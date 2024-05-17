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Стедмэн – Путешествие по Библии

Рэй Стедмэн – Путешествие по Библии - Подробный путеводитель по всей Библии
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Неверующий однажды спросил у христианина: “А твой Бог мне 100 долларов может дать?”
Христианин ответил: “Может, если ты хорошо с Ним познакомишься”.
Бог нам и так уже много дал: богатства Царства Его, богатства Слова Его, богатства вечной жизни Его, вечной жизни с Ним. Но Бог на самом деле может кому угодно дать еще и сотни, тысячи и даже миллионы долларов... если это будет вписываться в Его планы и если этот человек будет достаточно хорошо знать Бога лично.
Вот вам всего лишь один пример из тысячи — Джордж Мюллер, известный во всем мире своими молитвами и открытием бристольских приютов в Англии. Мюллер Бога знал настолько хорошо, что Бог ему давал миллионы долларов, а этот добрый и верный раб мудро тратил полученные от Бога деньги на детей и на созидание Царства Божьего.
Все дело в том, знаешь ли ты Бога. Он хочет быть твоим другом, хочет излить на твою жизнь богатства небес “мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною”, как сказано в Евангелии от Луки 6:38. Но для этого с Ним нужно познакомиться. А познакомиться с Богом можно на страницах Писания, по которым тебя поведет Дух Святой.
Хорошенько запомните: Писание и Духа Святого разделять нельзя. Если будет только Библия без Духа, все может кончиться скукой, тоской, мертвым, обрядовым христианством. Если будет только Дух без Библии, можно дойти до фанатизма и безумства. Нам нужен и Дух, и Слово.
Более того, нам нужна вся Библия. Например, чтобы понимать, каким хотел Бог видеть род людской и какого отношения к Себе ожидал, когда создавал первого мужчину и первую женщину, нам нужно знать историю человечества до потопа. Конечно же, Бог хочет, чтобы между Ним и человеком все и сейчас было так же чисто и просто, как прежде, чем в мир вошел грех!
Чтобы понимать, как действует Бог в конкретных ситуациях, нам нужно знать, как в самые разные времена самые разные люди жили верой в Бога. Как нас может поддержать пример человека, который жил в незапамятные времена! Читая Библию, мы видим, что Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Иисус Навин, Давид, Руфь, Исаия, Иеремия, Даниил, Мария, Петр, Стефан, Павел, Варнава, Иоанн и многие другие сталкивались с теми же проблемами, что и мы, и решали их с помощью той же сверхъестественной силы, которая доступна и нам! Мы узнаём, что Бог в те далекие от нас времена посылал этим людям тяжкие испытания и сохранил на страницах Библии их поступки и мысли, чтобы мы могли в наше время понимать, что делает Бог, и чтобы наши поступки и мысли опирались на примеры тех, кто прошел этим путем до нас. Если на Библию посмотреть именно с этой точки зрения, она станет не просто “религиозной книгой”, а практическим (и очень практичным!) руководством на каждый день!
Чтобы понимать, как действует Бог в истории человечества от ее начала и до грядущего конца, нам нужно понять библейских пророков. Изучая “премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей” (1 Кор. 2:7), мы будем вникать в мысли Божьи, которые не наши мысли, и видеть пути Божьи, которые пролегают гораздо выше путей наших. Как сказал об этом наш Господь, “Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам” (Мф. 11:25).

Рэй Стедмэн – Путешествие по Библии - Подробный путеводитель по всей Библии

USA: World Wide Printing, 2005. – Минск: «Принткорп».— 704 с. ил.
ISBN 1-58712-125-5

