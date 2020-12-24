Присоединяйтесь к епископу Джону Шелби Спонгу, когда он поведет нас в путешествие во времена рождения Иисуса, сосредоточившись на рассказе Луки. В то время как повествование Луки, содержит наиболее подробное описание рождения Иисуса, оно в тоже время является лирическим и вдохновляющим! Спонг убедительно демонстрирует аллегоричность Рождественского повествования. Слой за слоем, Спонг взвешивает каждый элемент новозаветных историй, сравнивая с ветхозаветными легендами. *** Мы начали с серии о рождении, потому что ни одна серия не произвела больше комментариев и отзывов от наших читателей. Как писал один подписчик: «Все начинается с истории рождения – если мы не поймем это правильно, то мы, вероятно, все ошибемся в дальнейшем пути». Никто не справляется с этой задачей лучше, чем Джон Шелби Спонг. И всегда есть дополнительный бонус с епископом Спонгом. Он непревзойденный учитель. Он пишет с понятным подходом для читателей, независимо от их подготовки или фона. В то время как повествование Луки, самое подробное описание рождения Иисуса, является лирическим и вдохновляющим, Спонг убедительно демонстрирует, что это аллегория. Слой за слоем Спонг взвешивает каждый элемент новозаветных историй в их связи с легендами Ветхого завета, создавая убедительные аргументы. Например, Захария и Елизавета были бездетны до старости, пока не зачали Иоанна, предшественника Иисуса. Это отражает историю Авраама и Сарры, чей сын, Исаак, родился, когда Аврааму было 99 лет. Эссе Спонга шагает назад и вперед через все Священные Писания, демонстрируя, почему каждый элемент был выбран ранними авторами Нового Завета для установления линии и божественности Иисуса. Это увлекательное и убедительное путешествие и замечательная иллюстрация достижений библейской науки. Мы искренне надеемся, что этот проект не только удовлетворит постоянных подписчиков, которые продолжают спрашивать нас о печатных материалах, но также позволит нам достичь нового читателя, еще не знакомого с трудами Спонга. Мы считаем, что его труды продолжают открывать новые пути, указывая направление к новому пониманию истории Иисуса и, как следствие, к новому христианству в 21 веке. Мы с нетерпением ждем вашей дальнейшей поддержки, ваших комментариев и отзывов об этом новом проекте. Fred Plumer, President ProgressiveChristianity.org Джон Шелби Спонг - Рождение Иисуса [пер. с англ. для сайта Esxatos]. — 2019. – 100 с. – (Современная библеистика). Электронное издание. ISBN 978-0-9844659-5-8 (англ.) Перевод для сайта Esxatos исключительно в рамках частного использования осуществлён с издания: John Shelby Spong - The Birth of Jesus ProgressiveChristianity.org Gig Harbor, WA, 2014 ISBN 978-0-9844659-5-8 0-9844659-5-2 Джон Шелби Спонг - Рождение Иисуса - Содержание 1. Возвращение легенды

2. Павел и девственное рождение

3. Свидетельство Марка, самого раннего Евангелия

4. Две версии истории рождения

5. История по Матфею, Пролог: Тамар и история кровосмешения.

6. Рахав проститутка: вторая женщина в генеалогии

7. Роль Рут: соблазнительница

8. Жена Урии: четвертая женщина в генеалогии Матфея

9. Был ли скандал в яслях?

10. Источники Матфея и Еврейские Писания. Соединение Матфеем текстов из Исаии, Михея, Осии и другого неизвестного источника.

