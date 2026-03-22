Спрол - Могу ли я быть уверен, что спасен?

В Новом Завете, по моему мнению, содержится один из самых страшных отрывков в Библии. Это слова, которые Иисус произносит в конце Нагорной проповеди.

Мы привыкли считать, что Нагорная проповедь — это положительные утверждения нашего Господа. В конце концов именно в Нагорной про- поведи Он дает заповеди блаженства: «Блаженны нищие духом... Блаженны скорбящие... Блаженны кроткие...» и так далее (Мф. 5:3-12). Благодаря Нагорной проповеди у Иисуса сложилась репутация проповедника, который подчеркивает положительное, а не отрицательное.

Но мы часто упускаем из виду кульминацию этой проповеди, когда Иисус говорит:

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:21 -23).

Здесь Иисус показывает нам превью последнего суда. Он говорит, что люди будут приходить к Нему и обращаться к Нему по имени «Господи». Они скажут Иисусу: «Господь, мы совершили много чудесных дел во имя Твое. Мы служили Тебе; мы проповедовали во имя Твое; мы изгоняли бесов; мы делали все это». Иисус говорит: «Я обращусь к этим людям и скажу им: “Уйдите”». Он скажет не просто «Я не знаю вас», но «Я никогда не знал вас, делающие беззакония». Особенно горько в этом грозном предупреждении то, что Иисус начинает его со слов: «Не всякий, говорящий Мне: “Господи, Господи”, войдет в Царство Небесное». Затем Он повторяет эту мысль: «В тот день многие скажут Мне: “Господи, Господи”».

пер. с англ. / Роберт Спрол; Самара : Благая Весть, 2023. — 88 с.

ISBN 978-5-7454-1822-8

Спрол Роберт - Могу ли я быть уверен, что спасен? - Содержание

Глава 1. Стремление к уверенности

Глава 2. Четыре типа людей

Глава 3. Ложная уверенность

Глава 4. Обретение истинной уверенности

Глава 5. Источник полной уверенности