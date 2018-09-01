К тому моменту, как появились письменные исторические источники, цивилизация перешла от собирательства к земледелию, а религиозные практики и торговля способствовали основанию городов-государств. С этого времени до 450 года н. э., который условно означает конец истории Древнего мира, цивилизация достигла большого прогресса. Со временем цивилизация заняла большую часть Евразии, несмотря на то что Китай и Индию отделяли от других областей горные хребты, степи и пустыни, населенные варварами.

В Месопотамии возникли Вавилонская, Ассирийская и Персидская империи, которые распространяли свое владычество все дальше и дальше, а затем погибли. История Египта продолжалась гораздо дольше. Фараоны правили здесь уже в те времена, когда возникла письменность. Более мелкие государства на территории Плодородного Полумесяца между Египтом и Месопотамией также внесли большой вклад в развитие цивилизации. Формулирование древними евреями представления о Боге имело огромное значение для христианства. В других частях цивилизованного мира тоже настойчиво искали лучший образ жизни, представленный в индуизме и буддизме, конфуцианстве и даосизме.

Появившиеся греки с их новыми представлениями о государстве и месте человека в мире заняли господствующее положение в Средиземноморье. За столетия, прошедшие после Александра Македонского, греческая культура обрела новый стимул в контактах с народами Среднего Востока. Возникшая в результате эллинистическая культура оказала огромное влияние на Римскую империю, которая зародилась и разрослась, когда Греция утратила политическое единство. Период до и после Рождества Христова стал временем объединения в Китае при династии Хань и в Риме при Августе и его преемниках. В Римской империи распространилось христианство и появились другие признаки новых важных идей и ценностей будущей западной цивилизации. Внутренний распад и вторжения извне привели к исчезновению Римской империи в Западной Европе, однако общественное устройство Восточной Римской империи пережило это падение.

Честер Старр - Древние цивилизации Евразии. Исторический путь от возникновения человечества до крушения Римской империи

Москва, ЗАО «Центрполиграф», 2017

ISBN 978-5-9524-5277-0

Честер Старр - Древние цивилизации Евразии. Исторический путь от возникновения человечества до крушения Римской империи

Предисловие

Введение

Глава 1. Деревни, города и империи

Возникновение человека

Расцвет собирательства

Поселения земледельцев (6000–3500 годы до н. э.)

Первые города

Развитие Месопотамии

Цена цивилизации

Другие цивилизованные народы Древнего Востока

Объединение Древнего Востока

Взгляд в прошлое и взгляд в будущее

Глава 2. Три великих жизненных пути

Ранние религии

Расцвет и упадок Израиля (2000–539 годы до н. э.)

Израиль и его Бог

Усиление иудаизма

Истоки индийской мысли (2000–500 годы до н. э.)

Буддизм

Китай и предшественники

Конфуцианство

Другие направления китайской мысли

Три образа жизни

Глава 3. Греки и Западная цивилизация

Истоки греческой цивилизации

Появление греческой цивилизации

Гомер

Политическая и экономическая структура исторической Греции

Греческая цивилизация в период архаики

Греческие города-государства и Персидская империя

Афинский империализм и демократия

Цивилизация V века до н. э.

Царь Эдип

Итоги

Глава 4. Средиземноморье от Александра до Августа

Упадок городов-государств и Персидской империи

Александр Македонский

Эллинистический мир

Искусство, литература и наука эпохи эллинизма

Эллинистическая философия и религия

Возвышение Рима (600–133 годы до н. э.)

Хаос и усиление (133–30 годы до н. э.)

Наступление мира

Глава 5. Эпоха объединения

Китай в эпоху Хань (207 год до н. э. – 220 год н. э.)

Индия (200 год до н. э. – 200 год н. э.)

Западная Азия (141 год до н. э. – 227 год н. э.)

Периферия цивилизации

Римская империя (27 год до н. э. – 180 год н. э.)

Экономические успехи Римской империи

Культура римского мира

Старое и новое в культуре империи

Возникновение христианства

Итоги

Глава 6. Конец эпохи Древнего мира

Внутреннее разрушение Римской империи

Нашествие германцев

Победа христианства

Христианство и классическая цивилизация

Западная Европа в 450 году

Восточная Евразия

Конец истории Древнего мира

Приложения

Развитие письменности

Древние евреи на Среднем Востоке

Возникновение греческой цивилизации 1050–500 годы до н. э.

Расцвет греческой цивилизации 500–400 годы до н. э.

Александр Македонский и битва при Арбелах 1 октября 331 года до н. э.

Органы управления Римской республики

Раннее христианство

Честер Старр - Древние цивилизации Евразии. Исторический путь от возникновения человечества до крушения Римской империи - Предисловие

Долгая и разнообразная древняя история – это завораживающая иллюстрация того, что человечество способно одновременно и на доброе и на злое. Хотя люди, жившие и умиравшие столетия назад, могут казаться совсем непохожими на нас, многие социальные институты, интеллектуальные возможности и нормы морали, которые лежат в основе сложной политической системы и технологического прогресса, отличающих современный мир, сформировались на заре цивилизации. Человек, каким мы знаем его сегодня, представляет собой великое достижение истории.

Наши сведения об истории древности постоянно меняются и пополняются. В результате археологических раскопок или находок надписей, монет и папирусов постоянно появляется дополнительная информация.

Ученые начинают осознавать, что древняя история Евразии не ограничивается историей Греции и Рима. Понадобилось несколько поколений исследователей, чтобы понять, что необходимо учитывать ближневосточные истоки великолепных греческих достижений, на которые опирается западная цивилизация. В этой книге внимание также уделено параллельному развитию Индии и Китая, сформировавшему основу для других моделей цивилизации в современном мире.

Представленный рассказ намеренно краток и избирателен. Большим плюсом такого подхода является возможность уделить внимание всей древней истории, однако и автор, и читатель должны осознавать сопутствующие минусы. Многое, даже важное, придется опустить: исключения, вариации и отклонения, которыми наполнены любые исторические события, нельзя рассмотреть в полной мере. История жизни человечества, если изучать ее тщательно, никогда не была простой.

Я надеюсь, что следующие страницы подстегнут любопытного читателя к дальнейшим самостоятельным изысканиям.

Честер Старр