Старр - Древние цивилизации Евразии
К тому моменту, как появились письменные исторические источники, цивилизация перешла от собирательства к земледелию, а религиозные практики и торговля способствовали основанию городов-государств. С этого времени до 450 года н. э., который условно означает конец истории Древнего мира, цивилизация достигла большого прогресса. Со временем цивилизация заняла большую часть Евразии, несмотря на то что Китай и Индию отделяли от других областей горные хребты, степи и пустыни, населенные варварами.
В Месопотамии возникли Вавилонская, Ассирийская и Персидская империи, которые распространяли свое владычество все дальше и дальше, а затем погибли. История Египта продолжалась гораздо дольше. Фараоны правили здесь уже в те времена, когда возникла письменность. Более мелкие государства на территории Плодородного Полумесяца между Египтом и Месопотамией также внесли большой вклад в развитие цивилизации. Формулирование древними евреями представления о Боге имело огромное значение для христианства. В других частях цивилизованного мира тоже настойчиво искали лучший образ жизни, представленный в индуизме и буддизме, конфуцианстве и даосизме.
Появившиеся греки с их новыми представлениями о государстве и месте человека в мире заняли господствующее положение в Средиземноморье. За столетия, прошедшие после Александра Македонского, греческая культура обрела новый стимул в контактах с народами Среднего Востока. Возникшая в результате эллинистическая культура оказала огромное влияние на Римскую империю, которая зародилась и разрослась, когда Греция утратила политическое единство. Период до и после Рождества Христова стал временем объединения в Китае при династии Хань и в Риме при Августе и его преемниках. В Римской империи распространилось христианство и появились другие признаки новых важных идей и ценностей будущей западной цивилизации. Внутренний распад и вторжения извне привели к исчезновению Римской империи в Западной Европе, однако общественное устройство Восточной Римской империи пережило это падение.
Честер Старр - Древние цивилизации Евразии. Исторический путь от возникновения человечества до крушения Римской империи
Москва, ЗАО «Центрполиграф», 2017
ISBN 978-5-9524-5277-0
Честер Старр - Древние цивилизации Евразии. Исторический путь от возникновения человечества до крушения Римской империи
Предисловие
Введение
Глава 1. Деревни, города и империи
- Возникновение человека
- Расцвет собирательства
- Поселения земледельцев (6000–3500 годы до н. э.)
- Первые города
- Развитие Месопотамии
- Цена цивилизации
- Другие цивилизованные народы Древнего Востока
- Объединение Древнего Востока
- Взгляд в прошлое и взгляд в будущее
Глава 2. Три великих жизненных пути
- Ранние религии
- Расцвет и упадок Израиля (2000–539 годы до н. э.)
- Израиль и его Бог
- Усиление иудаизма
- Истоки индийской мысли (2000–500 годы до н. э.)
- Буддизм
- Китай и предшественники
- Конфуцианство
- Другие направления китайской мысли
- Три образа жизни
Глава 3. Греки и Западная цивилизация
- Истоки греческой цивилизации
- Появление греческой цивилизации
- Гомер
- Политическая и экономическая структура исторической Греции
- Греческая цивилизация в период архаики
- Греческие города-государства и Персидская империя
- Афинский империализм и демократия
- Цивилизация V века до н. э.
- Царь Эдип
- Итоги
Глава 4. Средиземноморье от Александра до Августа
- Упадок городов-государств и Персидской империи
- Александр Македонский
- Эллинистический мир
- Искусство, литература и наука эпохи эллинизма
- Эллинистическая философия и религия
- Возвышение Рима (600–133 годы до н. э.)
- Хаос и усиление (133–30 годы до н. э.)
- Наступление мира
Глава 5. Эпоха объединения
- Китай в эпоху Хань (207 год до н. э. – 220 год н. э.)
- Индия (200 год до н. э. – 200 год н. э.)
- Западная Азия (141 год до н. э. – 227 год н. э.)
- Периферия цивилизации
- Римская империя (27 год до н. э. – 180 год н. э.)
- Экономические успехи Римской империи
- Культура римского мира
- Старое и новое в культуре империи
- Возникновение христианства
- Итоги
Глава 6. Конец эпохи Древнего мира
- Внутреннее разрушение Римской империи
- Нашествие германцев
- Победа христианства
- Христианство и классическая цивилизация
- Западная Европа в 450 году
- Восточная Евразия
- Конец истории Древнего мира
Приложения
- Развитие письменности
- Древние евреи на Среднем Востоке
- Возникновение греческой цивилизации 1050–500 годы до н. э.
- Расцвет греческой цивилизации 500–400 годы до н. э.
- Александр Македонский и битва при Арбелах 1 октября 331 года до н. э.
- Органы управления Римской республики
- Раннее христианство
Честер Старр - Древние цивилизации Евразии. Исторический путь от возникновения человечества до крушения Римской империи - Предисловие
Долгая и разнообразная древняя история – это завораживающая иллюстрация того, что человечество способно одновременно и на доброе и на злое. Хотя люди, жившие и умиравшие столетия назад, могут казаться совсем непохожими на нас, многие социальные институты, интеллектуальные возможности и нормы морали, которые лежат в основе сложной политической системы и технологического прогресса, отличающих современный мир, сформировались на заре цивилизации. Человек, каким мы знаем его сегодня, представляет собой великое достижение истории.
Наши сведения об истории древности постоянно меняются и пополняются. В результате археологических раскопок или находок надписей, монет и папирусов постоянно появляется дополнительная информация.
Ученые начинают осознавать, что древняя история Евразии не ограничивается историей Греции и Рима. Понадобилось несколько поколений исследователей, чтобы понять, что необходимо учитывать ближневосточные истоки великолепных греческих достижений, на которые опирается западная цивилизация. В этой книге внимание также уделено параллельному развитию Индии и Китая, сформировавшему основу для других моделей цивилизации в современном мире.
Представленный рассказ намеренно краток и избирателен. Большим плюсом такого подхода является возможность уделить внимание всей древней истории, однако и автор, и читатель должны осознавать сопутствующие минусы. Многое, даже важное, придется опустить: исключения, вариации и отклонения, которыми наполнены любые исторические события, нельзя рассмотреть в полной мере. История жизни человечества, если изучать ее тщательно, никогда не была простой.
Я надеюсь, что следующие страницы подстегнут любопытного читателя к дальнейшим самостоятельным изысканиям.
Честер Старр
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