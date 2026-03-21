Спиноза - Богословско-политический трактат

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy

«Богословско-политический трактат» — одно из ключевых произведений нидерландского философа XVII века Бенедикта Спинозы. В этой работе автор исследует взаимоотношения религии, философии и государственной власти, а также поднимает вопросы свободы мысли и толкования Священного Писания.

Спиноза предлагает рациональный подход к пониманию религиозных текстов и утверждает необходимость их историко-критического анализа. Он рассматривает Библию как произведение, созданное в определённом историческом контексте, и выступает за отделение философского познания от богословских догм.

Особое внимание в трактате уделяется проблеме свободы мысли и выражения. Спиноза утверждает, что устойчивость и благополучие государства во многом зависят от того, насколько свободно люди могут мыслить и высказывать свои убеждения.

«Богословско-политический трактат» оказал значительное влияние на развитие европейской философии, политической теории и библейской критики. Книга будет интересна философам, историкам идей, религиоведам и всем читателям, интересующимся вопросами свободы мысли, религии и политики.

Бенедикт Спиноза - Богословско-политический трактат

(Теории власти)

М.: Академический проект, 2015. 486 с.

ISBN 978-5-8291-1777-1

Бенедикт Спиноза - Богословско-политический трактат - Содержание

Предисловие

  • Глава I. О пророчестве

  • Глава II. О пророках

  • Глава III. О призвании евреев и о том, был ли пророческий дар свойствен только евреям

  • Глава IV. О божественном законе

  • Глава V. Об основании, почему были установлены религиозные обряды, и о вере в исторические рассказы, именно: на каком основании и кому она необходима

  • Глава VI. О чудесах

  • Глава VII. Об истолковании Писания

  • Глава VIII. В которой показывается, что Пятикнижие и книги Иисуса Навина, Судей, Руфи, Самуила и Царей не суть оригиналы. Затем исследуется: были ли все они написаны многими авторами или одним только, и кем именно?

  • Глава IX. Разбираются другие вопросы о тех же книгах, именно: Ездра ли наложил на них последнюю руку, и затем — маргинальные заметки, которые находятся в еврейских кодексах, были ли разночтениями?

  • Глава X. Остальные книги Ветхого Завета исследуются тем же способом, как и предыдущие

  • Глава XI. Исследуется, написали ли апостолы свои Послания как апостолы и пророки или же как учители, затем показывается обязанность апостолов

  • Глава XII. Об истинном подлиннике божественного закона, на каком основании Писание называется священным и на каком основании — словом божьим, наконец, показывается, что оно, поскольку содержит слово божье, дошло до нас неповрежденным

  • Глава XIII. Показывается, что Писание учит только самым простым вещам и, кроме повиновения, не преследует иной цели и относительно божественной природы оно учит только тому, чему люди могут подражать известным образом жизни

  • Глава XIV. Что есть вера, кто такие верующие, определяются основания веры и, наконец, сама она отграничивается от философии

  • Глава XV. Ни богословие разуму, ни разум (ratio) богословию не служит; показывается и основание, которое убеждает нас в авторитете Священного Писания

  • Глава XVI. Об основах государства, о естественном и гражданском праве каждого и о праве верховной власти

  • Глава XVII. Показывается, что никто не может передать всего верховной власти и что в этом нет необходимости. О государстве евреев: каково оно было при жизни Моисея, каково после его смерти до избрания царей, и о его преимуществе, и, наконец, о причинах, почему теократия могла погибнуть и почти не могла существовать без раздоров

  • Глава XVIII. Из государства и истории евреев выводятся некоторые политические догмы

  • Глава XIX. Показывается, что право относительно священных вещей принадлежит всецело верховной власти и что внешний культ религии должен быть приспособлен к соблюдению спокойствия в государстве, если мы хотим правильно повиноваться богу

  • Глава XX. Показывается, что в свободном государстве каждому можно думать то, что он хочет, и говорить то, что он думает

  • Примечания к «Богословско-политическому трактату», написанные автором после издания книги

Политический трактат, в котором показывается, каким образом должно быть устроено общество там, где имеет место монархическое правление, а равно и там, где правят знатные, дабы оно не впало в тиранию и дабы мир и свобода граждан оставались ненарушимыми

  • Глава I. Введение

  • Глава II. О естественном праве

  • Глава III. О праве верховной власти

  • Глава IV. О важнейших политических делах

  • Глава V. О наилучшем состоянии верховной власти

  • Глава VI. О монархии

  • Глава VII. О монархии. Продолжение

  • Глава VIII. Об аристократии, о том, что государство с аристократической формой правления должно состоять из большого числа патрициев, о его превосходстве и о том, что оно более, чем монархия, приближается к абсолютному и что по этой причине оно более приспособлено к сохранению свободы

  • Глава IX. Об аристократии. Продолжение

  • Глава X. Об аристократии. Окончание

  • Глава XI. О демократии

  • Примечания

  • Богословско-политический трактат

  • Политический трактат

С. Ф. Кечекьян - Этическое миросозерцание Спинозы

IV. Постановка этической проблемы

V. Решение этической проблемы

VI. Оценка нравственного учения Спинозы

VII. Учение о праве. Естественное право

VIII. Учение о праве. Естественное состояние и общественный договор

IX. Учение о государстве

X. Формы государственного устройства. — Рациональное устройство государства

XI. Учение о праве и государстве. Заключительные замечания