Рэй Стедмэн – Путешествие по Библии – Содержание

Часть первая. Панорама Писания
  • 1 Цель Слова Божьего
  • 2 Бог говорил издревле, Вітхий Завіт
  • 3 Бог говорил в последние дни сии, Новый Завіт
Часть вторая. Пять шагов к зрелости
  • 4 Пять шагов к зрелости, От БЫТИЯ ДО ВТОРОЗАКОНИЯ
  • 5 Начало истории веры, БыТИ!
  • 6 План избавления, ИСХОД
  • 7 На пути к свету, Ловит
  • 8 От поражения к победе, ЧИСЛА
  • 9 Закон, приносящий избавление, ВТОРОЗАКОНИЯ
Часть третья. Что говорит история
  • 10 Что говорит история, От Иисуса Навина до Есфири
  • 11 Наука побеждать, Иисус Навин
  • 12 Панорама несбывшихся надежд, СУДЬИ
  • 13 Романтическое искупление, Руфь
  • 14 Плоть и дух, 1-я Царств
  • 15 История Давида, 2-Я ЦАРСТВ
  • 16 Как потерять царство, 3-Я ЦАРСТВ
  • 17 Напрасно прожитая жизнь, 4-Я ЦАРСТВ
  • 18 Давид и ковчег Божий, 1-Я ПАРААИПОМІНОН
  • 19 Божий царь в Божьем доме, 3-Я ПАРААИПОМІНОН
  • 20 Путь назад, ЕЗДРЫ
  • 21 Восстановление стен, Намин
  • 22 Смелость царицы, Есфирь
Чисть четвертая. Музыка, под которую нужно жить
  • 23 Музыка, под которую нужно жить, От книги Иова до Песни Песней
  • 24 Самый трудный вопрос, ИОВА
  • 25 Песни искреннего сердца, ПСАЛТИРЬ
  • 26 В чем суть жизни, Притчи
  • 27 Богодухновенная книга заблуждений, ЕККЛКИАСТА
  • 28 Песнь любви, Песнь Песнвй
Часть пятая. Обещания Божьи
  • 29 Обещания Божьи, От Исаии до Малахии
  • 30 Евангелие от Исаии, ИСАИИ
  • 31 Как ведет себя истинная смелость, Иеремии
  • 32 Божий курс лечения, ПЛАЧ ИЕРЕМИИ
  • 33 Пылающие колеса и живые кости, ИЕЗЕКИИЛЯ
  • 34 На пути к будущему, ДАНИИЛА
  • 35 Любовь и неверная невеста, ОСИИ
  • 36 Откровение десницы Божьей, Иоиля
  • 37 У Бога любимчиков нет, Амоса
  • 38 Смерть Едому! Авдия
  • 39 Проповедник не по своей воле, Ионы
  • 40 Кто подобен Богу? МИХЕЯ
  • 41 Страшный гнев Божий, НАУМА
  • 42 Не кое-как, а с высоко поднятой головой, Аввакума
  • 43 День гнева, Софонии
  • 44 Выше голову, строители! Аггея
  • 45 Апокалипсис Ветхого Завета, ЗАХАРИИ
  • 46 Четыреста лет молчания, Малахии
Часть шестая. Христос: главный герой обоих заветов
  • 47 Между заветами, Апокрифы
  • 48 Христос и Его Церковь, От Матфея до Деяний
  • 49 Царя нужно знать в лицо, ЕВАНГВЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
  • 50 Он пришел, чтобы служить, ЕВАНГВЛИЕ ОТ МАРКА
  • 51 Совершенный человек, Евангелие от Луки
  • 52 Богочеловек, Евангелие от Иоанна
  • 53 Незаконченный рассказ, ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
Часть седьмая. Как сохранить веру
  • 54 Все о вере, От Послания Иакова до Послания Иуды
  • 55 Вера в действии, Послание Иакова
  • 56 Живые камни, ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
  • 57 Живые камни, Второе Послание Петра
  • 58 Истинное христианство, ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА
  • 59 Жизненно важное равновесие, Второе Послание Иоанна
  • 60 Верующие и их начальники, Третье Послание Иоанна
  • 61 Подвизаться за веру, ПОСЛАНИЕ ИУДЫ
Часть восьмая. Письма от Господа
  • 62 Письма, адресованные церкви, От ПОСЛАНИЯ к Римлянам до Послания к Филимону
  • 63 Отмычка от Писания, Послание к Римлянам
  • 64 Послание в XXI век, Первое Послание к Коринфянам
  • 65 Когда я немощен, тогда я силен. Второе Послание к Коринфянам
  • 66 Как быть свободным, ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
  • 67 Призвание святых, ПОСЛАНИЕ К ЕФЯСЯНАМ
  • 68 Христос, наше упование и сила, Послания к Филиппийцам
  • 69 Сила и радость! Послания к Колоссянам
  • 70 Надежда для мира, у которого нет надежды, Первое Послания к Фессалоникийцам
  • 71 Беззаконие не пройдет! Второе Послания к Фессалоникийцам
  • 72 Как строить церковь, Первое Послания к Тимофею
  • 73 Мир трещит по швам, христиане стоят, Второе Послания к Тимофею
  • 74 Надежда на завтра, помощь на сегодня, Послания к Титу
  • 75 Не потерять брата, ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ
Часть девятая. Суть и смысл веры
  • 76 Перекличка веры, Послания к Евреям
Часть десятая. Знамения времен
  • 77 Конец и новое начало, ОТКРОЯЯНИЕ
Views 352
Rating 5.0 / 5
Added 17.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (10)

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