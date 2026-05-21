Бухер - Квест для творческого человека

Есть много отличных пособий и биографий и еще больше альбомов современного и классического искусства, которые восхищают и вдохновляют. Но, разглядывая каталоги известных художников, вы не совершенствуетесь как мастер. Ведь вы же не можете вылечить простуду, разглядывая фотографии здоровых людей. Нужно действовать!

И в этом очень помогут вопросы. Мы незнакомы, но я уверен, что для вас актуален вопрос: «Чем вы хотите заняться в ближайшее время?» Или: «Что мешает вам начать прямо сейчас?» Все люди разные, но вопросы — одни и те же.

В этой книге куча вопросов. Отвечая на них, вы сможете взглянуть на свою жизнь по-новому или заметить детали, которых раньше не видели. Или выяснить, как работаете, чем хотите заниматься и как достичь цели 5 самым подходящим способом. В книге нет ничего общего, одна конкретика. Здесь более 1800 вопросов. Даже если только 10% из них применимы к вашей ситуации, это уже 180!

Чем честнее вы отвечаете и чем больше записей делаете по ходу чтения, тем ценнее книга окажется для вас. Я хочу, чтобы вы брали ее с собой, когда идете на работу, носили в сумке и записывали ответы, когда они придут вам в голову. Не бойтесь запачкать книгу! Пишите в ней сколько угодно! Черкайте! Рисуйте! Если книга будет лежать на полке как новенькая, считайте, мой замысел провалился. Но если она станет потрепанной и затасканной, если вы заполните ее каракулями и записями, значит, я помог вам выяснить что-то новое о себе и вдохновил на поступки.

Бухер Стефан – Квест для творческого человека – 344 вопроса о том, как найти вдохновение, не сорваться и стать профи

Бухер Стефан. Квест для творческого человека: 344 вопроса о том, как найти вдохновение, не сорваться и стать профи / пер. с англ. Юлии Змеевой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 144 с.: ил.

ISBN 978-5-00117-188-1

Бухер Стефан – Квест для творческого человека – Содержание