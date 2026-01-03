«Средства для воспитания последователей»

В июне 1945-го года в Великобритании был опубликован знаменитый доклад. Он был трудом специальной Комиссии по евангелизму, назначенной архиепископами Кентерберийским и Йоркским, и носил название: «На пути к обращению Англии».

Описывая роль рядовых верующих в евангелизме, доклад упоминает сдержанность, как одно из препятствий: «застенчивость при разговорах о том, что относится к Богу». Нельзя переоценить важности ломки этой традиционной английской сдержанности, которая превратила церковь в церковь «безмолвных святых». Пребендэри Уилсон Карлайль (придумавший это прозвище) заявил: «Мое задание самое трудное за всю мою жизнь. Я должен раскрыть рты людям, сидящим на церковных скамьях».

Темой этой небольшой книги является следующая мысль: молчать тогда, когда нужно говорить — есть вина. Конечно, «есть время молчать, но есть также время говорить». Если Евангелие - «Благая Весть» (на что оно претендует), и если оно вверено нам, мы оказываемся виновными, когда не передаём его другим. Как те самарийские прокаженные, которые нашли сирийский стан заброшенным, мы должны признать нашу вину и сказать: «Не так мы делаем. День сей - день радостной вести, а мы удерживаем язык наш»!

Не следует думать, что эта вина касается только рядовых верующих. Многие проповедники тоже не умеют выражать свои мысли. Позвольте привести свежий пример из моей личной жизни. Для того, чтобы написать эти страницы, я уединился в отдалённой местности Пембрукшира в Южном Уэльсе. Я ехал туда в двухспальном купе поезда и обнаружил, что разделяю купе с молодым торговцем землей и недвижимым имуществом. Он занимал верхнюю полку. Утром, готовясь помыться, он нечаянно рассыпал содержимое своего туалетного набора по полу и выразил свое недовольство употреблением имени Христа вслух. Я промолчал. Более того, у меня было сильное искушение промолчать вообще. В голову пришёл обычный благовидный предлог для извинения: «Это не твое дело», «ты не отвечаешь за этого молодого человека», «он только посмеётся над тобой». Но за день до этого я проповедовал в церкви на тему (Еф. 4:26,27): «Гневаясь, не согрешайте». Я говорил о праведном гневе как о фасаде милой рассудительности, которая часто скрывает нашу нравственную трусость и компромиссы. Началась внутренняя борьба, я внутренне спорил с собой и молился, и только спустя минут 10-15 я набрался достаточно смелости, чтобы открыть рот. Хотя его непосредственная реакция была отрицательной, я всё же вскоре смог засвидетельствовать ему о Христе, Которого он похулил, и дать ему евангельскую брошюру.

Средства для воспитания последователей – Приложения к курсу «Евангелизм/Ученичество»

Нет выходных данных. – 257 с.

Средства для воспитания последователей - Содержание

Приложение А

Стотт, Джон Р.У., «Виновность молчания», Издательство Эрдмана, Гранд Рапидс, Мичиган, 1974, предисловие, гл. 1 и 3.

Приложение Б

Алдрич, Джосеф Ч., «Жизненный евангелизм» (Мултнома Пресс, Портланд, Орегон, 1981), главы 4, 9 и 10.

Приложение В

«Отношение верующего к неверующим и мирскому окружению», радиопередача «Воспитание последователей».

Приложение Г

«Поиск», Наиболее часто задаваемые вопросы о сущности христианства, (Серч Министирис, Инк., Портланд, Орегон, 1978).

Приложение Д

Петерсон, Джим, «Вопросы к евангельским библейским урокам по Евангелию от Иоанна», ноябрь 1979.

Приложение Е

«Средства для воспитания последователей» «Начало со Христом» (Навпресс, Колорадо Спрингс). «Уроки по выработке уверенности». Кеннеди, Джеймс Д., «Уверенность в спасении», из книги «Преображающие истины», (Флеминг Ревель Ко., Нью-Джерси, 1974), стр. 99-104. Библейские ссылки и темы из «Уроков по христианскому образу жизни», «Тематическая система запоминания», (Навпресс, Колорадо Спрингс, Колорадо). План чтения Библии, (Навпресс, Колорадо Спрингс, Колорадо).



Приложение Ж