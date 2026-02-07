St. Thomas Aquinas - Aurora Consurgens

Несмотря на то, что английский перевод «Авроры рассветной» выходит практически через десять лет после немецкого текста, «тайна» алхимии, в отличие от некоторых других областей юнгианской психологии, никогда не теряла для меня своего очарования. Эта тайна, безусловно, связана с взаимодействием бессознательной души с неорганической материей и с той объединенной реальностью, которую можно обозначить как их общий субстрат —тот unus mundus, который Юнг описывает в последней главе «Mysterium Coniunctionis» (Таинство воссоединения). С моей точки зрения, прогресс психологических наук с каждым годом приближается к прямолинейным выводам из первопроходческой работы Юнга, и скоро настанет время, когда психофизическая объединенная реальность примет форму, которая будет постижима интеллектуально, хотя и не может быть конкретно визуализирована. Здесь я упомяну только два показательных примера: релятивисты в рядах современных физиков протестуют против «неопределенных отношений» между временем и событиями вне поля наблюдения, тогда как для их оппонентов в квантовой физике сомнительным выглядит принцип каузальности. Эти трудности приводят нас к мысли о том, что следует серьезно рассмотреть предложенное Юнгом введение в новый принцип объяснения природы, а именно в синхроничность.

В этом противостоянии релятивистов и квантовых физиков по поводу детерминизма событий и его отсутствия, немецкий философ Алоиз Венцль постарался выступить в качестве посредника, предложив четырехмерный математический континуум, который интерпретирует эйнштейновскую модель вселенной как единственно возможную существующую модель реальности, в которой феномены квантовой физики будут восприниматься как прерывающиеся актуализации этих математических возможностей. Таким образом, модель Эйнштейна стала бы концептуальной параллелью для unus mundus Юнга, который, с точки зрения Юнга, может быть воспринят в виде математических структур.

Затем, французский ученый Оливье Коста Борегар предположил, основываясь на самых современных результатах в изучении кибернетики, что физическая вселенная должна обладать экстрасенсорной «изнанкой» как сферой par excellence «негэнтропии», и что бессознательное должно восприниматься как часть четырехмерного мира Минковского-Эйнштейна или «блока Вселенной». Это могло бы объяснить безвременность бессознательного и определенные феномены ЭСВ.

St. Thomas Aquinas - Aurora Consurgens. Аврора рассветная, или Золотой Час, с комментариями Марии-Луизы фон Франц

М.: Клуб Касталия, 2021. — 376 с.

ISBN 978-5-521-16207-9

St. Thomas Aquinas - Aurora Consurgens. Аврора рассветная, или Золотой Час, с комментариями Марии-Луизы фон Франц - Содержание

Предисловие

Предисловие к изданию на английском языке

Аббревиатуры и символы (манускрипты и печатные издания текста)

ВВЕДЕНИЕ

1. Предварительное слово

2. Варианты текста

3. Источники

4. Проблемы датировки

5. Манускрипты

6. Составление текста для данного издания

II. АВРОРА РАССВЕТНАЯ. ТЕКСТ И ПЕРЕВОД

I. INCIPIT TRACTATUS AURORA CONSURGENS INTITULATUS

II. QUID SIT SAPIENTIA

III. DE IGNORANTIBUS ET NEGANTIBUS HANC SCIENTIAM

IV. DE NOMINE ET TITULO HUIUS LIBRI

V. DE IRRITATIONE INSIPIENTUM

VI. PARABOLA PRIMA DE TERRA NIGRA, IN QUAM SEPTEM PLANETAE RADICAVERUNT

VII. PARABOLA SECUNDA DE DILUVIO AQUARUM ET MORTE, QUAM FEMINA INTULIT ET FUGAVIT

VIII. PARABOLA TERTIA DE PORTA AEREA ET VECTE FERREO CAPTIVITATIS BABYLONICAE

IX. PARABOLA QUARTA DE FIDE PHILOSOPHICA, QUAE NUMERO TERNARIO CONSISTIT

X. PARABOLA QUINTA DE DOMO THESAURARIA, QUAM SAPIENTIA FUNDAVIT SUPRA PETRAM

XI. PARABOLA SEXTA DE COELO ET MUNDO ET SITIBUS ELEMENTORUM

XII. PARABOLA SEPTIMA DE CONFABULATIONE DILECTICUM DILECTA

Ill. КОММЕНТАРИЙ

Вступление

I. Вот начало трактата

II. Что есть мудрость

III. О тех кто не знает и отрицает сию науку

IV. Об имени и заголовке данной книги

V. О раздражении глупцов

VI. Первая притча: о черной земле

VII. Притча вторая: о потоке вод

VIII. Притча третья: о медной двери

IX. Четвертая притча: О философской вере

X. Притча пятая: о сокровищнице

XI. Притча шестая: о небесах и земле

XII. Притча седьмая: о разговоре

Был ли св. Фома Аквинский автором Авроры?

Библиография

А. Старинные кодексы, содержащие сборники алхимических трактатов различных авторов

Б. Общая библиография