Стедмэн – Путешествие по Библии
Неверующий однажды спросил у христианина: “А твой Бог мне 100 долларов может дать?”
Христианин ответил: “Может, если ты хорошо с Ним познакомишься”.
Бог нам и так уже много дал: богатства Царства Его, богатства Слова Его, богатства вечной жизни Его, вечной жизни с Ним. Но Бог на самом деле может кому угодно дать еще и сотни, тысячи и даже миллионы долларов... если это будет вписываться в Его планы и если этот человек будет достаточно хорошо знать Бога лично.
Вот вам всего лишь один пример из тысячи — Джордж Мюллер, известный во всем мире своими молитвами и открытием бристольских приютов в Англии. Мюллер Бога знал настолько хорошо, что Бог ему давал миллионы долларов, а этот добрый и верный раб мудро тратил полученные от Бога деньги на детей и на созидание Царства Божьего.
Все дело в том, знаешь ли ты Бога. Он хочет быть твоим другом, хочет излить на твою жизнь богатства небес “мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною”, как сказано в Евангелии от Луки 6:38. Но для этого с Ним нужно познакомиться. А познакомиться с Богом можно на страницах Писания, по которым тебя поведет Дух Святой.
Хорошенько запомните: Писание и Духа Святого разделять нельзя. Если будет только Библия без Духа, все может кончиться скукой, тоской, мертвым, обрядовым христианством. Если будет только Дух без Библии, можно дойти до фанатизма и безумства. Нам нужен и Дух, и Слово.
Более того, нам нужна вся Библия. Например, чтобы понимать, каким хотел Бог видеть род людской и какого отношения к Себе ожидал, когда создавал первого мужчину и первую женщину, нам нужно знать историю человечества до потопа. Конечно же, Бог хочет, чтобы между Ним и человеком все и сейчас было так же чисто и просто, как прежде, чем в мир вошел грех!
Чтобы понимать, как действует Бог в конкретных ситуациях, нам нужно знать, как в самые разные времена самые разные люди жили верой в Бога. Как нас может поддержать пример человека, который жил в незапамятные времена! Читая Библию, мы видим, что Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Иисус Навин, Давид, Руфь, Исаия, Иеремия, Даниил, Мария, Петр, Стефан, Павел, Варнава, Иоанн и многие другие сталкивались с теми же проблемами, что и мы, и решали их с помощью той же сверхъестественной силы, которая доступна и нам! Мы узнаём, что Бог в те далекие от нас времена посылал этим людям тяжкие испытания и сохранил на страницах Библии их поступки и мысли, чтобы мы могли в наше время понимать, что делает Бог, и чтобы наши поступки и мысли опирались на примеры тех, кто прошел этим путем до нас. Если на Библию посмотреть именно с этой точки зрения, она станет не просто “религиозной книгой”, а практическим (и очень практичным!) руководством на каждый день!
Чтобы понимать, как действует Бог в истории человечества от ее начала и до грядущего конца, нам нужно понять библейских пророков. Изучая “премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей” (1 Кор. 2:7), мы будем вникать в мысли Божьи, которые не наши мысли, и видеть пути Божьи, которые пролегают гораздо выше путей наших. Как сказал об этом наш Господь, “Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам” (Мф. 11:25).
Рэй Стедмэн – Путешествие по Библии - Подробный путеводитель по всей Библии
USA: World Wide Printing, 2005. – Минск: «Принткорп».— 704 с. ил.
ISBN 1-58712-125-5
Рэй Стедмэн – Путешествие по Библии – Содержание
Часть первая. Панорама Писания
- 1 Цель Слова Божьего
- 2 Бог говорил издревле, Вітхий Завіт
- 3 Бог говорил в последние дни сии, Новый Завіт
Часть вторая. Пять шагов к зрелости
- 4 Пять шагов к зрелости, От БЫТИЯ ДО ВТОРОЗАКОНИЯ
- 5 Начало истории веры, БыТИ!
