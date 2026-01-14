Среди эльфов и троллей
Откройте эту книгу, и вы окажетесь в самом сердце заповедного скандинавского леса, где под корнями вековых елей дремлют тролли, а в лунном свете танцуют эльфы. Этот сборник — уникальное приглашение в мир северного фольклора, суровый, таинственный и бесконечно притягательный.
В книгу вошли 22 сказки скандинавских писателей, пронизанные духом древних легенд. Но главное сокровище издания — свыше 80 иллюстраций выдающегося шведского художника Йона Бауэра. Именно он создал канонический образ сказочной Швеции: с мшистыми валунами, непроходимыми чащами и огромными, но по-своему обаятельными троллями, рядом с которыми человеческие дети кажутся хрупкими лучиками света.
Искусство Бауэра превращает каждую страницу в шедевр модерна. Это чтение не только для детей, но и для взрослых эстетов, желающих ощутить ту самую атмосферу «скандинавского нуара» в его сказочном воплощении. Идеальный подарок для тех, кто верит в чудеса.
Среди эльфов и троллей. Сказки скандинавский писателей
Иллюстрации Йона Бауэра. - Санкт-Петербург. СЗКЭО, 2022, — 208 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы.)
ISBN 978-5-9603-0725-3 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-0726-0 (Кожаный переплет)
Среди эльфов и троллей. Сказки скандинавский писателей - Содержание
СКАЗКИ (пер. И. Мосина)
1. Как старая троллиха была королевской прачкой (Эльза Бесков)
2. Затычка для бочки (Анна Валенберг)
3. Плащ колдуна (Анна Валенберг)
4 Семь желаний (Альфред Смедберг)
5. Выбор короля (Анна Валенберг)
6. Сказка о четырех троллях и маленьком пастушке Петере (Сирус Гранер)
7. Волшебное путешествие (Анна Валенберг)
8. Крошка гном и тролли (Альфред Смедберг)
9. Кольцо (Хелена Нюблум)
10. Старый тролль с Высокой горы (Анна Валенберг)
11. Сказка про Лося Скакуна и Принцессу Осоку (Хельге Кьеллин)
12. Сорока с солью на хвосте (Анна Валенберг)
13. Мальчик, который никого не боялся (Альфред Смедберг)
14 Подменыши (Хелена Нюблум)
15. Стало и Каурас (П. А. Линдхольм)
16. Цветок счастья с вершины Солнечной горы (Альфред Смедберг)
17. Даг, Дага и Летающий тролль с Небесной горы (Харальд Остенсон)
18. Линдагулль и старый король (Анна Валенберг)
19. Мальчик и тролли. Приключение (Вальтер Стенстрём)
20. Дева в замке из розовых облаков (Харальд Остенсон)
21. Королева (Анна Валенберг)
22. Агнета и морской царь (Хелена Нюблум)
СКАЗОЧНЫЙ МИР ЙОНА БАУЭРА (статья С. Афонькина)
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