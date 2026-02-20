Старовойтенко - Современная психология

Книга Елены Борисовны Старовойтенко посвящена исследованию психологии как живого и многогранного процесса познания. Автор рассматривает психологию не просто как набор академических дисциплин, а как особую «форму интеллектуальной жизни», в которой тесно переплетаются научное исследование, философское осмысление, художественное творчество и практический опыт самопознания. В центре внимания стоит личность исследователя и его способность превращать психологическое знание в инструмент развития собственного духа и культуры в целом.

В пособии детально анализируются различные способы существования психологической мысли: от строгих экспериментальных моделей до экзистенциальных размышлений о смысле жизни. Старовойтенко подчеркивает важность герменевтического подхода — умения «читать» и интерпретировать психическую реальность как сложный текст. Автор исследует, как современная психология взаимодействует с культурой и искусством, и как интеллектуальная активность человека формирует его уникальный внутренний мир и жизненный путь.

Это издание отличается высоким теоретическим уровнем и изысканным стилем изложения. Оно помогает студентам и профессионалам выйти за рамки узкой специализации, увидеть широкие горизонты психологической науки и осознать свою причастность к великой традиции человеческого познания. Книга вдохновляет на глубокое, творческое отношение к профессии, представляя психологию как бесконечный поиск ответов на фундаментальные вопросы о человеческой природе.

Старовойтенко Е.Б. - Современная психология - формы интеллектуальной жизни

М.: Академический проект, 2020. — 544 с. — (Gaudeamus)

ISBN 978-5-8291-2848-7

Старовойтенко Е.Б. - Современная психология – Содержание

От редактора

Введение

Глава 1. ПРЕДМЕТ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И СООСОБ ЕГО РАСКРЫТИЙ

1.1. Основные понятия общей психологии

1.2. Классы и формы психических явлений

1.3. Психическое целое

1.4. Методология понимания психических форм

NB

Глава 2. ОЩУЩЕНИЯ ЖИЗНИ

2.1. Психологическая специфика ощущений

2.2. О сенсорных системах

2.3. Классификации ощущений

2.4. Жизненные трансформации ощущения

2.5. Сенсорная активность

2.6. Характеристики сенсорного эффекта

2.7. Индивидуальное развитие ощущений

NB

Глава 3. ВОСПРИЯТИЕ ЖИЗНИ

3.1. Психологическое определение восприятия

3.2. Источники перцепции

3.3. Воспринимающая активность

3.4. Данность в перцепте качеств предметного мира

3.5. Общие свойства перцепта

3.6. Становление восприятия в индивидуальной жизни

NB

Глава 4. ЖИЗНЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ

4.1. Сравнительное определение представления и восприятия

4.2. Основные формы представлений

4.3. Образная активность и образный эффект

4.4. Образные феномены отношений к жизни

NB

Глава 5. ПАМЯТЬ В КОНТЕКСТЕ ЖИЗНИ

5.1. Логика интерпретации активной памяти

5.2. Запоминание

5.3. Сохранение

5.4. Воспроизведение

NB

Глава 6. МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

6.1. Мышление в структуре интеллектуальных явлений

6.2. «Проникающие» идеи психологии мышления

6.3. Акмеологические закономерности мышления: порождающие, процессуальные, продуктивные

6.4. Развертка зрелой мыслительной деятельности: установки, этапы, личностные факторы

NB

Глава 7. РЕЧЕВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЖИЗНИ

7.1. Психологическая сущность речи

7.2. Функциональные свойства слова

7.3. Текст

NB

Литература