Спичак - Всегда ли Бог хочет исцелить?

Всегда ли отсутствие исцеления свидетельствует о недостатке веры? В своей книге Александр Спичак проводит «инвентаризацию» популярных доктрин, обещающих физическое благополучие каждому верующему. Автор внимательно исследует тексты Писания, контекст исцелений в Новом Завете и суверенитет Бога в вопросах жизни и смерти.

Это книга для тех, кто устал от упрощенных лозунгов и ищет честный ответ на вопрос, почему праведные люди продолжают болеть, несмотря на горячие молитвы.

Спичак А. И. – Всегда ли Бог хочет исцелить? – Внимательный взгляд на учение о божественном исцелении

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2007. – 206 с.

ISBN 978-5-74540807-6

Спичак А. И. – Всегда ли Бог хочет исцелить? – Содержание

Введение

История возникновения доктрины гарантированного божественного исцеления

Когда и как возникло это учение?

Суть учения о гарантированном физическом исцелении

Проблемы, возникающие при рассмотрении учения о гарантированном исцелении

1-я проблема: Иисус исцелял больных, которые не верили и не ожидали этого - 2-я проблема: Иисус не учил больных называться исцеленными до их исцеления - 3-я проблема: полезная функция боли - 4-я проблема: Иисус не только исцелял, но и воскрешал - 5-я проблема: страдания и мученическая смерть апостолов - 6-я проблема: Крест Христа - 7-я проблема: верующие все еще испытывают последствия грехопадения Адама и Евы - 8-я проблема: суверенность Бога - 9-я проблема: Бог покорил этот мир суете - 10-я проблема: молчание Павла о доктрине гарантированного исцеления

Доводы, предлагаемые в поддержку учения о гарантированном физическом исцелении

Библейские доводы - Логические доводы, приводимые в пользу гарантированного исцеления - Эмоциональные доводы в пользу гарантированного исцеления - Как же быть с реальными исцелениями?

Учение об исцелении в Библии

Определение болезни - Происхождение болезни - Христианские принципы - Страдания детей Божиих - Как исцелял Иисус? - Владыка ли Бог? - Всегда ли Бог хочет исцелить? - Почему же любящий Бог не всегда исцеляет? - Достаточная благодать

Здравое зерно в доктрине божественного здоровья для верующего

Заключение