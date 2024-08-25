Въ статьЪ профессора Θ. А. Брауна, предпосылаемой моему труду, читатель найдетъ рядъ спещальныхъ историко филологическихъ свЪдЪшй относительно того литературнаго памятника, которому присвоено названіе Старшей или Стихотворной Эдды. Уважаемый ученый, въ настоящее время являющійся въ Россіи авторитетн ׳Ъйшимъ знатокомъ германской филологіи, по моей просьбЪ изъявилъ согласіе (за которое онъ позволитъ мнЪ въ этомъ мЪстЪ печатно выразить ему мою глубокую признательность) взять на себя общедоступное изложеніе филологической характеристики памятника. Такъ что мнЪ нЪтъ надобности останавливаться на ней въ моемъ введеній. Въ настоящемъ очеркЪ я ограничусь лишь необходимыми сжатыми указаніями.

Древне-скандинавская (норвежская по своему племенному источнику) литература получила свое настоящее развитіе въ Исландіи, колонизированной въ IX—X вв. христіанской эры, на ряду съ представителями другихъ племенъ, и норвежскими выходцами, не желавшими подчиниться королевскому произволу объединителя Норвегіи Гаральдра Гарфагра.

Старшая Эдда - переводчик София Свиридова

Москва: Издательство Юрайт, 2024 - 257 с.

ΙSΒΝ: 978-5-534-11342-6