Добавил бы Чарльз Гаддон Сперджен что-то существенное или пропустил, если бы мог сам приложить руку к этому объемному труду? Он умер слишком рано — в 58 лет. Это то время, когда люди, вспоминая события детства и юношества, размышляют над ними и совершенно по-иному оценивают эту часть своей жизни и служения. Это сделали за него другие: его вдова Сузанна и его первый секретарь, которые были к нему ближе всех.
Чарльз Гаддон Сперджен - Все для славы Божьей - Автобиография
Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 110135 • 33661 Bielefeld, 2005
ISBN 3-89397-672-8
Чарльз Гаддон Сперджен - Все для славы Божьей - Автобиография - Содержание
Предисловие
1. Счастливое детство
2. Молитвенный дом в Стемберне
3. Ричард Книлл и другие детские приключения
4. Воспоминания о Мейдстоне и Ньюмаркете
5. Ранние религиозные впечатления
6. Через многие страдания
7. Большая перемена
8. После покаяния
9. Заметки из дневника и писем
10. Доброе свидетельство
11. Начало служения Господу
12. Защита библейского учения
13. Молодой проповедник в Марчленде
14. Молодой спасатель душ в Вотэбиче
15. Воспоминания сельского пастора
16. Зов в Лондон
17. Начало долгого пасторского служения, 1854 год
18. Любовь и брак
19. Ранние критики и клеветники — первые литературные друзья
20. Удивительный рост — даты и факты
21. Соработники
22. «Я более потрудился»
23. Первое посещение Шотландии
24. Завоеватель душ
25. Новая школа для проповедников
26. Первые издания — писатель, издатель и читатель
27. Первые годы супружества
28. Катастрофа в музыкальном салоне на Ролл Суррей Гаденс, 1856
29. Богослужения 1858-1860
30. Строительство нашего дома молитвы
31. Богослужения в музыкальном салоне
32. Богослужения в строящемся Табернакеле
33. Открытие молитвенного дома
34. Памятные богослужения в Табернакеле 1861-1874
35. Проповедь под открытым небом
36. Библейская школа для проповедников, 1861-1878
37. Благословение от напечатанных проповедей
38. Дома для сирот
39. Новый Хеленсбургский дом
40. Ищущие и покаявшиеся
41. Вествуд
42. Из двухдневной работы
43. Сперджен читатель и автор
44. «Прямое противостояние» — с позиций Сперджена
45. Последний год
