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Стайн - Собрание сочинений - Том 5 - Аналитическая психология и христианство

Стайн Мюррей - Собрание сочинений - Том 5 - Аналитическая психология и христианство
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology
Series Юнгианская психология (24 books)

Отношение Юнга к христианству до сих пор остается в значительной степени неизученным. Никто пока не взялся за полномасштабное исследование связи его жизни и мысли с христианской традицией или влияния его трудов о христианстве на его частную жизнь и психологическую мысль.

Работы Юнга о христианстве были не объемными, но многочисленными, в последние двадцать лет его активной интеллектуальной жизни они были в центре его творческих интересов. В них он скрупулезно сформулировал интерпретацию истории и доктрины христианства и подробно прокомментировал такие ключевые христианские обряды, как крещение и причастие. Он также предложил проект будущей формы христианской доктрины, в котором существенным образом изменяются самые базовые представления о природе Бога и человека, а во множестве писем и в ряде опубликованных работ он настаивал на необходимости глубинных изменений в отношении христианства к злу, природе, фемининности и науке. Эти работы не были комментариями по случаю беспристрастного автора. В них выражена глубоко прочувствованная внутренняя потребность помочь христианству измениться.

Что хотел Юнг сказать своими работами? Пытался ли он возродить христианство или разрушить его? Был ли он смотрителем в хранилище еретических древностей и богословских странностей? Ностальгировал ли он по гноетическому отвержению христианской веры? Или он был современным агностиком, пытавшимся изобрести психологическую замену традиционному христианству? Была и совершенно иная точка зрения, гласившая, что он пытался найти или придумать эмпирическое психологическое обоснование истинности и ценности христианских догматов. Был ли он на самом деле современным апологетом христианства? Или же он подспудно нападал на христианскую доктрину, прикрывая свои действия маской эмпирической психологии? Вот некоторыеиз задаваемых вопросов и высказываемых либо подразумеваемых предположений.

Стайн Мюррей - Собрание сочинений - Том 5 - Аналитическая психология и христианство

Пер. с англ. — Μ.: Когито-Центр, 2025,— 386 с. (Юнгианская психология)

ISBN 978-1-68503-084-1 (англ.)

ISBN 978-5-89353-709-3(рус.)

Стайн Мюррей - Собрание сочинений - Том 5 - Аналитическая психология и христианство - Содержание

Лечение Юнгом христианства: психотерапия религиозной традиции

  • Толкователи Юнга

  • Юнговский метод психотерапевтического лечения

  • О природе отношений между доктором и пациентом

  • Исцеление христианства доктором Юнгом

  • О прогнозе для пациента

«Зеленый Христос» Юнга: трансформационный символ для христианства

  • Проблема христианства в современном мире

  • Юнговское видёние Зеленого Христа

К. Г. Юнг как психолог и как богослов

  • Юнг-психолог

  • Юнг-богослов

  • Заключение

О юнговской психологии религии

  • Введение

  • О религиозном переживании

  • О традиционных религиозных ритуалах и практиках

  • О религиозной доктрине и богословии

  • О религиозной проблеме современности

  • Заключение

Будущее христианства

  • Введение

  • Троица и четверица

  • Христос и Меркурий

  • Соединение противоположностей

  • Некоторые рассуждения

Введение к работе «Юнг о христианстве»

  • Природа религиозного переживания

  • Эволюция образа Бога

  • Юнг и богословы

  • Миссия Юнга

  • Метод Юнга

  • Ценность сочинений Юнга для христианства

Литература

Литература в переводах на русский язык

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Views 844
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author esxatos
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5.0/5 (2)

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