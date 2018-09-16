Какова роль исторической памяти в обществе? Что-то она сохраняет, что-то уходит безвозвратно. Знание о каких (и в каком объеме?) исторических событиях должно быть в актуальном социальном багаже россиянина? Как противостоять историческому забвению? Возможна ли консолидация общества без общей истории? Или противоречивость исторических событий, актуализируемая под политический заказ в каждую конкретную эпоху, лишь усиливает раскол?

Вопрос о том, какие знания, ценности прошлого должны передаваться новому поколению, не нов, и решается, прежде всего, через трансляцию институтами образования и культуры. Их зависимость от социального заказа власти определяет объем, формы передачи информации и её идеологические оценки. Вот почему вопрос о том, что должно войти в программу школ и вузов актуализировался в связи с переходом на Болонскую систему и разработкой новых стандартов, в том числе и по общественным наукам. Сокращение уроков по истории и литературе, смена акцентов, замена литературных произведений формируют новую мировоззренческую панораму и структуру знаний не только о далеком прошлом, но и ХХ веке.

Старообрядчество: история, культура, современность: коллективная монография. В 2-х томах

Ответственный редактор: доктор социологических наук, профессор Г. С. Широкалова Нижний Новгород: Нижегородская ГСХА, 2018 г.

ISBN 978-5-6041132-3-3

ISBN 978-5-6041132-4-0

Старообрядчество: история, культура, современность: коллективная монография. В 2-х томах. Том 1: В Агафьиной тайге

Ответственный редактор: доктор социологических наук, профессор Г. С. Широкалова

Авторский коллектив второго тома:

Предисловие к рукописи А. С. Лебедева

«В Агафьиной тайге» — Г. С. Широкалова

Главы 1, 2, 3, 4, 5 — А. С. Лебедев

Глава 6 — О. К. Шиманская

Нижний Новгород: Нижегородская ГСХА, 2018 г. — 556 с.

ISBN 978-5-6041132-3-3

Старообрядчество: история, культура, современность: коллективная монография. В 2-х томах. Том 1: В Агафьиной тайге - Содержание

Предисловие к рукописи А. С. Лебедева

«В Агафьиной тайге»

Глава 1. Дорога к Лыковым

Глава 2. На Агафьиной земле

Глава 3. В обратный путь

Глава 4. Беседы с хакасской писательницей о расколе

Глава 5. Письма в Сибирь

Живое свидетельство: история и современное старообрядчество в изложении Александра Семёновича Лебедева в работе «В Агафьиной тайге»

Аннотации

Об авторах

Старообрядчество: история, культура, современность: коллективная монография. В 2-х томах. Том 1: В Агафьиной тайге - Предисловие

Агафьина тайга… Насколько правильно называть огромную сибирскую тайгу Агафьиной? Ведь нет у неё «зеленого документа» с водяными знаками, подтверждающего право собственности. Но есть в мире права, которые важнее любых бумажек. Они даются свыше тем, кто живет в таком единении с Природой, что сами составляют Ее неотъемлемую часть. И когда живут в ладу с Нею, зная, понимая и принимая Её такой, какая Она есть. И умирая, возвращаются в Её лоно тихо, без страха, чтобы остаться в нем навсегда. Этим образ жизни Агафьи Лыковой напоминает нам о традициях коренных народов Севера, создавших культуру Жизни (не выживания!) в суровых условиях. Но уникальность феномена Агафьи не столько в том, что значительную часть земного пути она прошла одна, но в том, что старообрядческий генетический код, сформировавшийся за столетия гонений, помог, оказавшись настолько сильным, сохранить лучшие человеческие качества.

Поэтому читателю будет понятно удивление и душевное потрясение, которое испытал А. С. Лебедев, встретившись с этой необычной женщиной, напомнившей ему трудную историю старообрядцев.

Работая с Александром Семеновичем Лебедевым над подготовкой рукописи «В Агафьиной тайге» к изданию, я была поражена эмоциональностью его отношения к событиям более чем вековой давности. Порой возникало ощущение, что он был среди тех, кто участвовал в диспутах с никонианами в ХVII в., жил на Иргизе, основывал поселения в Сибири, спасался из разоренной Ветки, удостаивался беседы с удивительными старцами и старицами жившими и живущими в заволжских лесах, был зрителем первых в России футбольных матчей между командами, созданными старообрядцами… Красной нитью всегда проходило сострадание к тем, кто не щадя жизни оставался верным своим убеждениям. И гордость, гордость за мужество предков.

Написанная с таких позиций рукопись не может не иметь апологетического оттенка. И когда во время работы я приводила исторические факты, разрушающие столь идеальный образ гонимых за веру, Александр Семенович не возражал: проживший большую жизнь, он, конечно, знает её с разных сторон. Но заповеди регламентирующие отношения «человек — человек» для него, как и положено для истинно верующего, на втором месте по сравнению с первыми четырьмя — «человек — Бог».