- 6 План избавления, ИСХОД
- 7 На пути к свету, Ловит
- 8 От поражения к победе, ЧИСЛА
- 9 Закон, приносящий избавление, ВТОРОЗАКОНИЯ
Часть третья. Что говорит история
- 10 Что говорит история, От Иисуса Навина до Есфири
- 11 Наука побеждать, Иисус Навин
- 12 Панорама несбывшихся надежд, СУДЬИ
- 13 Романтическое искупление, Руфь
- 14 Плоть и дух, 1-я Царств
- 15 История Давида, 2-Я ЦАРСТВ
- 16 Как потерять царство, 3-Я ЦАРСТВ
- 17 Напрасно прожитая жизнь, 4-Я ЦАРСТВ
- 18 Давид и ковчег Божий, 1-Я ПАРААИПОМІНОН
- 19 Божий царь в Божьем доме, 3-Я ПАРААИПОМІНОН
- 20 Путь назад, ЕЗДРЫ
- 21 Восстановление стен, Намин
- 22 Смелость царицы, Есфирь
Чисть четвертая. Музыка, под которую нужно жить
- 23 Музыка, под которую нужно жить, От книги Иова до Песни Песней
- 24 Самый трудный вопрос, ИОВА
- 25 Песни искреннего сердца, ПСАЛТИРЬ
- 26 В чем суть жизни, Притчи
- 27 Богодухновенная книга заблуждений, ЕККЛКИАСТА
- 28 Песнь любви, Песнь Песнвй
Часть пятая. Обещания Божьи
- 29 Обещания Божьи, От Исаии до Малахии
- 30 Евангелие от Исаии, ИСАИИ
- 31 Как ведет себя истинная смелость, Иеремии
- 32 Божий курс лечения, ПЛАЧ ИЕРЕМИИ
- 33 Пылающие колеса и живые кости, ИЕЗЕКИИЛЯ
- 34 На пути к будущему, ДАНИИЛА
- 35 Любовь и неверная невеста, ОСИИ
- 36 Откровение десницы Божьей, Иоиля
- 37 У Бога любимчиков нет, Амоса
- 38 Смерть Едому! Авдия
- 39 Проповедник не по своей воле, Ионы
- 40 Кто подобен Богу? МИХЕЯ
- 41 Страшный гнев Божий, НАУМА
- 42 Не кое-как, а с высоко поднятой головой, Аввакума
- 43 День гнева, Софонии
- 44 Выше голову, строители! Аггея
- 45 Апокалипсис Ветхого Завета, ЗАХАРИИ
- 46 Четыреста лет молчания, Малахии
Часть шестая. Христос: главный герой обоих заветов
- 47 Между заветами, Апокрифы
- 48 Христос и Его Церковь, От Матфея до Деяний
- 49 Царя нужно знать в лицо, ЕВАНГВЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
- 50 Он пришел, чтобы служить, ЕВАНГВЛИЕ ОТ МАРКА
- 51 Совершенный человек, Евангелие от Луки
- 52 Богочеловек, Евангелие от Иоанна
- 53 Незаконченный рассказ, ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
Часть седьмая. Как сохранить веру
- 54 Все о вере, От Послания Иакова до Послания Иуды
- 55 Вера в действии, Послание Иакова
- 56 Живые камни, ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
- 57 Живые камни, Второе Послание Петра
- 58 Истинное христианство, ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА
- 59 Жизненно важное равновесие, Второе Послание Иоанна
- 60 Верующие и их начальники, Третье Послание Иоанна
- 61 Подвизаться за веру, ПОСЛАНИЕ ИУДЫ
Часть восьмая. Письма от Господа
- 62 Письма, адресованные церкви, От ПОСЛАНИЯ к Римлянам до Послания к Филимону
- 63 Отмычка от Писания, Послание к Римлянам
- 64 Послание в XXI век, Первое Послание к Коринфянам
- 65 Когда я немощен, тогда я силен. Второе Послание к Коринфянам
- 66 Как быть свободным, ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
- 67 Призвание святых, ПОСЛАНИЕ К ЕФЯСЯНАМ
- 68 Христос, наше упование и сила, Послания к Филиппийцам
- 69 Сила и радость! Послания к Колоссянам
- 70 Надежда для мира, у которого нет надежды, Первое Послания к Фессалоникийцам
- 71 Беззаконие не пройдет! Второе Послания к Фессалоникийцам
- 72 Как строить церковь, Первое Послания к Тимофею
- 73 Мир трещит по швам, христиане стоят, Второе Послания к Тимофею
- 74 Надежда на завтра, помощь на сегодня, Послания к Титу
- 75 Не потерять брата, ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ
Часть девятая. Суть и смысл веры
- 76 Перекличка веры, Послания к Евреям
Часть десятая. Знамения времен
- 77 Конец и новое начало, ОТКРОЯЯНИЕ
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