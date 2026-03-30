Стэдман - Духовная война

Книга известного американского пастора и библеиста Рэя Стэдмана «Духовная война» представляет собой практическое руководство по христианской жизни, основанное на детальном разборе 6-й главы Послания к Ефесянам. Автор исходит из того, что современный беспорядок и внутренние конфликты человека (страх, уныние, гнев) не случайны, а являются результатом деятельности реальной духовной силы — сатаны. Стэдман подчеркивает, что битва христианина ведется не против людей («плоти и крови»), а против невидимых духовных иерархий, стремящихся разрушить человеческую личность изнутри.

Основной акцент в книге сделан на концепции «всеоружия Божьего», которое автор отождествляет с Самим Христом. Стэдман призывает верующих не к пассивному ожиданию, а к осознанному «облечению» в духовные доспехи через веру и молитву. Книга учит распознавать тактику врага, разоблачать «ложь сатаны» и занимать твердую позицию в победе, уже одержанной Христом на кресте. Это глубоко практичный труд, направленный на то, чтобы превратить теоретические знания о духовном мире в эффективный инструмент для ежедневных побед над депрессией, искушениями и духовным параличом.

М.: Триада, 1999. — 156 с.

ISBN 5-86181-170-9