Все ли старообрядцы также детально знают историю своей веры, прочитав множество самых разнообразных источников, имея хорошую библиотеку старообрядческой литературы, сохраняя в актуальной памяти события давних веков? Конечно, нет. Не каждый из них пишет и такие книги. Затрудняюсь определить в ней главное. То ли это эмоциональная история старообрядчества, которая у каждого своя и поэтому не претендует на научно выверенную достоверность деталей? То ли «слепок» современной исторической памяти, которая также индивидуальна? То ли своеобразный очерк об отшельнице Агафье, ставший поводом размышлений о людских характерах разных эпох? А может важное для потомков свидетельство о характерах сибиряков конца ХХ века? Но в любом случае эта книга — самохарактеристика нашего современника — старообрядца А. С. Лебедева.

Старообрядчество: история, культура, современность: коллективная монография. В 2-х томах. Том 2: История и современность старообрядчества

Ответственный редактор: доктор социологических наук, профессор Г. С. Широкалова

Нижний Новгород: Нижегородская ГСХА, 2018 г. — 164 с.

ISBN 978-5-6041132-4-0

Старообрядчество: история, культура, современность: коллективная монография. В 2-х томах. Том 2: История и современность старообрядчества – Содержание

Глава 1. Визуальная антропология образов староверов

Глава 2. Старообрядчество в парадигме органической философии

Глава 3. Из историии старообрядческих обществ Сергиева Посада

Глава 4. Искажения древних текстов: причины и последствия

Глава 5. Жандармские секретные документы о надзоре за епископом Михаилом (Семёновым) — 24 ноября 1908 г. и 5 августа 1909 года

Глава 6. Старообрядцы в русской революции

Глава 7. Закрытие монастыря старообрядцев Спасова согласия в Коврове как пример проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»

Глава 8. Культурное наследие Паисия Мальцева

Глава 9. К истории Шуйской старообрядческой церкви

Глава 10. Черноризица Алефтина. Из истории прихода Никольской старообрядческой церкви

Глава 11. Русские старообрядцы меж двух цивилизаций

Глава 12. Старообрядцы. Мемориализация в памяти

Аннотации

Об авторах

Старообрядчество: история, культура, современность: коллективная монография. В 2-х томах. Том 2: История и современность старообрядчества - Глава 1. Визуальная антропология образов староверов

В условиях глобальной модернизации обществен ных отношений и институтов, размывания религиозных основ, модернизации эстетических принципов, многовековое культурное противостояние староверов, сохранивших художественные и религиозные традиции и артефакты России, расценивается сегодня как подвиг, а биография протопопа Аввакума — олицетворение волевого стержня русской нации. Ревнитель патриархального благочиния опровергает тезис об особом мудром безволии русской нации, подобной сырому тесту (Лесков Н. С. «Железная воля», Гончаров И. А. «Обломов»). Подвижник и аскет, заступник за бедных, бесстрашный перед власть держащими, являет живой образ человека, осознавшего главенство духа над чувствами.

Редкие события, посвященные истории, культуре, современности старообрядчества представляются нам собиранием сокровищ русской земли. Особое место в регистрации деятельности старообрядцев принадлежит визуальным антропологам: Евгению Васильевичу Александрову, Елене Сергеевне Данилко, Леониду Сергеевичу Филимонову. Благодаря приему «созвучной камеры» они ведут бережную летопись с камерой в руке, выступая прозрачной средой между наукой и обществом.

Репрезентация культуры староверов запечатлена в Фонде видеодокументов при Центре визуальной антропологии МГУ, где на основании 25-летнего видеомониторинга освещена жизнь разных общин староверов, среди которых: казаки-некрасовцы, община беспоповцев- «часовенных» на Юге России, беспоповцы Гомельской области Белоруссии, старообрядцы Бессарабии, Южного Урала, Верхнекамья, Алтая. Задокументированы повседневная жизнь, обряд мытья избы, праздники, крещение, похороны, пение по крюкам, расчет христианских праздников по руке, создание духовной книги, плетение старообрядческого пояса, индивидуальные биографии, скитания за границей, участие в войне, изготовление берестяных туесков, старинные скиты.

Результаты визуально антропологического подхода к фиксации жития староверов впечатляют. Прием созвучной камеры позволяет погрузиться в неспешный созерцательный мир героев, происходит как бы эмпатическое соприкосновение личностей через технические посредники. Безмятежность бытия староверов на фоне образов природы создает впечатление примордиальности, целокупности старообрядческого дискурса.

Антропологическая репрезентация староверов выступает формой трансценденции. Камера посредник осуществляет проникновение в сакральные устои бытия верующих. Такое трасцендирование производится по большей части экстралингвистическими средствами: отбор сюжетов и героев, синонимические ряды, длинные и крупные планы, укрупнение и удаление плана, фиксация точек схода, построение перспективы, игра со светом. Это медитативная эстетика расширенного состояния сознания. Зритель входит в легкое трансовое состояние, приобщаясь к магии образов традиции.