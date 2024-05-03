В прошлый раз мы с вами обсудили и, надеюсь, усвоили новый и достаточно радикальный принцип, характерный для человеческого поведения. Каждый христианин должен не только помнить о нем, но и ежедневно использовать его на практике, а если этого не происходит, то приходится задуматься: а воистину ли такой человек уверовал в Господа, имеет ли он право называться христианином. Этот принцип—не один из многих вариантов, некоторые из которых мы принимаем, а некоторыми пренебрегаем. Этот принцип называется в Послании к евреям «покой Божий», но слово «покой» нельзя понимать как «бездействие». Скорее, это прекращение всех действий, направленных на себя, отказ от принципа, по которому мы строили свою жизнь с младенчества: мы были убеждены, что для исполнения наших желаний у нас есть все, что надо (или, по крайней мере, мы сможем получить то, что надо), и источник нашего могущества имеет человеческую природу. Новый принцип, который мы познали только во Христе Иисусе, заключается о том, что никакого источника неограниченных возможностей в нас нет. И мы перестаем искать опору в себе, доверяя Второму Лицу Пресвятой Троицы творить через нас.

В этом суть веры. Каждый из присутствующих явился сюда, поверив в то, что кто-то другой хорошо выполнил свою работу. Я очень внимательно наблюдал за вами, пока вы заходили в этот зал и рассаживались, и ни один не взял в руки свой стул и не изучил его ножки на предмет надежности. Вы уселись на свои стулья, доверившись плотнику, смастерившему их. Вы не имели ни малейшего представления, кто он такой, добрый он человек или последний негодяй, вы просто приняли качество стульев как должное, потому что до сих пор такая вера вас не подводила. Мы любим говорить о вере как о сложной концепции, но, по сути, вера—это когда мы полагаемся на кого-то.

И в этом же суть покоя Божия: мы полагаемся во всем на Господа Иисуса Христа, Который явился и вошел в наши сердца, чтобы творить через нас все, за что мы беремся, и Он опирается на наши человеческие возможности и способности. Это—покой. Здесь уже не пройдет наша любимая отговорка, к которой мы прибегаем при каждой неудаче: «Я всего лишь человек!» Новый принцип учит нас во всех ситуациях прибегать не к человеческой мудрости, а к Божией, полагаться не на силы человеческие, а на Божии, действовать не по воле человека, а по воле Божией, которой полностью доверяем.

В последний раз мы закончили на следующем стихе из Послания к евреям:

И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его: Ему дадим отчет (Евр. 4,13).

Тот, Кому мы дадим отчет—Иисус Христос, и Он прекрасно знает нас, видит нас насквозь. Ничто не укроется от Его взора, мы полностью открыты, обнажены перед ним. Ему известны наши слабости. Он знает, как это у нас бывает, когда начальник, или теща, или дети наступают нам на любимые мозоли, а мы бурлим, бурлим внутри, сдерживая гнев, и порой слишком легко уступаем искушению, взрываемся, выходим из себя, говорим лишнее. Господь знает, что когда с нами поступают несправедливо, или когда мы поступили правильно, а нас за это осуждают и даже оскорбляют, — тогда накатывает мощное, почти непреодолимое желание ответить, дать сдачи, отплатить той же монетой. Он знает, что в глубине сердца человека сидит мечта о том, что все окружающие будут нас любить, уважать и принимать. И Он знает, что в напряженной обстановке мы иногда срываемся, а потом оправдываем свой проступок: «Понятно, что надо было полагаться на Господа, но меня постоянно провоцируют. Всему есть предел, я терплю-терплю, но когда-нибудь не выдержу...»

Рэй Стэдмен – Испытания в жизни христианина – Сборник проповедей – Выпуск 3

Пер. с англ. — Новосибирск: Новосибирское Христианское Издательство — Калифорния, 2006.—96 с.

Рэй Стэдмен – Испытания в жизни христианина – Содержание