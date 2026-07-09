Книга известного юнгианского аналитика предлагает развернутую, концептуально выверенную модель мужской индивидуации, рассматриваемой как цикличный и многоуровневый процесс созревания личности от младенчества до поздней старости. Опираясь на богатый клинический опыт и классическое наследие аналитической психологии, автор выделяет пять основных этапов человеческого становления, каждый из которых формируется под влиянием определенной архетипической доминанты и ставит перед развивающимся сознанием уникальные экзистенциальные задачи. Особое внимание в работе уделяется глубинному анализу детских травм, патологий сепарации от родительских фигур и важности интеграции вытесненных аффектов для обретения подлинной внутренней целостности и духовной зрелости.

Данный труд представляет значительный интерес не только для специалистов в области психотерапии, но и для академических теологов, пастырей и духовных наставников, стремящихся к выстраиванию продуктивного диалога между светской наукой о душе и христианской антропологией. Анализируя конкретные клинические случаи, автор наглядно демонстрирует, как дефицит базового доверия и деформации ранних стадий развития могут мимикрировать под высокие мистические состояния, уводя человека в иллюзорный мир религиозного инфантилизма. Книга помогает выявить психологические корни многих духовных кризисов и предлагает надежные ориентиры для пастырского руководства и личного самопознания.

Стайн Мюррей – Мужчина в процессе становления – Вызовы и перспективы

Перев. с англ. – М.: Сказка и миф, 2024. – 144 с., илл.

ISBN 978-5-6050409-0-3

Мюррей Стайн – Мужчина в процессе становления – Содержание