Книга известного американского пастора и библеиста Рэя Стэдмана «Духовная война» представляет собой практическое руководство по христианской жизни, основанное на детальном разборе 6-й главы Послания к Ефесянам. Автор исходит из того, что современный беспорядок и внутренние конфликты человека (страх, уныние, гнев) не случайны, а являются результатом деятельности реальной духовной силы — сатаны. Стэдман подчеркивает, что битва христианина ведется не против людей («плоти и крови»), а против невидимых духовных иерархий, стремящихся разрушить человеческую личность изнутри.
Основной акцент в книге сделан на концепции «всеоружия Божьего», которое автор отождествляет с Самим Христом. Стэдман призывает верующих не к пассивному ожиданию, а к осознанному «облечению» в духовные доспехи через веру и молитву. Книга учит распознавать тактику врага, разоблачать «ложь сатаны» и занимать твердую позицию в победе, уже одержанной Христом на кресте. Это глубоко практичный труд, направленный на то, чтобы превратить теоретические знания о духовном мире в эффективный инструмент для ежедневных побед над депрессией, искушениями и духовным параличом.
Рэй Стэдман — Духовная война: Как победить в ежедневной битве с сатаной
М.: Триада, 1999. — 156 с.
ISBN 5-86181-170-9
Рэй Стэдман — Духовная война - Содержание
Природа врага: Анализ сил, «которым мы противостоим» — невидимых, организованных и смертоносных полчищ зла.
Стратегия и тактика сатаны: Разоблачение методов «отца лжи», использующего тактику террора, уныния и косвенного влияния через человеческую «плоть».
Арсенал бойца: Пошаговое изучение каждого элемента Божьих доспехов (пояс истины, броня праведности, щит веры и др.) как конкретных аспектов силы Христа.
Искусство фехтования: Правильное применение «меча Духа» — Слова Божьего — в моменты прямых духовных атак.
Роль молитвы: Молитва рассматривается не как формальность, а как финальное действие по активации надетых доспехов.
No comments yet. Be the first!