Спэрроу Джайлс - Космос - большое путешествие по Вселенной

Спэрроу - Космос
Мне хочется рассказать вам о том, что происходит с моей головой, когда я пытаюсь представить себе глубину космоса. Людям кажется, что мне это легко дается, потому что я пишу о планетах и езжу наблюдать солнечные затмения. Однако Солнечная система — всего лишь уютное гнездышко по сравнению со всей нашей Галактикой. Но и сама Галактика не более, чем точка в бесконечной протяженности пространства-времени, которое образует Вселенную. И когда я пытаюсь заставить мой мозг вообразить эти гигантские масштабы, он просто отказывается работать. От тишины закладывает уши, как будто в безграничной пустоте, которую мои мысли стараются охватить, им недостает воздуха. И в то же время я чувствую, что падаю куда-то, как часто случается, когда засыпаешь, и уже впадая в забытье, вдруг вскидываешься от неожиданного образа — частью из сна, частью из глубины памяти. Летишь то ли с качелей, то ли с лестницы, и все тело судорожно напрягается, чтобы спастись. Хотя эти внутренние ощущения, связанные с тишиной и падением, выглядят довольно интимными, подозреваю, что они навеяны каким-нибудь кинофильмом или телепередачей со спецэффектами. Подумайте только, как часто в фантастических фильмах и смонтированных в NASA имитациях космического полета момент выхода за пределы земной атмосферы обозначается наступлением внезапной тишины. Это резкое исчезновение звуков после рева стартовых двигателей сообщает нам о нашем прибытии во внешний, потусторонний мир. А что до падения — что ж, научные телевизионные программы предлагают нам сценарий безвозвратного спуска в бездонные глубины черной дыры. Только перешагни через горизонт событий одного из этих монстров, и ты тут же распростишься не только со светом и жизнью, но и со всей прошлой историей — и с самой Вселенной. По крайней мере, так мне рассказывали и показывали в анимациях и рисунках. Но, по правде сказать, я так и не смогла обзавестись ментальным устройством для понимания этого явления. И я не в большей степени способна вызвать в воображении представление о черной дыре, чем какой-нибудь муравей способен был бы к ней подползти.
Возможно, будь я лучше подкована в математике, мне было бы легче освоиться в межзвездном мире. А ведь меня едва ли можно назвать полной тупицей в этой области. Я хорошо считаю в уме, алгебра, геометрия, тригонометрия и матанализ давались мне без усилий. Но все это не помогает мне освоиться с астрономическими величинами — скажем, с тем чтобы вообразить стомиллиардное звездное население Млечного Пути или два миллиона световых лет расстояния до туманности Андромеды (а это, между прочим, больше двенадцати миллионов триллионов миль — но от этого ничуть не легче). В моей работе мне регулярно случается встречаться с астрономами, которые с легкостью жонглируют такими цифрами, нанизывая одну степень десятки на другую. Я никогда не скрываю, как сильно я им завидую. С другой стороны, мне приходится встречаться и с людьми, которые доверительно сообщают мне, как им становится страшно, когда они думают о космосе, — настолько страшно, что они предпочли бы о нем вообще не думать. Когда я в первый раз услышала такое признание, я подумала, не может ли страх перед космосом быть неким новым болезненным синдромом, травматическим воздействием новостей науки. В конце концов, для многих апокалиптическая угроза столкновения с астероидом стала казаться столь же реальной, как угроза террористической атаки, а о том, что Солнце истощит свое ядерное горючее, некоторые сокрушаются как о неизбежной предстоящей им катастрофе. Но в результате я убедилась, что страх космоса, как страх темноты, — первобытный, иррациональный. Еще в древности он легко мог появиться, просто когда человек оказывался ночью под звездным небом и остро осознавал свою малость под его гигантским шатром.
Спэрроу Джайлс - Космос - большое путешествие по Вселенной
перевод с английского К. Масленникова
Москва : Эксмо, 2021, 224 с.
Серия "Подарочные издания. Миссия «Космос»"
ISBN 978-5-04-115537-7
Спэрроу Джайлс - Космос - большое путешествие по Вселенной - Содержание
Межпланетный мир
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Внутренние планеты
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Земля
- Тектоническая активность
- Воздух и вода
- Жизнь
- Луна
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Венера
- Венера после «Магеллана»
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Меркурий
- Солнце
- Солнечный цикл
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Марс
- Марсианские вулканы
- Долина Маринера
- Вода на Марсе
- Астероиды
- Земля
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Внешние планеты
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Юпитер
- Луны Юпитера
- Ио
- Европа
- Ганимед
- Каллисто
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Сатурн
- Кольца Сатурна
- Луны Сатурна
- Телесто, Пандора, Эпиметей, Мимас
- Энцелад
- Тефия, Диона, Рея
- Титан
- Гиперион
- Япет, Феба
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Уран
- Луны Урана
- Титания, Оберон, Умбриэль
- Ариэль, Миранда
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Нептун
- Луны Нептуна
- Тритон
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Дальние окраины
- Плутон, Эрис
- Квавар, Седна
- Кометы
- Юпитер
Межзвездный мир
- Среди звезд
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Жизнь звезд
- Рождение звезд
- Молодые звезды
- Кратные звезды
- Внесолнечные планеты
- Рассеянные скопления
- Шаровые скопления
- Переменные звезды
- Красные гиганты
- Планетарные туманности
- Белые карлики
- Сверхгиганты
- Сверхновые
- Останки звезд
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Млечный Путь
- Ядро Галактики
Межгалактический мир
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Местная Группа
- Большое Магелланово Облако
- Малое Магелланово Облако
- Галактика в Андромеде
- Галактика в Треугольнике
- Галактика Барнарда
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Галактики
- Спиральные галактики
- Разнообразие спиралей
- Эллиптические и линзообразные галактики
- Неправильные галактики
- Активные галактики
- Радиогалактики
- Галактики Сейферта
- Квазары и блазары
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Эволюция галактик
- Взаимодействующие галактики
- Сталкивающиеся галактики
Глубины пространства и времени
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Скопления галактик
- Скопления и гравитационное линзирование
- Волокна и войды
- Темная материя
- Взгляд вглубь
- Да будет свет
- Большой взрыв
- Конец?
Глоссарий
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