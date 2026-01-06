В одной ранней известной истории рассказывается о том, как младенец Эрос никак не мог вырасти. Его опечаленная мать, Афродита, обращается за советом к своей сестре Фемиде, и мудрая титанида рекомендует ей родить второго сына, на сей раз от Ареса, бога войны. Антерос будет противостоять и этим усиливать Эроса, действуя как любящий брата соперник, который сместит застывшую в позитивном направлении динамику своего старшего брата. Средство Фемиды срабатывает: пока Антерос находится рядом, и он и Эрос растут. Но если Антерос отлучается, то они оба начинают регрессировать.

Крэйг Стефенсон - Антерос. Забытый миф

Касталия, 2023. - 210 с.

ISBN 978-5-521-23715-9

Крэйг Стефенсон - Антерос. Забытый миф - Содержание

Благодарности

Введение. О позабытом мифе

Глава 1. Придворный Чужак. Антерос в классическом греческом и римском контексте

Глава 2. La Récupération: Антерос в эпоху Итальянского Возрождения

Глава 3. Anteros — Contr’amour во Французском Просвещении

Глава 4. Хтонический Антерос во Французской Романтической космологии

Глава 5. Антерос на пороге Английского Модернизма

Глава 6. Антэротические художники современности

Глава 7. Психологизация Антероса: Фрейд, Лакан, Жирар

Глава 8. Психологизация Антероса: Юнг

Глава 9. Три антеротических момента в консультационном кабинете

Глава 10. Открытый конец: Антерос как более зримая тайна