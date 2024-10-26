Книжечка, що її віддаю до рук читачів, у принципі завершує цикл найважливіших тем, котрі стосуються релігійно-морального життя. Метою моєї праці над нею було висвітлення величезних скарбів християнської релігії, а також бажання привернути увагу читачів до необхідності самостійного пошуку і відкриття цих скарбів. У трьох раніше виданих томиках йшлося про поглиблення віри, щире сприйняття Євангелії та Євхаристії. Натомість цього разу прагну розглянути сумління, а точніше кажучи — зупинитися на його об’єктивному сприйнятті у формі десяти Заповідей Божих.

Зрозуміло, що й цього разу не йдеться про цілісне і вичерпне висвітлення теми. Для того існують солідні томи підручників теології моралі і науки про суспільство, що їх нам дає Церква. Натомість у цій книжці подається радше дружнє запрошення до відкриття багатства мудрості і любові, що їх Бог вмістив у Дека- лозі. Маю на увазі передусім допомогу, яку можна надати сумлінню, котре постійно перебуває під внутрішньою загрозою з боку егоїстично зорієнтованого суб’єктивізму, а також під зовнішньою — з огляду на численні акції, що їх здійснює світ з метою заглушити голос совісті.

Йдеться про заклик до об’єднання зусиль людей доброї волі, свідомого взяття на себе праці, яка спрямована на побудову такого життя, котре спирається на закон, даний самим Богом і записаний у свідомості кожної людини. Ця книжка народжувалася протягом багатьох місяців на підставі аудіозаписів недільних проповідей, проголошених в костьолі Сестер Феліціанок. Я вирішив залишити в книзі форму усного слова, що має свої плюси, але й мінуси. З суттєвих мінусів слід вказати на повторення, що їх не завжди вдається уникнути під час перекладу слова мовленого на слово писане. Проблеми, котрі тут порушено, можуть дратувати, навіть серйозно непокоїти багатьох читачів. Не з усім можна легко погодитись, навіть коли вимоги ставить сам Бог, а що вже тоді, коли ці вимоги переказує людина, з її недосконалими можливостями.

о. Станєк Едвард - Справа твоєї совісті - Книга про Десять Заповідей і моральне здоров’я

К.: «Фенікс», 2008, 192 с., іл.

ISBN 978-966-651-564-6

о. Станєк Едвард - Справа твоєї совісті - Книга про Десять Заповідей і моральне здоров’я - Зміст

Запрошення до розмови

Від автора

Декалог і суперечлива свобода Совість і егоїзм

Методи нищення совісті

Бог допомогає сумлінню

Драма гріха

Декалог — це об’єктивна моральна норма

Сумління — найближча моральна норма

Закон Божий слід зберігати, а не змінювати

Чудова цілісність Декалогу

Заповідь перша Я — Господь Бог твій

Визволитель з дому неволі

Сучасні божки

Кожен служить своєму Богові

Блюзнірство

Заповідь друга Дорожи дружбою Всевишнього

Клятва

Заповідь третя Святий день — неділя

Участь у Святій Літургії

Недільний відпочинок

Заповідь четверта Шануй батька

Благословіння для доброї дитини

Обов’язки дітей по відношенню до батьків

Обов’язки батьків щодо дітей

Співіснування поколінь

Заповідь п’ята Не будь вбивцею

На захист ненароджених

Пияцтво

Відповідальність за власне і чуже життя

Самогубство

Прощення

Вбивство психіки

Вбивство моральної основи життя

Заповідь шоста

На захист вірності

Жагуче прагнення — це дар Божий

Дошлюбні стосунки

Протизапліднюючі засоби

Нерозлучнісь подружжя

Життя в самотності

Заповідь сьома

Приватна власність

Суспільна власність

Фундамент економічного порядку

У нас всі крадуть

Краду, бо мені мало платять

Хабарі

Вкрадена річ сумує за хазяїном

Заповідь восьма

У світі брехні

Говорити правдиво — це мудро

Братерське зауваження

Доносительство

Брехня

Наклеп

Обмова, плітка і напівправда

Возлюбити правду

Заповідь дев’ята

Не прагни

Для чистого все є чистим

Заповідь десята

Багато мати

Мало потребувати

Заповідь любові

Люби Бога і роби, що хочеш

На шлях досконалості

Іспит совісті

Примітки перекладача