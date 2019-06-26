Итак, мы провели сравнительный анализ законодательств по всем параметрам, которые взяли за критерий. Но критерий чего? Того, считать нам Тору замечательным и актуальным до сего дня сводом законов или же не видеть в ней ничего особенного на фоне других древних законодательств. Мы все же настаиваем на изначально заявленной позиции: Тора революционна, современна, вовсе не жестока, как некоторые думают.

Судите сами: самые свободные экономические отношения, самое гуманное отношение к слабым и рабам, минимум жестоких наказаний и сам характер их. Кто-то возмутится и скажет: «Как же так, разве гуманнее и более современно казнить за язычество, чем за нарушение государственного указа?» Мы ответим: да. Судите сами — евреи создали достаточно четкие, понятные и всеобщие правила поведения, которые доведены до всех членов общины. Здесь не совершишь ошибки или случайности, впасть в многобожие можно только по собственному выбору и зная последствия. Ничего такого не скажешь про нарушение царских указов. Потому что они постоянно меняются и совершенно бесконтрольно генерируются, превращаясь в избыточное законодательство. Большинство людей могло о них просто ничего не знать, но некоторые за действие, которое они не считали преступным, теряли жизнь.

Религиозные запреты известны и понятны всем, их никто не способен изменить и переписать, а вот прихоть царей пред угадать невозможно. Вот что мы имеем в виду, когда приводим такие сравнения. Предсказуемость и понятность законов Моисея гораздо более гуманны и современны, чем запутанные и про тиворечивые законы Хам-мурапи, Ману и кого-либо еще. Более гуманна и современна сама суть их: законы Торы представляют собой своеобразный общественный договор ради общего блага — кстати, именно поэтому исполнение этих законов возложено на самих членов общества и не требует какого-то специального карательного органа и бюрократов.

Весьма интересны и основные идеи, принципы, заложенные в законах Моисея.

Вспомним их:

Принцип чистоты и скверны. Чистота всего народа — залог успеха.

Принцип «ты сам был рабом в Египте». Не унижай никого, кто зависим перед тобой, потому что сам некогда был унижен.

Принцип «ты сам был пришельцем в земле Египетской». Не отказывай пришельцу в помощи. Дай ему справедливый суд, вовремя оплати его труды, помоги ему.

Ничего подобного нет в других законодательствах, которые мы рассматривали в книге. Ценность подобных установок заключается в том, что они абсолютны. Наличие абсолютного начала в законодательстве, обычае, традиции делает поведение людей более предсказуемым, а судопроизводство — объективнее и милосерднее. Дополнительным стимулом проявлять снисхождение и сочувствие было рабское и странническое прошлое. Вероятно, это лучшее объяснение гуманного отношения древних евреев к рабам и пришельцам. С другой стороны, будучи столетиями окруженными воинственными языческими врагами, древние евреи с самого начала не медлили совершать правосудие, особенно если дело касалось чистоты нравов. Отсюда такая строгость к магии и половым извращениям, которые рассматривались как часть общеязыческой практики, недостойной и недопустимой для праведного еврея-монотеиста.

Надеемся, что мы смогли убедить читателей в обоснованности нашей позиции, хотя бы частично.