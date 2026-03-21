Спиноза - Избранные произведения в двух томах

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy
Series Слово о сущем (20 books)

Двухтомное издание «Избранные произведения» объединяет основные философские труды одного из крупнейших мыслителей Нового времени — Бенедикта Спинозы. В сборник входят его ключевые работы, посвящённые вопросам метафизики, этики, теории познания, религии и политики.

Философия Спинозы построена на идее единой субстанции, которую он отождествляет с Богом и природой. В своих трудах философ стремится создать рациональную систему понимания мира, в которой человек, природа и Бог рассматриваются как части единой реальности. Особое внимание уделяется вопросам свободы, необходимости, человеческих эмоций и пути к истинному познанию.

В издание включены такие произведения, как «Этика», «Богословско-политический трактат», а также другие философские работы и письма мыслителя. Эти тексты оказали огромное влияние на развитие европейской философии и продолжают оставаться важным предметом научных и философских исследований.

Книга будет интересна философам, студентам гуманитарных специальностей и всем читателям, интересующимся историей философии и наследием Бенедикта Спинозы.

Бенедикт Спиноза - Избранные произведения в двух томах - Том I

Сер. «Слово о сущем»

Том I. СПб.: Наука, 1999 г. 489 с.

ISBN 5-02-026749-Х

Бенедикт Спиноза - Избранные произведения в двух томах – Том I - Содержание

Сергеев К. А., Кауфман И. С. Спиноза: пантеизм как система

  • КРАТКИЙ ТРАКТАТ О БОГЕ, ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО СЧАСТЬЕ. Перевод с голландского под редакцией Л. И. Рубина

  • ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ ДЕКАРТА, ДОКАЗАННЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ. Перевод с латинского под редакцией В. В. Соколова

  • ПРИЛОЖЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ MЫСЛИ. Перевод с латинского под редакцией В. В. Соколова

  • ТРАКТАТ ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАЗУМА. Перевод с латинского Я. М. Боровского

  • ЭТИКА. Перевод с латинского Н. А. Иванцова

Примечания

Бенедикт Спиноза - Избранные произведения в двух томах – Том II

Сер. «Слово о сущем»

Том II СПб.: Наука, 1999 г. 629 с.

ISBN 5-02-026749-Х

Бенедикт Спиноза - Избранные произведения в двух томах – Том II - Содержание

  • БОГОСЛОВСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ. Перевод с латинского М. Лопаткина

  • ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ. Перевод с латинского С. М. Роговина и Б. В. Чредина

  • ПИСЬМА НЕКОТОРЫХ УЧЕНЫХ МУЖЕЙ К Б. д. С. И ЕГО ОТВЕТЫ, ПРОЛИВАЮЩИЕ НЕМАЛО СВЕТА НА ДРУГИЕ ЕГО СОЧИНЕНИЯ. Перевод с латинского и голландского В. К. Брушлинского

Указатель имен

Added 21.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

