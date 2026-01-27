Старець Олександр - Людина невидимих подвигів
Книга «Старець Олександр: Людина невидимих подвигів» — це зворушлива збірка спогадів та свідчень про одного з найбільш таємничих і водночас світлих духовних подвижників сучасності. Життєвий шлях брата Олександра Кілара проліг через континети — від народження в Отинії на Івано-Франківщині до еміграції в Аргентину та США, і зрештою — до повернення в Україну, де він став справжнім духовним серцем студійського чернецтва.
Старець Олександр не був публічною постаттю, він обирав шлях аскези та молитви в затворі. Проте, як свідчать митрополит Борис Ґудзяк, владика Венедикт Алексійчук та численні ієромонахи, саме його «невидимий подвиг» дарував оточуючим відчуття справжньої свободи в Бозі. У книзі зібрано унікальні матеріали: від листування з настоятелями до особистих свідчень мирян, які знаходили біля старця розраду, любов до Святого Письма та глибоке розуміння того, що «Бог є любов».
Це видання відкриває завісу над життям сучасного пустельника, чия зброя була таємною — тиха молитва та безумовне прийняття кожної людини. Книга доповнена ілюстраціями, що дозволяють візуально доторкнутися до світу старця Олександра, якого ще за життя називали «пророком» і «лікарем духовного життя». Це незамінне читання для тих, хто шукає орієнтири у духовному зростанні та прагне відчути смак справжньої святості в наші дні.
Старець Олександр: Людина невидимих подвигів. Спогади, свідчення
Упорядкування єрм. Макарій (Дутка). — Львів: Свічадо, 2022. — 176 с. + 16 с. іл.
ISBN 978-966-938-562-8
Старець Олександр - Людина невидимих подвигів - Зміст
Слово до читача; Під проводом Святого Духа
СПОГАДИ ТА СВІДЧЕННЯ:
Справжній монах-пустельник; На світанку (Борис Ґудзяк)
Дійсністю на землі є час, проведений у молитві та любові (Томас Девіс)
Смак свободи, яку дає Господь; Про аскетизм старця
Любов до монахів і мирян; Доленосна зустріч
Наші очі бачили святого; Біля нього хотілось просто бути
Не зустрічав такої любови до Святого Письма
Сам Бог говорив через нього; Був лікарем духовного життя
Таємна зброя брата Олександра; Слід безумовної любови
СЛОВА ПРОЩАННЯ:
Слова владик Венедикта Алексійчука, Теодора Мартинюка та Гліба Лончини
Проповідь ігумена о. Іллі Мамчака
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