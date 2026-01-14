Откройте эту книгу, и вы окажетесь в самом сердце заповедного скандинавского леса, где под корнями вековых елей дремлют тролли, а в лунном свете танцуют эльфы. Этот сборник — уникальное приглашение в мир северного фольклора, суровый, таинственный и бесконечно притягательный.

В книгу вошли 22 сказки скандинавских писателей, пронизанные духом древних легенд. Но главное сокровище издания — свыше 80 иллюстраций выдающегося шведского художника Йона Бауэра. Именно он создал канонический образ сказочной Швеции: с мшистыми валунами, непроходимыми чащами и огромными, но по-своему обаятельными троллями, рядом с которыми человеческие дети кажутся хрупкими лучиками света.

Искусство Бауэра превращает каждую страницу в шедевр модерна. Это чтение не только для детей, но и для взрослых эстетов, желающих ощутить ту самую атмосферу «скандинавского нуара» в его сказочном воплощении. Идеальный подарок для тех, кто верит в чудеса.

Среди эльфов и троллей. Сказки скандинавский писателей

Иллюстрации Йона Бауэра. - Санкт-Петербург. СЗКЭО, 2022, — 208 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0725-3 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0726-0 (Кожаный переплет)

Среди эльфов и троллей. Сказки скандинавский писателей - Содержание

СКАЗКИ (пер. И. Мосина)

1. Как старая троллиха была королевской прачкой (Эльза Бесков)

2. Затычка для бочки (Анна Валенберг)

3. Плащ колдуна (Анна Валенберг)

4 Семь желаний (Альфред Смедберг)

5. Выбор короля (Анна Валенберг)

6. Сказка о четырех троллях и маленьком пастушке Петере (Сирус Гранер)

7. Волшебное путешествие (Анна Валенберг)

8. Крошка гном и тролли (Альфред Смедберг)

9. Кольцо (Хелена Нюблум)

10. Старый тролль с Высокой горы (Анна Валенберг)

11. Сказка про Лося Скакуна и Принцессу Осоку (Хельге Кьеллин)

12. Сорока с солью на хвосте (Анна Валенберг)

13. Мальчик, который никого не боялся (Альфред Смедберг)

14 Подменыши (Хелена Нюблум)

15. Стало и Каурас (П. А. Линдхольм)

16. Цветок счастья с вершины Солнечной горы (Альфред Смедберг)

17. Даг, Дага и Летающий тролль с Небесной горы (Харальд Остенсон)

18. Линдагулль и старый король (Анна Валенберг)

19. Мальчик и тролли. Приключение (Вальтер Стенстрём)

20. Дева в замке из розовых облаков (Харальд Остенсон)

21. Королева (Анна Валенберг)

22. Агнета и морской царь (Хелена Нюблум)

СКАЗОЧНЫЙ МИР ЙОНА БАУЭРА (статья С. Афонькина)