и служил Богу, чтобы являть Его славу.

Чарльз Сперджен родился в 1834 году в Англии, в графстве Эссекс, в доме пастора, который с почтением относился к пуританской традиции. Эта любовь передалась и Сперджену, которого некоторые называют «последним пуританином». Уже в пять-шесть лет он читал Библию на семейных собраниях, а в семь лет начал читать книги пуритан и своими глубокими рассуждениями удивлял родных и гостей, которые часто бывали в доме пастора.

Обращение к Богу Сперджена сопровождалось мучительным и глубоким осознанием своей греховности. Мысли об аде и вечности без Бога ужасали юного Чарльза. Когда ему было пятнадцать лет, Бог коснулся его сердца и сделал Своим дитем навеки. Служение Чарльза Сперджена началось с распространения трактатов о Евангелии. Вдобавок он на обрывках бумаги писал евангельские тексты и оставлял их там, где прохожие могли бы их увидеть. Он считал, что не будет достаточно счастливым, если не делает для Бога хотя бы чего- нибудь. Немного позже он начал проповедовать и в возрасте семнадцати лет принял предложение стать пастором в сельской церкви. Он был убежден, что провозглашение Евангелия, проповедь живого Слова Божьего бедным погибающим душам — это то занятие, к которому призвал его Бог. Эта уверенность сопровождала его на протяжении всей жизни.

За свою недолгую жизнь Чарльз Сперджен произнес более 3 000 проповедей и издал около 50 книг. В издательском труде и систематизации всех его записей ему помогала любящая и верная жена Сьюзи, которая родила ему двух прекрасных сыновей — Чарльза и Томаса. Благочестивое влияние Сперджена распространялось не только через его проповеди и книги, но и через проповедников других церквей, которых он обучал в основанном им библейском колледже. Служение Сперджена не было беззаботным и спокойным. Несмотря на неоспоримо положительное влияние, которое оказывала деятельность Сперджена, он постоянно подвергался критике как со стороны христиан, так и со стороны неверующих людей. Его проповедническому таланту завидовали. Его ненавидели за то, что он собирал десятитысячные толпы. Над ним насмехались из-за его излишнего веса. Его обвиняли в том, что его убеждения неправильные. Его осуждали за то, что в его проповедях много примеров и юмора. Нередко ему приписывали гордость и надменность. Все перечисленное приносило знаменитому проповеднику внутренние страдания. Однако утешение он находил в молитвах к своему Богу, в обетованиях Библии и поддержке со стороны своей супруги.

Несмотря на свою популярность, Сперджен был смиренным человеком, который понимал уничижительное воздействие гордости. Он часто просил Бога, чтобыТот не допустил его сердцу превозноситься над другими людьми. Кроме того, Сперджен придерживался строгой самодисциплины. Он рано вставал и трудился на протяжении дня: учился, посещал людей, молился и готовил проповеди. Литературное наследие Чарльза Сперджена составляет множество книг на богословские и практические темы христианской жизни. Книга, которую вы держите в своих руках, является плодом практической жизни замечательного христианина. Окунитесь в ее прочтение, и вы увидите Бога таким, каким Его видел Чарльз Сперджен.

Чарльз Гаддон Сперджен - Утром и вечером - Чтения на каждый день

Издательство «Левит», 2020. — 768 с.

ISBN 978-617-7662-33-3