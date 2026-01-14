Стайн - Собрание сочинений - Том 5 - Аналитическая психология и христианство
Отношение Юнга к христианству до сих пор остается в значительной степени неизученным. Никто пока не взялся за полномасштабное исследование связи его жизни и мысли с христианской традицией или влияния его трудов о христианстве на его частную жизнь и психологическую мысль.
Работы Юнга о христианстве были не объемными, но многочисленными, в последние двадцать лет его активной интеллектуальной жизни они были в центре его творческих интересов. В них он скрупулезно сформулировал интерпретацию истории и доктрины христианства и подробно прокомментировал такие ключевые христианские обряды, как крещение и причастие. Он также предложил проект будущей формы христианской доктрины, в котором существенным образом изменяются самые базовые представления о природе Бога и человека, а во множестве писем и в ряде опубликованных работ он настаивал на необходимости глубинных изменений в отношении христианства к злу, природе, фемининности и науке. Эти работы не были комментариями по случаю беспристрастного автора. В них выражена глубоко прочувствованная внутренняя потребность помочь христианству измениться.
Что хотел Юнг сказать своими работами? Пытался ли он возродить христианство или разрушить его? Был ли он смотрителем в хранилище еретических древностей и богословских странностей? Ностальгировал ли он по гноетическому отвержению христианской веры? Или он был современным агностиком, пытавшимся изобрести психологическую замену традиционному христианству? Была и совершенно иная точка зрения, гласившая, что он пытался найти или придумать эмпирическое психологическое обоснование истинности и ценности христианских догматов. Был ли он на самом деле современным апологетом христианства? Или же он подспудно нападал на христианскую доктрину, прикрывая свои действия маской эмпирической психологии? Вот некоторыеиз задаваемых вопросов и высказываемых либо подразумеваемых предположений.
Стайн Мюррей - Собрание сочинений - Том 5 - Аналитическая психология и христианство
Пер. с англ. — Μ.: Когито-Центр, 2025,— 386 с. (Юнгианская психология)
ISBN 978-1-68503-084-1 (англ.)
ISBN 978-5-89353-709-3(рус.)
Стайн Мюррей - Собрание сочинений - Том 5 - Аналитическая психология и христианство - Содержание
Лечение Юнгом христианства: психотерапия религиозной традиции
Толкователи Юнга
Юнговский метод психотерапевтического лечения
О природе отношений между доктором и пациентом
Исцеление христианства доктором Юнгом
О прогнозе для пациента
«Зеленый Христос» Юнга: трансформационный символ для христианства
Проблема христианства в современном мире
Юнговское видёние Зеленого Христа
К. Г. Юнг как психолог и как богослов
Юнг-психолог
Юнг-богослов
Заключение
О юнговской психологии религии
Введение
О религиозном переживании
О традиционных религиозных ритуалах и практиках
О религиозной доктрине и богословии
О религиозной проблеме современности
Заключение
Будущее христианства
Введение
Троица и четверица
Христос и Меркурий
Соединение противоположностей
Некоторые рассуждения
Введение к работе «Юнг о христианстве»
Природа религиозного переживания
Эволюция образа Бога
Юнг и богословы
Миссия Юнга
Метод Юнга
Ценность сочинений Юнга для христианства
Литература
Литература в переводах на русский язык
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