Стеняев - Беседы на Апокалипсис
Перед Вами — набранный моими друзьями текст бесед на Книгу Откровение Иоанна Богослова, которые произносились мною экспромтом в храме Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках по окончании воскресной Божественной литургии в 2006-2007 годах. Я никогда не планировал издавать их в виде книги, моя задача заключалась в том, чтобы провести нравственно-назидательные беседы для прихожан и не более того.
В этих беседах я не дерзал на такую задачу, как экзегетический подстрочный анализ текста Апокалипсиса. Меня не столько интересует освещение исторического Апокалипсиса, сколько апокалипсис конкретной человеческой души. Увидеть апокалипсические проблемы собственного сердца и означает духовно истолковать данный текст.
Сама идея проведения подобных бесед возникла потому, что появилось достаточно много книг об Апокалипсисе, написанных не совсем православными людьми. Изначально я предполагал ограничиться десятью или пятнадцатью беседами, но получилось то, что получилось.
Протоиерей Олег Стеняев
Олег Стеняев - Беседы на Апокалипсис
Москва, 2009.
Прочитаны в храме Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках (2006-2007).
Беседы на Апокалипсис протоиерея Олега Стеняева - Содержание
- Беседа 1. Самая таинственная Книга. Знаки пришествия антихриста. Еврейский вопрос. — стр. 5
- Беседа 2. «Нечто неудобовразумительное». Единственный Свидетель. Читающий и слушающий. 70-летние девочки. «А где об этом сказано в Писании?» — стр. 23
- Беседа 3. Первенец из мертвых. Легитимная власть. «Аксиос!» Альфа и Омега. Невменяемая юность. Библейские проблемы. Ангелы Хранители исторических эпох.Чемоданные христиане — стр. 37
- Беседа 4. Земные ангелы церквей. Лжеапостолы. Первая любовь. Первая ересь, николаиты. Движение светильника. — стр. 73
- Беседа 5. Сборище сатанинское. О богатстве подлинном и мнимом. Быть верным до смерти. Вторая смерть. — стр. 91
- Беседа 6. Где живет сатана. Что делать, когда заболит зуб. Целомудрие веры. Сокровенная манна и белый камень. — стр. 103
- Беседа 7. Тайна любви. Сначала похвали, а потом укоряй. Лучше плохо начать, но хорошо кончить. Как два монаха поругаться не могли. Иезавель. Полезные болезни. «Что имеете, держите, пока приду…» — стр. 119
- Беседа 8. О богатстве земном и мертвости духовной. Не ленись! О сватовстве. Как чистить сердце. — стр. 138
- Беседа 9. Кто истинен, тот и свят. Город любви. Жизнь в кредит и глобальное людоедство — как это вытерпеть. — стр. 155
- Беседа 10. Приятно ли пить теплую воду в жаркий день? Бедный, но жадный. Праведный грешник или грешный праведник. Что такое покаяние и чем оно отличается от исповеди. — стр. 173
- Беседа 11. Если потребуется, Бог встанет со Своего трона и спустится, чтобы помочь тебе. Сколько рук у Бога? Не будь занудой! Праведному церковь не нужна. Святые и мы — одно Тело. Какой молитвослов был у апостолов. — стр. 193
- Беседа 12. День открытых дверей на Небесах. Кто достоин снять печати? Твое «личное дело» — в надежных руках! — стр. 222
- Беседа 13. Конь белый: с дьяволом не играем! Конь рыжий: прошло лето, наступает зима — копите хлеб духовный. Конь вороной: надо быть достойным болезни! Не пасите самих себя — стр. 235
- Беседа 14. Социальные проблемы — дело рук вампиров-богачей. Нищета как свидетельство святости. Конь бледный: гнев Божий. О «зверях земных». Падение «звезд» и «смокв». — стр. 256
- Беседа 15. Бабушки-садуккейки. Печать Божия или печать антихриста? — стр. 280
- Беседа 16. Он снял седьмую печать… Чернобыль — свечка дьявола. Почему погибли динозавры. Бичевание любви. — стр. 303
- Беседа 17. Антихрист. Идейные шлюхи, 8 марта и беременный епископ. Саранча — «голуби мира». Московский зомби. — стр. 330
- Беседа 18. Семь громов. Времени уже не будет. «И я взял книжку и съел ее». — стр. 357
- Беседа 19. Измерение духовного роста. «Две маслины» — международные террористы. Новый Содом. — стр. 371
- Беседа 20. Священная Римская империя — Евросоюз. Кого бодает красный дракон? Чем дьявол заставит заниматься епископов. Как победить? Отравленная вода. — стр. 394
- Беседа 21. Зверь из моря. Барс, медведь и лев. Кодирование сознания. Не давайте детям чупа-чупсы! Мать моя, иже на Небесех... «Агнец» из-под земли. Победят телевизоры. Штрих-код и борьба с наличными. 666 —число зверя. — стр. 416
- Беседа 22. Жениться или не жениться? Жизнь как песня. Стань одним из 144 тысяч. Вавилон — зона духовного риска, выйди из него. Держи дистанцию! Архистратиг Михаил против Люцифера. Где ты будешь находиться в ближайшие миллиарды лет? — стр. 441
- Беседа 23. Зомби. Как родиться второй раз? Какая бывает благодать. Жатва началась: 100 человек в минуту. Вырывающие душу. Доведи до конца. Войны последнего времени. — стр. 463
- Беседа 24. Бокал вина для пророка Илии. Черное пламя ада. Почему евреи хорошо живут. Почему у обезьян не отваливаются хвосты? Исполняем две песни в сопровождении гуслей. Осторожно, двери закрываются! — стр. 478
- Беседа 25. Семь чаш гнева. Двери ада заперты изнутри. У бесов нет порядка. Лучше не будет. Экологический кризис и московский хлебушек. Фараоново упрямство. Восток надвигается на Запад. Идеологические жабы. Хозяин идет — не расслабляйтесь. Армагеддон. Три части Иерусалима. — стр. 499
- Беседа 26. Жена, сидящая на звере. Вино блудодеяния. Духовный иммунитет. Мораль Леонардо. Мы — свидетели Иисуса. Зло призрачно. Разноцветные карнавалы. — стр. 530
- Беседа 27. Исход из Вавилона. Не читайте современных богословов! Нам нужна национальная идея. Седина — украшение церкви. 11 сентября. Торговля телами. — стр. 553
- Беседа 28. Торжество на Небесах. Отказ от греха — государственное преступление. Сколько рук было у Иоанна Крестителя? Жених и Невеста. Кое-что о птичках. Вечное тело для вечной муки. — стр. 579
- Беседа 29. Дракон связан, не надо наговаривать на него. Тысяча лет со Христом. Два воскресения. Созидаем храм веры. Что брать с собой при конце света? Самый легкий способ разорить монастырь. Суд. Обидное слово «козел». — стр. 604
- Беседа 30. Чем заняться в Раю? Какая прописка лучше московской. Логика рождающегося младенца. Жизнь с перерезанной пуповиной. Совершилось! Боязливых — в горящее озеро. Небесный лимонад. Город из драгоценных камней. — стр. 623
- Беседа 31. Почему Бог прощает. Второе крещение. Нам не нужны перевыборы. Как сделать замечание и не осудить. Главный замысел бытия. Псы. Чародеи. Любодеи. Убийцы. Идолослужители. Крайняя форма неправды. Приди! Не хватает денег — бери даром. Аминь. — стр. 642
Спасибо!
Дякую!
спасибо!