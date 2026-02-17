Сперджен - Все для славы Божьей

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Добавил бы Чарльз Гаддон Сперджен что-то существенное или пропустил, если бы мог сам приложить руку к этому объемному труду? Он умер слишком рано — в 58 лет. Это то время, когда люди, вспоминая события детства и юношества, размышляют над ними и совершенно по-иному оценивают эту часть своей жизни и служения. Это сделали за него другие: его вдова Сузанна и его первый секретарь, которые были к нему ближе всех.

Чарльз Гаддон Сперджен - Все для славы Божьей - Автобиография

Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 110135 • 33661 Bielefeld, 2005

ISBN 3-89397-672-8

Чарльз Гаддон Сперджен - Все для славы Божьей - Автобиография - Содержание

  • Предисловие

  • 1. Счастливое детство

  • 2. Молитвенный дом в Стемберне

  • 3. Ричард Книлл и другие детские приключения

  • 4. Воспоминания о Мейдстоне и Ньюмаркете

  • 5. Ранние религиозные впечатления

  • 6. Через многие страдания

  • 7. Большая перемена

  • 8. После покаяния

  • 9. Заметки из дневника и писем

  • 10. Доброе свидетельство

  • 11. Начало служения Господу

  • 12. Защита библейского учения

  • 13. Молодой проповедник в Марчленде

  • 14. Молодой спасатель душ в Вотэбиче

  • 15. Воспоминания сельского пастора

  • 16. Зов в Лондон

  • 17. Начало долгого пасторского служения, 1854 год

  • 18. Любовь и брак

  • 19. Ранние критики и клеветники — первые литературные друзья

  • 20. Удивительный рост — даты и факты

  • 21. Соработники

  • 22. «Я более потрудился»

  • 23. Первое посещение Шотландии

  • 24. Завоеватель душ

  • 25. Новая школа для проповедников

  • 26. Первые издания — писатель, издатель и читатель

  • 27. Первые годы супружества

  • 28. Катастрофа в музыкальном салоне на Ролл Суррей Гаденс, 1856

  • 29. Богослужения 1858-1860

  • 30. Строительство нашего дома молитвы

  • 31. Богослужения в музыкальном салоне

  • 32. Богослужения в строящемся Табернакеле

  • 33. Открытие молитвенного дома

  • 34. Памятные богослужения в Табернакеле 1861-1874

  • 35. Проповедь под открытым небом

  • 36. Библейская школа для проповедников, 1861-1878

  • 37. Благословение от напечатанных проповедей

  • 38. Дома для сирот

  • 39. Новый Хеленсбургский дом

  • 40. Ищущие и покаявшиеся

  • 41. Вествуд

  • 42. Из двухдневной работы

  • 43. Сперджен читатель и автор

  • 44. «Прямое противостояние» — с позиций Сперджена

  • 45. Последний год

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books