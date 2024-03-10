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Спэрроу - Космос

Спэрроу Джайлс - Космос - большое путешествие по Вселенной
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Category ESXATOS BOOKS, Educational, Reference
Мне хочется рассказать вам о том, что происходит с моей головой, когда я пытаюсь представить себе глубину космоса. Людям кажется, что мне это легко дается, потому что я пишу о планетах и езжу наблюдать солнечные затмения. Однако Солнечная система — всего лишь уютное гнездышко по сравнению со всей нашей Галактикой. Но и сама Галактика не более, чем точка в бесконечной протяженности пространства-времени, которое образует Вселенную. И когда я пытаюсь заставить мой мозг вообразить эти гигантские масштабы, он просто отказывается работать. От тишины закладывает уши, как будто в безграничной пустоте, которую мои мысли стараются охватить, им недостает воздуха. И в то же время я чувствую, что падаю куда-то, как часто случается, когда засыпаешь, и уже впадая в забытье, вдруг вскидываешься от неожиданного образа — частью из сна, частью из глубины памяти. Летишь то ли с качелей, то ли с лестницы, и все тело судорожно напрягается, чтобы спастись. Хотя эти внутренние ощущения, связанные с тишиной и падением, выглядят довольно интимными, подозреваю, что они навеяны каким-нибудь кинофильмом или телепередачей со спецэффектами. Подумайте только, как часто в фантастических фильмах и смонтированных в NASA имитациях космического полета момент выхода за пределы земной атмосферы обозначается наступлением внезапной тишины. Это резкое исчезновение звуков после рева стартовых двигателей сообщает нам о нашем прибытии во внешний, потусторонний мир. А что до падения — что ж, научные телевизионные программы предлагают нам сценарий безвозвратного спуска в бездонные глубины черной дыры. Только перешагни через горизонт событий одного из этих монстров, и ты тут же распростишься не только со светом и жизнью, но и со всей прошлой историей — и с самой Вселенной. По крайней мере, так мне рассказывали и показывали в анимациях и рисунках. Но, по правде сказать, я так и не смогла обзавестись ментальным устройством для понимания этого явления. И я не в большей степени способна вызвать в воображении представление о черной дыре, чем какой-нибудь муравей способен был бы к ней подползти.
Возможно, будь я лучше подкована в математике, мне было бы легче освоиться в межзвездном мире. А ведь меня едва ли можно назвать полной тупицей в этой области. Я хорошо считаю в уме, алгебра, геометрия, тригонометрия и матанализ давались мне без усилий. Но все это не помогает мне освоиться с астрономическими величинами — скажем, с тем чтобы вообразить стомиллиардное звездное население Млечного Пути или два миллиона световых лет расстояния до туманности Андромеды (а это, между прочим, больше двенадцати миллионов триллионов миль — но от этого ничуть не легче). В моей работе мне регулярно случается встречаться с астрономами, которые с легкостью жонглируют такими цифрами, нанизывая одну степень десятки на другую. Я никогда не скрываю, как сильно я им завидую. С другой стороны, мне приходится встречаться и с людьми, которые доверительно сообщают мне, как им становится страшно, когда они думают о космосе, — настолько страшно, что они предпочли бы о нем вообще не думать. Когда я в первый раз услышала такое признание, я подумала, не может ли страх перед космосом быть неким новым болезненным синдромом, травматическим воздействием новостей науки. В конце концов, для многих апокалиптическая угроза столкновения с астероидом стала казаться столь же реальной, как угроза террористической атаки, а о том, что Солнце истощит свое ядерное горючее, некоторые сокрушаются как о неизбежной предстоящей им катастрофе. Но в результате я убедилась, что страх космоса, как страх темноты, — первобытный, иррациональный. Еще в древности он легко мог появиться, просто когда человек оказывался ночью под звездным небом и остро осознавал свою малость под его гигантским шатром.

Спэрроу Джайлс - Космос - большое путешествие по Вселенной

перевод с английского К. Масленникова
Москва : Эксмо, 2021, 224 с.
Серия "Подарочные издания. Миссия «Космос»"
ISBN 978-5-04-115537-7

Спэрроу Джайлс - Космос - большое путешествие по Вселенной - Содержание

Межпланетный мир
  • Внутренние планеты
    • Земля
      • Тектоническая активность
      • Воздух и вода
      • Жизнь
    • Луна
    • Венера
      • Венера после «Магеллана»
    • Меркурий
      • Солнце
      • Солнечный цикл
    • Марс
      • Марсианские вулканы
      • Долина Маринера
      • Вода на Марсе
    • Астероиды
  • Внешние планеты
    • Юпитер
      • Луны Юпитера
      • Ио
      • Европа
      • Ганимед
      • Каллисто
    • Сатурн
      • Кольца Сатурна
      • Луны Сатурна
      • Телесто, Пандора, Эпиметей, Мимас
      • Энцелад
      • Тефия, Диона, Рея
      • Титан
      • Гиперион
      • Япет, Феба
    • Уран
      • Луны Урана
      • Титания, Оберон, Умбриэль
      • Ариэль, Миранда
    • Нептун
      • Луны Нептуна
      • Тритон
    • Дальние окраины
      • Плутон, Эрис
      • Квавар, Седна
      • Кометы
Межзвездный мир
  • Среди звезд
  • Жизнь звезд
    • Рождение звезд
    • Молодые звезды
    • Кратные звезды
    • Внесолнечные планеты
    • Рассеянные скопления
    • Шаровые скопления
    • Переменные звезды
    • Красные гиганты
    • Планетарные туманности
    • Белые карлики
    • Сверхгиганты
    • Сверхновые
    • Останки звезд
    • Млечный Путь
      • Ядро Галактики
Межгалактический мир
  • Местная Группа
    • Большое Магелланово Облако
    • Малое Магелланово Облако
    • Галактика в Андромеде
    • Галактика в Треугольнике
    • Галактика Барнарда
  • Галактики
    • Спиральные галактики
    • Разнообразие спиралей
    • Эллиптические и линзообразные галактики
    • Неправильные галактики
    • Активные галактики
    • Радиогалактики
    • Галактики Сейферта
    • Квазары и блазары
  • Эволюция галактик
    • Взаимодействующие галактики
    • Сталкивающиеся галактики
Глубины пространства и времени
  • Скопления галактик
    • Скопления и гравитационное линзирование
  • Волокна и войды
  • Темная материя
  • Взгляд вглубь
  • Да будет свет
  • Большой взрыв
  • Конец?
Глоссарий
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Views 356
Rating 5.0 / 5
Added 10.03.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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