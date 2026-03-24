Стенли - Дар прощения
Дар прощения - Чарльз Стенли - Как забывать старые обиды
״БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2000 г. - 221 с.
ISBN 5-7454-0386-1
Дар прощения - Чарльз Стенли - Содержание
I. ПРОЩЕНИЕ И СВОБОДА
ЧТО ТАКОЕ ПРОЩЕНИЕ. - ДУХОВНЫЕ ЗАЛОЖНИКИ (И). КТО В ПРОИГЫШЕ.- ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ «ТЛЕНИЕ». - ОТВЕРГНУТЫЕ. - КТО ПЕРВЫЙ. - ВЫБОР ЗА ВАМИ. - РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШАГ.
II. ПОЛНЫЙ ОБРАЗ
«ТЕПЕРЬ Я ВИЖУ...».- ГДЕ ВСЕ НАЧАЛОСЬ. - ЗАГЛЯДЫВАЯ ВПЕРЕД. - ПОКРЫТИЕ ГРЕХА. - ВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА. - ЕЩЕ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ? - ЕГО ПУТЬ ИЛИ ВАШ?
IIL ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ
ДЕЙСТВИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ. - НИЖНЯЯ СТРОКА. - БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ. - ТЕПЕРЬ ВСЕ ОТЛИЧНО! - ТО ВЕРЮ... ТО СОМНЕВАЮСЬ. - ПЛОХАЯ ВЕСТЬ/ДОБРАЯ ВЕСТЬ. - СВЕРШИЛОСЬ. - «БОЖЕ МОЙ! БОЖЕ МОЙ!» - ПРИНЯТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ
IV. ВЕРА И ПРОЩЕНИЕ
КАК ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ. - ПУНКТИРНАЯ СТРОКА. - «Я ДУМАЮ, ЧТО ВЕРЮ!» - БИБЛЕЙСКАЯ ВЕРА. - ПРИНЯТЬ ДАР - ВАШЕ РЕШЕНИЕ - ПАМЯТНИКИ И НАПОМИНАНИЯ
V. НАШ ВСЕПРОЩАЮЩИЙ ОТЕЦ
ЕСТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ? - НОВОЕ ВИДЕНИЕ - НАИХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ - ПОЧЕМУ ОН ТАК ПЛОХ? - НЕОЖИДАННЫЙ ОТВЕТ - НЕВАЖНО, КАК ДАЛЕКО - НЕВАЖНО, КАК ДОЛГО - ТЕРПЕЛИВ, НО НЕ РАВНОДУШЕН - ЦЕНТР ОТЦОВСКОГО ВНИМАНИЯ - РАДОСТНЫЙ ПРИЕМ - КАК ПОЗНАТЬ ПОДЛИННУЮ СУЩНОСТЬ БОГА
VI. ПРОЩЕНИЕ И ИСПОВЕДАНИЕ
ОТЕЦ И ИСПОВЕДАНИЕ СЫНА - ИСПОВЕДАНИЕ И ПРОЩЕНИЕ - 1 ИОАННА 1:9 - БОЖИЯ СЕМЬЯ - УКРАДЕННЫЕ ЧАСЫ - А ПОСЛЕДСТВИЯ? - СТАТУС ВЕРУЮЩЕГО - НЕОБХОДИМО ПОВЕРИТЬ - НО ИИСУС СКАЗАЛ
VII. КАК СПРАВИТЬСЯ С ОБИДОЙ
КАК ФОРМИРУЕТСЯ ДУХ НЕПРОЩЕНИЯ - ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ? - ГДЕ ВЫ?
VIII. КАК ПРОЩАТЬ ДРУГИХ
ЧАСТНЫЙ ВОПРОС - ПУТАНИЦА РАСПУТЫВАЕТСЯ - ПУТЬ К ПРОЩЕНИЮ - А ЧТО ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ СНОВА? - ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО ПРОСТИЛИ, КОГДА...
IX. КАК ПРОЩАТЬ СЕБЯ
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРОЩЕНИЯ СЕБЯ - ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕСПОСОБНЫ ПРОСТИТЬ СЕБЯ - КАК ПРОЩАТЬ САМИХ СЕБЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приложение А. НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ
Приложение Б. КАК СУМЕТЬ ПРОСТИТЬ
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