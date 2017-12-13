Что такое кабала? Моше кибель тора мисинай - Моше принял Тору (Закон и Учение Творца мира) на горе Синай (Авот, 1:1). Кибель - то, что он принял, сумел вместить, запомнить, и называется кабала. Она и закабаляет еврейский народ, предоставляя ему возможность жить ради Всевышнего, ради высшей цели, жить не так, как другие народы, которые вольготно живут на земле для себя и погружаются в нее, исчезая с ее лица.

Дальше все, что воспринял Моше, получало свое выражение поэтапно. Эти ступени раскрытия разделили единое целое. Вначале, в течение сорока дней, были даны Десять Заповедей (Речений), высеченные на двух каменных плитах, потом разбитые и вновь восстановленные за то же время, которое необходимо, чтобы начали функционировать сердце и мозг плода в утробе матери. А потом была дана Тора - Пятикнижие Моисея, Письменное Учение. Она была записана в течение сорока лет странствий еврейского народа в пустыне, где Творец мира питал народ в младенчестве, одевал и оберегал, и довел до выхода из мира чудес в реальную жизнь, до Иордана, до спуска ради подъема, до границ Кнаана.

Всю остальную часть учения, как рассказывает нам Митна (Авот, 1:1), Моше передал Йе’гошуа, Йе’гошуа - старейшинам, старейшины - пророкам и пророки передали Мужам Великого Собрания. В конце концов, передаваемое из уст в уста, от учителя к ученикам, Устное Учение - вторая часть Кабалы, которую прежде запрещалось публиковать, - получает разрешение на выход в свет. Это произошло примерно через сорок раз по сорок лет после дарования Торы, дня духовного рождения Еврейского народа. Однако, третью, тайную часть Торы еще долго не разрешалось публиковать, за ней сохранялось название Кабала или Внутреннее Учение, в отличие от Внешнего Учения - Письменной и Устной Торы.

Кроме своего специфического выражения она также скрывалась или открывалась намеком или толкованием в других частях Торы. Тем не менее, вся Тора или Кабала, несмотря на ее колоссальный объем и разнообразие (сегодня порядка ста тысяч книг), представляет собой единое целое. Задача этой публикации, конечно, не в том, чтобы исчерпать все, что сказано в Торе (или хотя бы в каком то ее подразделении) о взаимоотношении противоположных начал или полов. Ее цель - восполнить некоторые пробелы в освещении этой темы существующей литературой на русском языке и главное - показать разные аспекты этого единого целого в кабале, законе, философии, учении мудрецов, потому что каждая из этих ветвей Торы содержит и по своему преломляет ее внутреннюю, тайную жизнь.

И в первую очередь, тайна пронизывает «сухие строки закона», которые, ограничивая необузданность зверя, дают человеку выразить и возвысить свою индивидуальность и уникальные чувства, то есть галаху. Она представлена здесь законами о супружестве и браке из Кицур шулхан арух и Хохмат адом. Ибо каждый закон Торы исходит из Тайного, от Эйн Соф, Беспредельного, и несет в себе тайну.

Гедалия Спинадель - Кабала о счастливом браке

Составитель и переводчик Гедалия Спинадель

Иерусалим , 1999

82 с.

Гедалия Спинадель - Кабала о счастливом браке - Содержание

Что такое кабала?

Предисловие составителя

Перевоплощение душ. Только через еврейскую женщину.

Из книги рава Йосефа Шани

Еврейские законы брака.

Шулхан арух. Хохмат адом

Слова мудрецов для мужчин и женщин.

Подборка рава Азриэля Таубера

Интимные отношения и медитация.

Из книги рава Арье Каплана

Идеи еврейской семейной жизни.

Из книги рава Зеэва Шостака

1.О взгляде Торы на любовь

2.Идеи осквернения и чистоты

3.Медицинские преимущества законов о семейной чистоте

4.Хесед - ключ к совместимости

5.Мужчина и женщина - союз неба и земли Почему евреям нельзя жениться и вступать в связи с не евреями

Библиография

Гедалия Спинадель - Кабала о счастливом браке - Только через еврейскую женщину

(Еврейская душа - это особая душа, которая состоит из зачатков трех уровней, нефеш, руах и нешама и называется нешама йе ’гудит. Ее удостоился, пройдя все испытания, получить от Творца мира Авра’гам и через Ицхака передать Яакову, а тот своим детям, так что она стала врожденным свойством всех евреев.) Она передается наследственно только через еврейскую женщину. То есть каждый ребенок, рожденный еврейкой, - еврей, а рожденный не еврейкой даже от еврея - не еврей. Евреям запрещено брать жен из других народов, потому что в этом случае задатки души, дарованные еврейскому народу, не будут переданы по наследству. И за то, что он разорвал эту высшую связь, душа того мужчины, который совершил этот грех, будет оторвана от своего Б-жественного источника [он будет наказан «от руки Небес» казнью карет - например, преждевременной смертью].

