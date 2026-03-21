«Богословско-политический трактат» — одно из ключевых произведений нидерландского философа XVII века Бенедикта Спинозы. В этой работе автор исследует взаимоотношения религии, философии и государственной власти, а также поднимает вопросы свободы мысли и толкования Священного Писания.

Спиноза предлагает рациональный подход к пониманию религиозных текстов и утверждает необходимость их историко-критического анализа. Он рассматривает Библию как произведение, созданное в определённом историческом контексте, и выступает за отделение философского познания от богословских догм.

Особое внимание в трактате уделяется проблеме свободы мысли и выражения. Спиноза утверждает, что устойчивость и благополучие государства во многом зависят от того, насколько свободно люди могут мыслить и высказывать свои убеждения.

«Богословско-политический трактат» оказал значительное влияние на развитие европейской философии, политической теории и библейской критики. Книга будет интересна философам, историкам идей, религиоведам и всем читателям, интересующимся вопросами свободы мысли, религии и политики.

Бенедикт Спиноза - Богословско-политический трактат

(Теории власти)

М.: Академический проект, 2015. 486 с.

ISBN 978-5-8291-1777-1

Бенедикт Спиноза - Богословско-политический трактат - Содержание

Предисловие

Глава I. О пророчестве

Глава II. О пророках

Глава III. О призвании евреев и о том, был ли пророческий дар свойствен только евреям

Глава IV. О божественном законе

Глава V. Об основании, почему были установлены религиозные обряды, и о вере в исторические рассказы, именно: на каком основании и кому она необходима

Глава VI. О чудесах

Глава VII. Об истолковании Писания

Глава VIII. В которой показывается, что Пятикнижие и книги Иисуса Навина, Судей, Руфи, Самуила и Царей не суть оригиналы. Затем исследуется: были ли все они написаны многими авторами или одним только, и кем именно?

Глава IX. Разбираются другие вопросы о тех же книгах, именно: Ездра ли наложил на них последнюю руку, и затем — маргинальные заметки, которые находятся в еврейских кодексах, были ли разночтениями?

Глава X. Остальные книги Ветхого Завета исследуются тем же способом, как и предыдущие

Глава XI. Исследуется, написали ли апостолы свои Послания как апостолы и пророки или же как учители, затем показывается обязанность апостолов

Глава XII. Об истинном подлиннике божественного закона, на каком основании Писание называется священным и на каком основании — словом божьим, наконец, показывается, что оно, поскольку содержит слово божье, дошло до нас неповрежденным

Глава XIII. Показывается, что Писание учит только самым простым вещам и, кроме повиновения, не преследует иной цели и относительно божественной природы оно учит только тому, чему люди могут подражать известным образом жизни

Глава XIV. Что есть вера, кто такие верующие, определяются основания веры и, наконец, сама она отграничивается от философии

Глава XV. Ни богословие разуму, ни разум (ratio) богословию не служит; показывается и основание, которое убеждает нас в авторитете Священного Писания

Глава XVI. Об основах государства, о естественном и гражданском праве каждого и о праве верховной власти

Глава XVII. Показывается, что никто не может передать всего верховной власти и что в этом нет необходимости. О государстве евреев: каково оно было при жизни Моисея, каково после его смерти до избрания царей, и о его преимуществе, и, наконец, о причинах, почему теократия могла погибнуть и почти не могла существовать без раздоров

Глава XVIII. Из государства и истории евреев выводятся некоторые политические догмы

Глава XIX. Показывается, что право относительно священных вещей принадлежит всецело верховной власти и что внешний культ религии должен быть приспособлен к соблюдению спокойствия в государстве, если мы хотим правильно повиноваться богу

Глава XX. Показывается, что в свободном государстве каждому можно думать то, что он хочет, и говорить то, что он думает

Примечания к «Богословско-политическому трактату», написанные автором после издания книги

Политический трактат, в котором показывается, каким образом должно быть устроено общество там, где имеет место монархическое правление, а равно и там, где правят знатные, дабы оно не впало в тиранию и дабы мир и свобода граждан оставались ненарушимыми

Глава I. Введение

Глава II. О естественном праве

Глава III. О праве верховной власти

Глава IV. О важнейших политических делах

Глава V. О наилучшем состоянии верховной власти

Глава VI. О монархии

Глава VII. О монархии. Продолжение

Глава VIII. Об аристократии, о том, что государство с аристократической формой правления должно состоять из большого числа патрициев, о его превосходстве и о том, что оно более, чем монархия, приближается к абсолютному и что по этой причине оно более приспособлено к сохранению свободы

Глава IX. Об аристократии. Продолжение

Глава X. Об аристократии. Окончание

Глава XI. О демократии

Примечания

Богословско-политический трактат

Политический трактат

С. Ф. Кечекьян - Этическое миросозерцание Спинозы

IV. Постановка этической проблемы

V. Решение этической проблемы

VI. Оценка нравственного учения Спинозы

VII. Учение о праве. Естественное право

VIII. Учение о праве. Естественное состояние и общественный договор

IX. Учение о государстве

X. Формы государственного устройства. — Рациональное устройство государства

XI. Учение о праве и государстве. Заключительные замечания