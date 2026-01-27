Книга «Старець Олександр: Людина невидимих подвигів» — це зворушлива збірка спогадів та свідчень про одного з найбільш таємничих і водночас світлих духовних подвижників сучасності. Життєвий шлях брата Олександра Кілара проліг через континети — від народження в Отинії на Івано-Франківщині до еміграції в Аргентину та США, і зрештою — до повернення в Україну, де він став справжнім духовним серцем студійського чернецтва.

Старець Олександр не був публічною постаттю, він обирав шлях аскези та молитви в затворі. Проте, як свідчать митрополит Борис Ґудзяк, владика Венедикт Алексійчук та численні ієромонахи, саме його «невидимий подвиг» дарував оточуючим відчуття справжньої свободи в Бозі. У книзі зібрано унікальні матеріали: від листування з настоятелями до особистих свідчень мирян, які знаходили біля старця розраду, любов до Святого Письма та глибоке розуміння того, що «Бог є любов».

Це видання відкриває завісу над життям сучасного пустельника, чия зброя була таємною — тиха молитва та безумовне прийняття кожної людини. Книга доповнена ілюстраціями, що дозволяють візуально доторкнутися до світу старця Олександра, якого ще за життя називали «пророком» і «лікарем духовного життя». Це незамінне читання для тих, хто шукає орієнтири у духовному зростанні та прагне відчути смак справжньої святості в наші дні.

Старець Олександр: Людина невидимих подвигів. Спогади, свідчення

Упорядкування єрм. Макарій (Дутка). — Львів: Свічадо, 2022. — 176 с. + 16 с. іл.

ISBN 978-966-938-562-8

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