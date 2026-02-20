Старовойтенко - Современная психология

Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Psychology Psychotherapy
Series Gaudeamus (40 books)

Gemini said

Книга Елены Борисовны Старовойтенко посвящена исследованию психологии как живого и многогранного процесса познания. Автор рассматривает психологию не просто как набор академических дисциплин, а как особую «форму интеллектуальной жизни», в которой тесно переплетаются научное исследование, философское осмысление, художественное творчество и практический опыт самопознания. В центре внимания стоит личность исследователя и его способность превращать психологическое знание в инструмент развития собственного духа и культуры в целом.

В пособии детально анализируются различные способы существования психологической мысли: от строгих экспериментальных моделей до экзистенциальных размышлений о смысле жизни. Старовойтенко подчеркивает важность герменевтического подхода — умения «читать» и интерпретировать психическую реальность как сложный текст. Автор исследует, как современная психология взаимодействует с культурой и искусством, и как интеллектуальная активность человека формирует его уникальный внутренний мир и жизненный путь.

Это издание отличается высоким теоретическим уровнем и изысканным стилем изложения. Оно помогает студентам и профессионалам выйти за рамки узкой специализации, увидеть широкие горизонты психологической науки и осознать свою причастность к великой традиции человеческого познания. Книга вдохновляет на глубокое, творческое отношение к профессии, представляя психологию как бесконечный поиск ответов на фундаментальные вопросы о человеческой природе.

Старовойтенко Е.Б. - Современная психология - формы интеллектуальной жизни

М.: Академический проект, 2020. — 544 с. — (Gaudeamus)

ISBN 978-5-8291-2848-7

Старовойтенко Е.Б. - Современная психология – Содержание

От редактора

Введение

Глава 1. ПРЕДМЕТ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И СООСОБ ЕГО РАСКРЫТИЙ

  • 1.1. Основные понятия общей психологии

  • 1.2. Классы и формы психических явлений

  • 1.3. Психическое целое

  • 1.4. Методология понимания психических форм

  • NB

Глава 2. ОЩУЩЕНИЯ ЖИЗНИ

  • 2.1. Психологическая специфика ощущений

  • 2.2. О сенсорных системах

  • 2.3. Классификации ощущений

  • 2.4. Жизненные трансформации ощущения

  • 2.5. Сенсорная активность

  • 2.6. Характеристики сенсорного эффекта

  • 2.7. Индивидуальное развитие ощущений

  • NB

Глава 3. ВОСПРИЯТИЕ ЖИЗНИ

  • 3.1. Психологическое определение восприятия

  • 3.2. Источники перцепции

  • 3.3. Воспринимающая активность

  • 3.4. Данность в перцепте качеств предметного мира

  • 3.5. Общие свойства перцепта

  • 3.6. Становление восприятия в индивидуальной жизни

  • NB

Глава 4. ЖИЗНЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ

  • 4.1. Сравнительное определение представления и восприятия

  • 4.2. Основные формы представлений

  • 4.3. Образная активность и образный эффект

  • 4.4. Образные феномены отношений к жизни

  • NB

Глава 5. ПАМЯТЬ В КОНТЕКСТЕ ЖИЗНИ

  • 5.1. Логика интерпретации активной памяти

  • 5.2. Запоминание

  • 5.3. Сохранение

  • 5.4. Воспроизведение

  • NB

Глава 6. МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

  • 6.1. Мышление в структуре интеллектуальных явлений

  • 6.2. «Проникающие» идеи психологии мышления

  • 6.3. Акмеологические закономерности мышления: порождающие, процессуальные, продуктивные

  • 6.4. Развертка зрелой мыслительной деятельности: установки, этапы, личностные факторы

  • NB

Глава 7. РЕЧЕВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЖИЗНИ

  • 7.1. Психологическая сущность речи

  • 7.2. Функциональные свойства слова

  • 7.3. Текст

  • NB

Литература

