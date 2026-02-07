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Спичак - Всегда ли Бог хочет исцелить?

Спичак - Всегда ли Бог хочет исцелить?
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Всегда ли отсутствие исцеления свидетельствует о недостатке веры? В своей книге Александр Спичак проводит «инвентаризацию» популярных доктрин, обещающих физическое благополучие каждому верующему. Автор внимательно исследует тексты Писания, контекст исцелений в Новом Завете и суверенитет Бога в вопросах жизни и смерти.

Это книга для тех, кто устал от упрощенных лозунгов и ищет честный ответ на вопрос, почему праведные люди продолжают болеть, несмотря на горячие молитвы.

Спичак А. И. – Всегда ли Бог хочет исцелить? – Внимательный взгляд на учение о божественном исцелении

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2007. – 206 с.

ISBN 978-5-74540807-6

Спичак А. И. – Всегда ли Бог хочет исцелить? – Содержание

Введение

История возникновения доктрины гарантированного божественного исцеления

  • Когда и как возникло это учение?

Суть учения о гарантированном физическом исцелении

Проблемы, возникающие при рассмотрении учения о гарантированном исцелении

  • 1-я проблема: Иисус исцелял больных, которые не верили и не ожидали этого - 2-я проблема: Иисус не учил больных называться исцеленными до их исцеления - 3-я проблема: полезная функция боли - 4-я проблема: Иисус не только исцелял, но и воскрешал - 5-я проблема: страдания и мученическая смерть апостолов - 6-я проблема: Крест Христа - 7-я проблема: верующие все еще испытывают последствия грехопадения Адама и Евы - 8-я проблема: суверенность Бога - 9-я проблема: Бог покорил этот мир суете - 10-я проблема: молчание Павла о доктрине гарантированного исцеления

Доводы, предлагаемые в поддержку учения о гарантированном физическом исцелении

  • Библейские доводы - Логические доводы, приводимые в пользу гарантированного исцеления - Эмоциональные доводы в пользу гарантированного исцеления - Как же быть с реальными исцелениями?

Учение об исцелении в Библии

  • Определение болезни - Происхождение болезни - Христианские принципы - Страдания детей Божиих - Как исцелял Иисус? - Владыка ли Бог? - Всегда ли Бог хочет исцелить? - Почему же любящий Бог не всегда исцеляет? - Достаточная благодать

Здравое зерно в доктрине божественного здоровья для верующего

Заключение

  • Приложение 1. Места Библии, говорящие об участии Бога в возникновении болезни

  • Приложение 2. Факты, говорящие о том, что сторонники гарантированного исцеления не всегда это исцеление получают сами

Views 292
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Added 07.02.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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