11. Осмысление значения волхвов

12. Введение в историю Луки

13. Ветхозаветные предки в истории Луки

14. Путешествие в Вифлеем

Заключение Джон Шелби Спонг - Рождение Иисуса - Заключение

Свою историю рождения Лука завершает серией эпизодов, призванных указать на историю взрослого Иисуса. Во-первых, в истории Луки, пастухи уходят, а Мария размышляет. Затем Святое Семейство проходит обряды посвящения в иудаизме, чтобы глубоко укоренить Иисуса в вере его народа. Он обрезается, говорит Лука, на восьмой день и получил имя Иисус (Иисус Навин или Иешуа на иврите / арамейском). Он представлен в Храме на 40-й день. В то время пророчица по имени Анна, которую позже в мифологии считают матерью Марии, и старый священник по имени Симеон, представлены в коротких камео выступлениях. В этом ребенке Симеон объявляет, что он видел обещанное спасение, которое принесет свет язычникам и славу Израилю. Затем, в отличие от Матфея, у которого Святое Семейство бежит в Египет, чтобы избежать гнева Ирода, Лука отправляет их в свой дом в Назарете довольно неторопливо. Этот эпизод повествования о рождении Луки завершается кратким заявлением, информирующим его читателей о том, что «ребенок вырос и стал сильным, наполненным мудростью, и благосклонность Бога была с ним». Повествование младенчества, таким образом, завершается.

Затем Лука описывает эпизод, который оказывается единственной историей во всем Новом Завете, целью которой является информирование нас о детстве Иисуса. Это повествование о том, что 12-летний Иисус был взят в Иерусалим во время Пасхи. Это история обряда полового созревания, сформулированная в религиозных терминах; Этакая примитивная бар-мицва наполнена знакомым мифологическим содержанием. Она была призвана показать, насколько замечательным был ребенок Иисус задолго до того, как его представили широкой публике как взрослую фигуру. У нее также есть глубокие корни в еврейских Писаниях, которые мы должны идентифицировать.

Те, кто знаком с этими Священными Писаниями, также знакомы с жизнью пророка Самуила. Там сказано, что он, как и Иисус, имел некое чудесное рождение. Его мать Ханна была бездетной; она не могла зачать. В этом патриархальном мире женщину обвиняли в этом состоянии, и поэтому ее называли бесплодной. Она была одной из двух жен человека по имени Элкана. У его второй жены, Пенинны, были дети, и за это ее муж чтил. Ханне, однако, было стыдно за ее неспособность иметь ребенка. Пенинна даже высмеивала ее, потому что, как она сказала, «Господь закрыл ее утробу».

Ханна регулярно ходила в святое место, в храм в Силоме. В одном из таких случаев она стояла у ворот храма, плача и молясь о ребенке. В своих молитвах она заявила о своей готовности посвятить своего ребенка Богу, если на ее молитвы будет дан ответ. В эмоциональной силе этой молитвы она обратила внимание старого священника по имени Илий, который сначала подумал, что она пьяна.

"Как долго ты будешь здесь пьяна?" он спрашивает ее, начиная разговор. Ханна ответила: «Нет, мой господин, я очень огорченная женщина. Я не пила ни вина, ни крепкого напитка, но я излила свою душу перед Господом». Услышав содержание ее молитвы, Илий пообещал, что на ее молитву Бог ответит. Поэтому он сказал ей: «Иди с миром, и пусть Бог Израиля удовлетворит твое прошение». Затем Ханна вернулась домой, и ее бесплодие было преодолено; Самуил родился. Это трогательная история.

Лука явно знаком с историей Ханны. Когда родился ребенок Ханны, Самуил, она поет песню похвалы, которая начиналась со слов: «Мое сердце торжествует в Господе». Лука использует песню Ханны как образец для песни, которую он вкладывает в уста Марии, которую мы называем Magnificat. Она начинается со слов: «Моя душа возвеличивает Господа».

Я полагаю, что есть еще одна косвенная ссылка на историю Самуила в повествовании о рождении Луки. В своей генеалогии Иисуса в главе 3, Лука перечисляет человека по имени Илий как отца Иосифа. Таким образом, Илий - дедушка Иисуса. Хели это просто греческое правописание Илия. Лука говорит, что старый священник в книге Самуила связан с жизнью Иисуса. Наконец, когда Мария и Иосиф берут мальчика Иисуса, чтобы представить его в Храме, когда ему было 12 лет, Лука, кажется, основывает эту историю на рассказе о том, как Ханна взяла мальчика Самуила, когда его отлучили воспитания, в храм в Силоме. Там он будет служить священнику Илию как исполнение обета Ханны посвятить ее сына служению Богу. Посещение Храма завершило цикл еврейских инициационных литургий. Лука говорит нам, что Иисус был обрезан на 8-й день, представлен на 40-й день и посвящен в возрасте 12 лет в Храме в Иерусалиме. Поэтому ребенок Иисус родился с вполне традиционной судьбой, чтобы служить Богу во всех аспектах еврейской традиции.