Женщине тоже запрещено выходить замуж за не еврея, чтобы не смешивалось семя [яйцеклетка], несущее нешаму, с семенем не еврея, которое несет только нефеш. Хотя ребенок, рожденный от ее брака с не евреем, и будет носителем еврейской души, но, чтобы развить ее в полной мере и дать ей просиять, ему придется вести суровую борьбу, потому что душа его попадает в результате в совершенно неподходящие для ее развития условия. [Неизбежно здесь возникает и проблема раздвоенности. Хотя у ребенка еврейская душа, и, по еврейскому закону, он еврей, но его родители могут этого не понимать или придерживаться на этот счет иного или разного мнения.

Кем же ему себя считать, за кем идти, к какому народу себя относить? Самоидентификации не помогают и родственники, у одних - одни обычаи и черты характера, у других - другие, и также среда. И главное: мать дает основу, душу, которая может воспринять слово Б-га, а еврейский отец должен передать ему слово Б-га, научить его Торе. А если отец этого не делает, зачем ребенку эта чувствительная душа? Чтобы мучиться? Г.С.] Впрочем, нелегкую борьбу с плотскими вожделениями и дурными побуждениями приходится вести всякому человеку, в том числе и рожденному от еврея и еврейки. Чтобы дать воссиять нешаме, всегда нужно трудиться и ограничивать свои желания. Но это еще не все.

Рожденный от не еврея не получает от отца нешаму, а значит и силу, которую она несет, и поэтому может не справиться с искушениями и испытаниями жизни и не сумеет вполне развить потенциал своей нешамы, и тогда станет духовным инвалидом. А поскольку еврейка, вступая в связь с лишенным еврейского наследия, подвергает тем самым душу ребенка большой опасности, ее собственная нешама отделяется за это от ее Б-жественного источника и может вернуться на свое место только в результате тшувы. (То же наказание полагается еврейке, которая вступает в связь с не евреем, не имея в виду от него родить. Сам этот акт с ним уже приводит к тому, что нешама отрывается от своего источника.)

Тшуеа (в обычном переводе «раскаяние») означает на иврите «возвращение» именно потому, что благодаря раскаянию и полному прекращению прежних неправильных действий нешама возвращается на свое место. Еврей никогда не может оправдать себя, сказав: «Не хочу я этой нешамы, которая обязывает меня исполнять 613 заповедей», потому что с момента, как он зачат и начал свое существование, нешама уже в нем. (Не может так сказать и гер цедек, который принял еврейство, чтобы служить Б-гу как еврей, потому что в момент гиюра в него входит нешама и соединяется с его нефеш. И это обязывает его соблюдать все, что полагается еврею.) Итак, нешама сопровождает его постоянно. Если он идет по пути Торы и соблюдает мицвот, он открывает внутренний свет души.

А если он отворачивается от Б-га и изменяет Ему, все равно нешама в нем, пока он не покинет страну живых. Понастоящему умный человек не может сказать: «Хочу быть глупым. Не хочу использовать свои способности», - потому что этот дар и привилегия даны ему для его блага и на благо всего человечества. И то же здесь. Если евреи идут путем праведных, они - светоч для всех народов, как написано: «Придут многие народы и скажут: пойдемте, взойдем к горе Г-сподней, к дому Б-га Яакова, и научит Он нас Своим путям, и пойдем стезями Его - ибо от Сиона выйдет Тора и слово Б-га - из Иерушалаима» (Йешая’гу, 2:3). И тогда исполнится видение пророка: «Изолью Я дух Мой на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, юноши ваши будут видеть видения: И на рабов и рабынь Я тоже изолью в те дни Мой дух (руах)... И познаете вы, что Я - среди народа Израиля и что Я - Г-сподь, Б-г ваш, и нет другого; и не посрамится народ Мой вовеки» (Йоэль, 3:1,2 и 2:27).