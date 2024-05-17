Неверующий однажды спросил у христианина: “А твой Бог мне 100 долларов может дать?”

Христианин ответил: “Может, если ты хорошо с Ним познакомишься”.

Бог нам и так уже много дал: богатства Царства Его, богатства Слова Его, богатства вечной жизни Его, вечной жизни с Ним. Но Бог на самом деле может кому угодно дать еще и сотни, тысячи и даже миллионы долларов... если это будет вписываться в Его планы и если этот человек будет достаточно хорошо знать Бога лично.

Вот вам всего лишь один пример из тысячи — Джордж Мюллер, известный во всем мире своими молитвами и открытием бристольских приютов в Англии. Мюллер Бога знал настолько хорошо, что Бог ему давал миллионы долларов, а этот добрый и верный раб мудро тратил полученные от Бога деньги на детей и на созидание Царства Божьего.

Все дело в том, знаешь ли ты Бога. Он хочет быть твоим другом, хочет излить на твою жизнь богатства небес “мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною”, как сказано в Евангелии от Луки 6:38. Но для этого с Ним нужно познакомиться. А познакомиться с Богом можно на страницах Писания, по которым тебя поведет Дух Святой.

Хорошенько запомните: Писание и Духа Святого разделять нельзя. Если будет только Библия без Духа, все может кончиться скукой, тоской, мертвым, обрядовым христианством. Если будет только Дух без Библии, можно дойти до фанатизма и безумства. Нам нужен и Дух, и Слово.

Более того, нам нужна вся Библия. Например, чтобы понимать, каким хотел Бог видеть род людской и какого отношения к Себе ожидал, когда создавал первого мужчину и первую женщину, нам нужно знать историю человечества до потопа. Конечно же, Бог хочет, чтобы между Ним и человеком все и сейчас было так же чисто и просто, как прежде, чем в мир вошел грех!

Чтобы понимать, как действует Бог в конкретных ситуациях, нам нужно знать, как в самые разные времена самые разные люди жили верой в Бога. Как нас может поддержать пример человека, который жил в незапамятные времена! Читая Библию, мы видим, что Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Иисус Навин, Давид, Руфь, Исаия, Иеремия, Даниил, Мария, Петр, Стефан, Павел, Варнава, Иоанн и многие другие сталкивались с теми же проблемами, что и мы, и решали их с помощью той же сверхъестественной силы, которая доступна и нам! Мы узнаём, что Бог в те далекие от нас времена посылал этим людям тяжкие испытания и сохранил на страницах Библии их поступки и мысли, чтобы мы могли в наше время понимать, что делает Бог, и чтобы наши поступки и мысли опирались на примеры тех, кто прошел этим путем до нас. Если на Библию посмотреть именно с этой точки зрения, она станет не просто “религиозной книгой”, а практическим (и очень практичным!) руководством на каждый день!

Чтобы понимать, как действует Бог в истории человечества от ее начала и до грядущего конца, нам нужно понять библейских пророков. Изучая “премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей” (1 Кор. 2:7), мы будем вникать в мысли Божьи, которые не наши мысли, и видеть пути Божьи, которые пролегают гораздо выше путей наших. Как сказал об этом наш Господь, “Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам” (Мф. 11:25).

Рэй Стедмэн – Путешествие по Библии - Подробный путеводитель по всей Библии

USA: World Wide Printing, 2005. – Минск: «Принткорп».— 704 с. ил.

ISBN 1-58712-125-5

Рэй Стедмэн – Путешествие по Библии – Содержание

Часть первая. Панорама Писания

1 Цель Слова Божьего

2 Бог говорил издревле, Вітхий Завіт

3 Бог говорил в последние дни сии, Новый Завіт

Часть вторая. Пять шагов к зрелости

4 Пять шагов к зрелости, От БЫТИЯ ДО ВТОРОЗАКОНИЯ

5 Начало истории веры, БыТИ!

