Спэрроу Джайлс - Космос - большое путешествие по Вселенной

Мне хочется рассказать вам о том, что происходит с моей головой, когда я пытаюсь представить себе глубину космоса. Людям кажется, что мне это легко дается, потому что я пишу о планетах и езжу наблюдать солнечные затмения. Однако Солнечная система — всего лишь уютное гнездышко по сравнению со всей нашей Галактикой. Но и сама Галактика не более, чем точка в бесконечной протяженности пространства-времени, которое образует Вселенную. И когда я пытаюсь заставить мой мозг вообразить эти гигантские масштабы, он просто отказывается работать. От тишины закладывает уши, как будто в безграничной пустоте, которую мои мысли стараются охватить, им недостает воздуха. И в то же время я чувствую, что падаю куда-то, как часто случается, когда засыпаешь, и уже впадая в забытье, вдруг вскидываешься от неожиданного образа — частью из сна, частью из глубины памяти. Летишь то ли с качелей, то ли с лестницы, и все тело судорожно напрягается, чтобы спастись. Хотя эти внутренние ощущения, связанные с тишиной и падением, выглядят довольно интимными, подозреваю, что они навеяны каким-нибудь кинофильмом или телепередачей со спецэффектами. Подумайте только, как часто в фантастических фильмах и смонтированных в NASA имитациях космического полета момент выхода за пределы земной атмосферы обозначается наступлением внезапной тишины. Это резкое исчезновение звуков после рева стартовых двигателей сообщает нам о нашем прибытии во внешний, потусторонний мир. А что до падения — что ж, научные телевизионные программы предлагают нам сценарий безвозвратного спуска в бездонные глубины черной дыры. Только перешагни через горизонт событий одного из этих монстров, и ты тут же распростишься не только со светом и жизнью, но и со всей прошлой историей — и с самой Вселенной. По крайней мере, так мне рассказывали и показывали в анимациях и рисунках. Но, по правде сказать, я так и не смогла обзавестись ментальным устройством для понимания этого явления. И я не в большей степени способна вызвать в воображении представление о черной дыре, чем какой-нибудь муравей способен был бы к ней подползти.

Возможно, будь я лучше подкована в математике, мне было бы легче освоиться в межзвездном мире. А ведь меня едва ли можно назвать полной тупицей в этой области. Я хорошо считаю в уме, алгебра, геометрия, тригонометрия и матанализ давались мне без усилий. Но все это не помогает мне освоиться с астрономическими величинами — скажем, с тем чтобы вообразить стомиллиардное звездное население Млечного Пути или два миллиона световых лет расстояния до туманности Андромеды (а это, между прочим, больше двенадцати миллионов триллионов миль — но от этого ничуть не легче). В моей работе мне регулярно случается встречаться с астрономами, которые с легкостью жонглируют такими цифрами, нанизывая одну степень десятки на другую. Я никогда не скрываю, как сильно я им завидую. С другой стороны, мне приходится встречаться и с людьми, которые доверительно сообщают мне, как им становится страшно, когда они думают о космосе, — настолько страшно, что они предпочли бы о нем вообще не думать. Когда я в первый раз услышала такое признание, я подумала, не может ли страх перед космосом быть неким новым болезненным синдромом, травматическим воздействием новостей науки. В конце концов, для многих апокалиптическая угроза столкновения с астероидом стала казаться столь же реальной, как угроза террористической атаки, а о том, что Солнце истощит свое ядерное горючее, некоторые сокрушаются как о неизбежной предстоящей им катастрофе. Но в результате я убедилась, что страх космоса, как страх темноты, — первобытный, иррациональный. Еще в древности он легко мог появиться, просто когда человек оказывался ночью под звездным небом и остро осознавал свою малость под его гигантским шатром.

Спэрроу Джайлс - Космос - большое путешествие по Вселенной

перевод с английского К. Масленникова

Москва : Эксмо, 2021, 224 с.

Серия "Подарочные издания. Миссия «Космос»"

ISBN 978-5-04-115537-7

Спэрроу Джайлс - Космос - большое путешествие по Вселенной - Содержание

Межпланетный мир

Внутренние планеты Земля Тектоническая активность Воздух и вода Жизнь Луна Венера Венера после «Магеллана» Меркурий Солнце Солнечный цикл Марс Марсианские вулканы Долина Маринера Вода на Марсе Астероиды

Внешние планеты Юпитер Луны Юпитера Ио Европа Ганимед Каллисто Сатурн Кольца Сатурна Луны Сатурна Телесто, Пандора, Эпиметей, Мимас Энцелад Тефия, Диона, Рея Титан Гиперион Япет, Феба Уран Луны Урана Титания, Оберон, Умбриэль Ариэль, Миранда Нептун Луны Нептуна Тритон Дальние окраины Плутон, Эрис Квавар, Седна Кометы



Межзвездный мир

Среди звезд

Жизнь звезд Рождение звезд Молодые звезды Кратные звезды Внесолнечные планеты Рассеянные скопления Шаровые скопления Переменные звезды Красные гиганты Планетарные туманности Белые карлики Сверхгиганты Сверхновые Останки звезд Млечный Путь Ядро Галактики



Межгалактический мир

Местная Группа Большое Магелланово Облако Малое Магелланово Облако Галактика в Андромеде Галактика в Треугольнике Галактика Барнарда

Галактики Спиральные галактики Разнообразие спиралей Эллиптические и линзообразные галактики Неправильные галактики Активные галактики Радиогалактики Галактики Сейферта Квазары и блазары

Эволюция галактик Взаимодействующие галактики Сталкивающиеся галактики



Глубины пространства и времени

Скопления галактик Скопления и гравитационное линзирование

Волокна и войды

Темная материя

Взгляд вглубь

Да будет свет

Большой взрыв

Конец?

Глоссарий

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