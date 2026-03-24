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Стенли - Дар прощения

Стенли - Дар прощения
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Дар прощения - Чарльз Стенли - Как забывать старые обиды

״БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2000 г. - 221 с.

ISBN 5-7454-0386-1

Дар прощения - Чарльз Стенли - Содержание

I. ПРОЩЕНИЕ И СВОБОДА

  • ЧТО ТАКОЕ ПРОЩЕНИЕ. - ДУХОВНЫЕ ЗАЛОЖНИКИ (И). КТО В ПРОИГЫШЕ.- ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ «ТЛЕНИЕ». - ОТВЕРГНУТЫЕ. - КТО ПЕРВЫЙ. - ВЫБОР ЗА ВАМИ. - РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШАГ.

II. ПОЛНЫЙ ОБРАЗ

  • «ТЕПЕРЬ Я ВИЖУ...».- ГДЕ ВСЕ НАЧАЛОСЬ. - ЗАГЛЯДЫВАЯ ВПЕРЕД. - ПОКРЫТИЕ ГРЕХА. - ВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА. - ЕЩЕ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ? - ЕГО ПУТЬ ИЛИ ВАШ?

IIL ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ

  • ДЕЙСТВИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ. - НИЖНЯЯ СТРОКА. - БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ. - ТЕПЕРЬ ВСЕ ОТЛИЧНО! - ТО ВЕРЮ... ТО СОМНЕВАЮСЬ. - ПЛОХАЯ ВЕСТЬ/ДОБРАЯ ВЕСТЬ. - СВЕРШИЛОСЬ. - «БОЖЕ МОЙ! БОЖЕ МОЙ!» - ПРИНЯТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ

IV. ВЕРА И ПРОЩЕНИЕ

  • КАК ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ. - ПУНКТИРНАЯ СТРОКА. - «Я ДУМАЮ, ЧТО ВЕРЮ!» - БИБЛЕЙСКАЯ ВЕРА. - ПРИНЯТЬ ДАР - ВАШЕ РЕШЕНИЕ - ПАМЯТНИКИ И НАПОМИНАНИЯ

V. НАШ ВСЕПРОЩАЮЩИЙ ОТЕЦ

  • ЕСТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ? - НОВОЕ ВИДЕНИЕ - НАИХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ - ПОЧЕМУ ОН ТАК ПЛОХ? - НЕОЖИДАННЫЙ ОТВЕТ - НЕВАЖНО, КАК ДАЛЕКО - НЕВАЖНО, КАК ДОЛГО - ТЕРПЕЛИВ, НО НЕ РАВНОДУШЕН - ЦЕНТР ОТЦОВСКОГО ВНИМАНИЯ - РАДОСТНЫЙ ПРИЕМ - КАК ПОЗНАТЬ ПОДЛИННУЮ СУЩНОСТЬ БОГА

VI. ПРОЩЕНИЕ И ИСПОВЕДАНИЕ

  • ОТЕЦ И ИСПОВЕДАНИЕ СЫНА - ИСПОВЕДАНИЕ И ПРОЩЕНИЕ - 1 ИОАННА 1:9 - БОЖИЯ СЕМЬЯ - УКРАДЕННЫЕ ЧАСЫ - А ПОСЛЕДСТВИЯ? - СТАТУС ВЕРУЮЩЕГО - НЕОБХОДИМО ПОВЕРИТЬ - НО ИИСУС СКАЗАЛ

VII. КАК СПРАВИТЬСЯ С ОБИДОЙ

  • КАК ФОРМИРУЕТСЯ ДУХ НЕПРОЩЕНИЯ - ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ? - ГДЕ ВЫ?

VIII. КАК ПРОЩАТЬ ДРУГИХ

  • ЧАСТНЫЙ ВОПРОС - ПУТАНИЦА РАСПУТЫВАЕТСЯ - ПУТЬ К ПРОЩЕНИЮ - А ЧТО ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ СНОВА? - ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО ПРОСТИЛИ, КОГДА...

IX. КАК ПРОЩАТЬ СЕБЯ

  • ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРОЩЕНИЯ СЕБЯ - ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕСПОСОБНЫ ПРОСТИТЬ СЕБЯ - КАК ПРОЩАТЬ САМИХ СЕБЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение А. НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ

Приложение Б. КАК СУМЕТЬ ПРОСТИТЬ

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Added 24.03.2026
Author AlexDigger
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

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