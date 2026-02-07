Спичак - Всегда ли Бог хочет исцелить?
Всегда ли отсутствие исцеления свидетельствует о недостатке веры? В своей книге Александр Спичак проводит «инвентаризацию» популярных доктрин, обещающих физическое благополучие каждому верующему. Автор внимательно исследует тексты Писания, контекст исцелений в Новом Завете и суверенитет Бога в вопросах жизни и смерти.
Это книга для тех, кто устал от упрощенных лозунгов и ищет честный ответ на вопрос, почему праведные люди продолжают болеть, несмотря на горячие молитвы.
Спичак А. И. – Всегда ли Бог хочет исцелить? – Внимательный взгляд на учение о божественном исцелении
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2007. – 206 с.
ISBN 978-5-74540807-6
Спичак А. И. – Всегда ли Бог хочет исцелить? – Содержание
Введение
История возникновения доктрины гарантированного божественного исцеления
Когда и как возникло это учение?
Суть учения о гарантированном физическом исцелении
Проблемы, возникающие при рассмотрении учения о гарантированном исцелении
1-я проблема: Иисус исцелял больных, которые не верили и не ожидали этого - 2-я проблема: Иисус не учил больных называться исцеленными до их исцеления - 3-я проблема: полезная функция боли - 4-я проблема: Иисус не только исцелял, но и воскрешал - 5-я проблема: страдания и мученическая смерть апостолов - 6-я проблема: Крест Христа - 7-я проблема: верующие все еще испытывают последствия грехопадения Адама и Евы - 8-я проблема: суверенность Бога - 9-я проблема: Бог покорил этот мир суете - 10-я проблема: молчание Павла о доктрине гарантированного исцеления
Доводы, предлагаемые в поддержку учения о гарантированном физическом исцелении
Библейские доводы - Логические доводы, приводимые в пользу гарантированного исцеления - Эмоциональные доводы в пользу гарантированного исцеления - Как же быть с реальными исцелениями?
Учение об исцелении в Библии
Определение болезни - Происхождение болезни - Христианские принципы - Страдания детей Божиих - Как исцелял Иисус? - Владыка ли Бог? - Всегда ли Бог хочет исцелить? - Почему же любящий Бог не всегда исцеляет? - Достаточная благодать
Здравое зерно в доктрине божественного здоровья для верующего
Заключение
Приложение 1. Места Библии, говорящие об участии Бога в возникновении болезни
Приложение 2. Факты, говорящие о том, что сторонники гарантированного исцеления не всегда это исцеление получают сами
Comments (1 comment)