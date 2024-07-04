Для Иисуса Христа «жить» значило «молиться», и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же более нуждаемся в молитве мы, простые смертные!

Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разрозненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако это — распространенное заблуждение! Почему- то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так: «Мне надо то-то и то-то... благослови... даруй... подай...». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах, а они, действительно, становятся известны Всевышнему раньше, чем нам.

Нет, братья, молитва — не программа новостей для обитателей Царствия небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы приходим к песням хвалы. Мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. Если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя: едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути — вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию.

Это — первое, чему учит нас Иисус Христос, когда говорит о молитве, и скоро мы с вами в том убедимся.

Рэй Стэдмен – Разговор с Отцом – Как учил молиться Иисус Христос

Пер. с англ. — Новосибирск: Новосибирское Христианское Издательство — Калифорния, 2001. — 160 с.

ISBN 5-93958-013-0

Рэй Стэдмен – Разговор с Отцом – Содержание

Обложка

Титульный лист

Аннотация выходные данные

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. ЗАЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

2. СУЩНОСТЬ МОЛИТВЫ

3. КАК МОЛИЛСЯ ИИСУС

4. ОБРАЗЕЦ МОЛИТВЫ

5. КАК МОЛИТВА СТАНОВИТСЯ ЛИЧНОЙ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. УВЕРЕННОСТЬ

2. СОВМЕСТНАЯ МОЛИТВА

3. СВЯТОЙ ДУХ И МОЛИТВА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