6 План избавления, ИСХОД

7 На пути к свету, Ловит

8 От поражения к победе, ЧИСЛА

9 Закон, приносящий избавление, ВТОРОЗАКОНИЯ

Часть третья. Что говорит история

10 Что говорит история, От Иисуса Навина до Есфири

11 Наука побеждать, Иисус Навин

12 Панорама несбывшихся надежд, СУДЬИ

13 Романтическое искупление, Руфь

14 Плоть и дух, 1-я Царств

15 История Давида, 2-Я ЦАРСТВ

16 Как потерять царство, 3-Я ЦАРСТВ

17 Напрасно прожитая жизнь, 4-Я ЦАРСТВ

18 Давид и ковчег Божий, 1-Я ПАРААИПОМІНОН

19 Божий царь в Божьем доме, 3-Я ПАРААИПОМІНОН

20 Путь назад, ЕЗДРЫ

21 Восстановление стен, Намин

22 Смелость царицы, Есфирь

Чисть четвертая. Музыка, под которую нужно жить

23 Музыка, под которую нужно жить, От книги Иова до Песни Песней

24 Самый трудный вопрос, ИОВА

25 Песни искреннего сердца, ПСАЛТИРЬ

26 В чем суть жизни, Притчи

27 Богодухновенная книга заблуждений, ЕККЛКИАСТА

28 Песнь любви, Песнь Песнвй

Часть пятая. Обещания Божьи

29 Обещания Божьи, От Исаии до Малахии

30 Евангелие от Исаии, ИСАИИ

31 Как ведет себя истинная смелость, Иеремии

32 Божий курс лечения, ПЛАЧ ИЕРЕМИИ

33 Пылающие колеса и живые кости, ИЕЗЕКИИЛЯ

34 На пути к будущему, ДАНИИЛА

35 Любовь и неверная невеста, ОСИИ

36 Откровение десницы Божьей, Иоиля

37 У Бога любимчиков нет, Амоса

38 Смерть Едому! Авдия

39 Проповедник не по своей воле, Ионы

40 Кто подобен Богу? МИХЕЯ

41 Страшный гнев Божий, НАУМА

42 Не кое-как, а с высоко поднятой головой, Аввакума

43 День гнева, Софонии

44 Выше голову, строители! Аггея

45 Апокалипсис Ветхого Завета, ЗАХАРИИ

46 Четыреста лет молчания, Малахии

Часть шестая. Христос: главный герой обоих заветов

47 Между заветами, Апокрифы

48 Христос и Его Церковь, От Матфея до Деяний

49 Царя нужно знать в лицо, ЕВАНГВЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

50 Он пришел, чтобы служить, ЕВАНГВЛИЕ ОТ МАРКА

51 Совершенный человек, Евангелие от Луки

52 Богочеловек, Евангелие от Иоанна

53 Незаконченный рассказ, ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ

Часть седьмая. Как сохранить веру

54 Все о вере, От Послания Иакова до Послания Иуды

55 Вера в действии, Послание Иакова

56 Живые камни, ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА

57 Живые камни, Второе Послание Петра

58 Истинное христианство, ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

59 Жизненно важное равновесие, Второе Послание Иоанна

60 Верующие и их начальники, Третье Послание Иоанна

61 Подвизаться за веру, ПОСЛАНИЕ ИУДЫ

Часть восьмая. Письма от Господа

62 Письма, адресованные церкви, От ПОСЛАНИЯ к Римлянам до Послания к Филимону

63 Отмычка от Писания, Послание к Римлянам

64 Послание в XXI век, Первое Послание к Коринфянам

65 Когда я немощен, тогда я силен. Второе Послание к Коринфянам

66 Как быть свободным, ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ

67 Призвание святых, ПОСЛАНИЕ К ЕФЯСЯНАМ

68 Христос, наше упование и сила, Послания к Филиппийцам

69 Сила и радость! Послания к Колоссянам

70 Надежда для мира, у которого нет надежды, Первое Послания к Фессалоникийцам

71 Беззаконие не пройдет! Второе Послания к Фессалоникийцам

72 Как строить церковь, Первое Послания к Тимофею

73 Мир трещит по швам, христиане стоят, Второе Послания к Тимофею

74 Надежда на завтра, помощь на сегодня, Послания к Титу

75 Не потерять брата, ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ

Часть девятая. Суть и смысл веры

76 Перекличка веры, Послания к Евреям

Часть десятая. Знамения времен