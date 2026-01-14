Отношение Юнга к христианству до сих пор остается в значительной степени неизученным. Никто пока не взялся за полномасштабное исследование связи его жизни и мысли с христианской традицией или влияния его трудов о христианстве на его частную жизнь и психологическую мысль.

Работы Юнга о христианстве были не объемными, но многочисленными, в последние двадцать лет его активной интеллектуальной жизни они были в центре его творческих интересов. В них он скрупулезно сформулировал интерпретацию истории и доктрины христианства и подробно прокомментировал такие ключевые христианские обряды, как крещение и причастие. Он также предложил проект будущей формы христианской доктрины, в котором существенным образом изменяются самые базовые представления о природе Бога и человека, а во множестве писем и в ряде опубликованных работ он настаивал на необходимости глубинных изменений в отношении христианства к злу, природе, фемининности и науке. Эти работы не были комментариями по случаю беспристрастного автора. В них выражена глубоко прочувствованная внутренняя потребность помочь христианству измениться.

Что хотел Юнг сказать своими работами? Пытался ли он возродить христианство или разрушить его? Был ли он смотрителем в хранилище еретических древностей и богословских странностей? Ностальгировал ли он по гноетическому отвержению христианской веры? Или он был современным агностиком, пытавшимся изобрести психологическую замену традиционному христианству? Была и совершенно иная точка зрения, гласившая, что он пытался найти или придумать эмпирическое психологическое обоснование истинности и ценности христианских догматов. Был ли он на самом деле современным апологетом христианства? Или же он подспудно нападал на христианскую доктрину, прикрывая свои действия маской эмпирической психологии? Вот некоторыеиз задаваемых вопросов и высказываемых либо подразумеваемых предположений.

Стайн Мюррей - Собрание сочинений - Том 5 - Аналитическая психология и христианство

Пер. с англ. — Μ.: Когито-Центр, 2025,— 386 с. (Юнгианская психология)

ISBN 978-1-68503-084-1 (англ.)

ISBN 978-5-89353-709-3(рус.)

Стайн Мюррей - Собрание сочинений - Том 5 - Аналитическая психология и христианство - Содержание

Лечение Юнгом христианства: психотерапия религиозной традиции

Толкователи Юнга

Юнговский метод психотерапевтического лечения

О природе отношений между доктором и пациентом

Исцеление христианства доктором Юнгом

О прогнозе для пациента

«Зеленый Христос» Юнга: трансформационный символ для христианства

Проблема христианства в современном мире

Юнговское видёние Зеленого Христа

К. Г. Юнг как психолог и как богослов

Юнг-психолог

Юнг-богослов

Заключение

О юнговской психологии религии

Введение

О религиозном переживании

О традиционных религиозных ритуалах и практиках

О религиозной доктрине и богословии

О религиозной проблеме современности

Заключение

Будущее христианства

Введение

Троица и четверица

Христос и Меркурий

Соединение противоположностей

Некоторые рассуждения

Введение к работе «Юнг о христианстве»

Природа религиозного переживания

Эволюция образа Бога

Юнг и богословы

Миссия Юнга

Метод Юнга

Ценность сочинений Юнга для христианства

Литература

Литература в переводах на русский язык

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