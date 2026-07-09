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Стайн - Мужчина в процессе становления

Стайн - Мужчина в процессе становления
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology

Книга известного юнгианского аналитика предлагает развернутую, концептуально выверенную модель мужской индивидуации, рассматриваемой как цикличный и многоуровневый процесс созревания личности от младенчества до поздней старости. Опираясь на богатый клинический опыт и классическое наследие аналитической психологии, автор выделяет пять основных этапов человеческого становления, каждый из которых формируется под влиянием определенной архетипической доминанты и ставит перед развивающимся сознанием уникальные экзистенциальные задачи. Особое внимание в работе уделяется глубинному анализу детских травм, патологий сепарации от родительских фигур и важности интеграции вытесненных аффектов для обретения подлинной внутренней целостности и духовной зрелости.

Данный труд представляет значительный интерес не только для специалистов в области психотерапии, но и для академических теологов, пастырей и духовных наставников, стремящихся к выстраиванию продуктивного диалога между светской наукой о душе и христианской антропологией. Анализируя конкретные клинические случаи, автор наглядно демонстрирует, как дефицит базового доверия и деформации ранних стадий развития могут мимикрировать под высокие мистические состояния, уводя человека в иллюзорный мир религиозного инфантилизма. Книга помогает выявить психологические корни многих духовных кризисов и предлагает надежные ориентиры для пастырского руководства и личного самопознания.

Стайн Мюррей – Мужчина в процессе становления – Вызовы и перспективы

Перев. с англ. – М.: Сказка и миф, 2024. – 144 с., илл.
ISBN 978-5-6050409-0-3

Мюррей Стайн – Мужчина в процессе становления – Содержание

  • Предисловие к русскому изданию

  • Краткое предисловие

  • Лекции о пяти этапах психологического развития мужчины

    • Введение

    • Пять этапов в жизни мужчины (краткий обзор)

    • Первый круг – мать. Возраст мальчика

    • Второй круг – отец. Возраст сына

      • Роль отца – инициация

      • Инициированные и неинициированные

      • Неинициированный мужчина

      • Отцы и сыновья

    • Третий круг – анима. Возраст героя

      • Анима против персоны

      • Неспособность совладать с анимой. Небольшое отступление

    • Четвёртый круг – Самость. Возраст зрелого мужчины

    • Пятый круг – Бог. Возраст мудреца

  • О дружбе между мужчинами

  • Жесты отцовства

    1. Жест выбора

    2. Жесты утверждения и соблюдения закона

    3. Жест созидания

    4. Жесты обеспечения, защиты, наведения мостов, самопожертвования

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Rating 3.0 / 5
Added 09.07.2026
Author brat Vadim
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3.0/5 (1)

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