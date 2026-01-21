Старовойтенко - Культурная психология личности

Монография «Культурная психология личности» Е.Б. Старовойтенко представляет собой фундаментальный труд, развивающий персонологию как «науку синтеза», в центре внимания которой находится жизнь личности в широком культурном контексте.

В книге автор исследует механизмы культурной персонологии и персонологии «Я», предлагая новые подходы к научному пониманию человека, его самоосмысления и роли в современном мире.

Старовойтенко, Е.Б. - Культурная психология личности – Монография

М. : Академический проект, 2020. — 310 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-2844-9

Старовойтенко, Е.Б. - Культурная психология личности – Содержание

Введение

Динамика культурно-психологических моделей личности

Глава 1. Культурогенез поиска и раскрытия личности «Личное» античного мифа «Личное» античного мыслителя Личность — автор раннехристианской исповеди Личность зрелого Средневековья Ренессансная личность Фаустовская личность

Глава 2. Модели личности в ее связи с жизнью Модель отрицательной связи личности с жизнью Модель развития личностью жизни Модель сознательно-бессознательной жизни личности Модель отношений личности к жизни

Глава 3. Культурная альтернатива: Деперсонализация или творческая индивидуальность Тенденции подавления «личного» Модель выдающейся личности Знаки исчезновения личности Личность как субъект инноваций



Интегральные модели личности

Глава 1. Формы синтеза идей о личности Модель «я» творцов культуры Модель глубинных потенциалов человека Модель культурного потенциала личности «Тип» как личностный интеграл

Глава 2. Метод типизации личности

Глава 3. Типологические интегралы личности Модель гендерной типизации личности Модель психофункциональной типизации личности Модель акмеологической типизации личности



Литература