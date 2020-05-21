Перед Вами — набранный моими друзьями текст бесед на Книгу Откровение Иоанна Богослова, которые произносились мною экспромтом в храме Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках по окончании воскресной Божественной литургии в 2006-2007 годах. Я никогда не планировал издавать их в виде книги, моя задача заключалась в том, чтобы провести нравственно-назидательные беседы для прихожан и не более того.

В этих беседах я не дерзал на такую задачу, как экзегетический подстрочный анализ текста Апокалипсиса. Меня не столько интересует освещение исторического Апокалипсиса, сколько апокалипсис конкретной человеческой души. Увидеть апокалипсические проблемы собственного сердца и означает духовно истолковать данный текст.

Сама идея проведения подобных бесед возникла потому, что появилось достаточно много книг об Апокалипсисе, написанных не совсем православными людьми. Изначально я предполагал ограничиться десятью или пятнадцатью беседами, но получилось то, что получилось.

Протоиерей Олег Стеняев