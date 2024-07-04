Стэдмен – Разговор с Отцом
Для Иисуса Христа «жить» значило «молиться», и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же более нуждаемся в молитве мы, простые смертные!
Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разрозненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако это — распространенное заблуждение! Почему- то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так: «Мне надо то-то и то-то... благослови... даруй... подай...». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах, а они, действительно, становятся известны Всевышнему раньше, чем нам.
Нет, братья, молитва — не программа новостей для обитателей Царствия небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы приходим к песням хвалы. Мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. Если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя: едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути — вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию.
Это — первое, чему учит нас Иисус Христос, когда говорит о молитве, и скоро мы с вами в том убедимся.
Рэй Стэдмен – Разговор с Отцом – Как учил молиться Иисус Христос
Пер. с англ. — Новосибирск: Новосибирское Христианское Издательство — Калифорния, 2001. — 160 с.
ISBN 5-93958-013-0
Рэй Стэдмен – Разговор с Отцом – Содержание
Обложка
Титульный лист
Аннотация выходные данные
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- 1. ЗАЧЕМ МОЛИТЬСЯ?
- 2. СУЩНОСТЬ МОЛИТВЫ
- 3. КАК МОЛИЛСЯ ИИСУС
- 4. ОБРАЗЕЦ МОЛИТВЫ
- 5. КАК МОЛИТВА СТАНОВИТСЯ ЛИЧНОЙ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- 1. УВЕРЕННОСТЬ
- 2. СОВМЕСТНАЯ МОЛИТВА
- 3. СВЯТОЙ ДУХ И МОЛИТВА
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
- 1. ИСТИННАЯ МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
- 2. ВОЗМОЖНОСТИ МОЛИТВЫ
- 3. ХРИСТОС МОЛИТСЯ ЗА НАС
- 4. МОЛИТВА О ЕДИНСТВЕ
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