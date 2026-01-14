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Среди эльфов и троллей

Среди эльфов и троллей
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Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Библиотека мировой литературы (18 books)

Откройте эту книгу, и вы окажетесь в самом сердце заповедного скандинавского леса, где под корнями вековых елей дремлют тролли, а в лунном свете танцуют эльфы. Этот сборник — уникальное приглашение в мир северного фольклора, суровый, таинственный и бесконечно притягательный.

В книгу вошли 22 сказки скандинавских писателей, пронизанные духом древних легенд. Но главное сокровище издания — свыше 80 иллюстраций выдающегося шведского художника Йона Бауэра. Именно он создал канонический образ сказочной Швеции: с мшистыми валунами, непроходимыми чащами и огромными, но по-своему обаятельными троллями, рядом с которыми человеческие дети кажутся хрупкими лучиками света.

Искусство Бауэра превращает каждую страницу в шедевр модерна. Это чтение не только для детей, но и для взрослых эстетов, желающих ощутить ту самую атмосферу «скандинавского нуара» в его сказочном воплощении. Идеальный подарок для тех, кто верит в чудеса.

Среди эльфов и троллей. Сказки скандинавский писателей

Иллюстрации Йона Бауэра. - Санкт-Петербург. СЗКЭО, 2022, — 208 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0725-3 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0726-0 (Кожаный переплет)

Среди эльфов и троллей. Сказки скандинавский писателей - Содержание

СКАЗКИ (пер. И. Мосина)

  • 1. Как старая троллиха была королевской прачкой (Эльза Бесков)

  • 2. Затычка для бочки (Анна Валенберг)

  • 3. Плащ колдуна (Анна Валенберг)

  • 4 Семь желаний (Альфред Смедберг)

  • 5. Выбор короля (Анна Валенберг)

  • 6. Сказка о четырех троллях и маленьком пастушке Петере (Сирус Гранер)

  • 7. Волшебное путешествие (Анна Валенберг)

  • 8. Крошка гном и тролли (Альфред Смедберг)

  • 9. Кольцо (Хелена Нюблум)

  • 10. Старый тролль с Высокой горы (Анна Валенберг)

  • 11. Сказка про Лося Скакуна и Принцессу Осоку (Хельге Кьеллин)

  • 12. Сорока с солью на хвосте (Анна Валенберг)

  • 13. Мальчик, который никого не боялся (Альфред Смедберг)

  • 14 Подменыши (Хелена Нюблум)

  • 15. Стало и Каурас (П. А. Линдхольм)

  • 16. Цветок счастья с вершины Солнечной горы (Альфред Смедберг)

  • 17. Даг, Дага и Летающий тролль с Небесной горы (Харальд Остенсон)

  • 18. Линдагулль и старый король (Анна Валенберг)

  • 19. Мальчик и тролли. Приключение (Вальтер Стенстрём)

  • 20. Дева в замке из розовых облаков (Харальд Остенсон)

  • 21. Королева (Анна Валенберг)

  • 22. Агнета и морской царь (Хелена Нюблум)

СКАЗОЧНЫЙ МИР ЙОНА БАУЭРА (статья С. Афонькина)

Views 334
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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