Мы продолжаем читать книгу Бытия. Пристальное внимание уделим теперь главам и стихам, в которых повествуется о семье Иакова, особенно о его сыне Иосифе. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое (Втор. 30, 19) — такие слова как некий вечный завет преподал Божий пророк Моисей израильскому народу прежде своего отшествия к Богу. Два пути — жизни и смерти — лежат перед каждым из нас до сего дня: один — путь исполнения Христовых заповедей, путь праведности и благочестия, другой — путь греха и беззакония. Какой из них выбирает человек? Что отвращает его от вечной блаженной жизни и неудержимо влечет к вечной смерти? Ответом на этот вопрос могут быть многочисленные соблазны, от которых всегда было горе миру (Мф. 18, 7). Сугубое коварство предлагающего их нам, который есть человекоубийца от начала (Ин. 8, 44), в том, что они всегда приятны и привлекательны на вид, их смертоносный яд скрыт под красочной блестящей обёрткой.

Жизнь и смерть в ветхозаветной истории — это реальности, которые преподобные отцы никогда не разделяли механически. Жизнь телесная без жизни духовной — не жизнь, а прозябание; смерть телесная при жизни духовной — не погибель, а временное расставание с плотью. Иосиф, даже находясь в рабстве и темнице, оставался живым перед Богом, а братья его, хотя и были на свободе, пребывали в духовной смерти, пока не раскаялись в своём поступке. Таков и смысл всего Писания — указать на живую связь человека с Богом, как путь к вечной жизни, которую не может отнять даже смерть телесная.

В наше время соблазны настолько умножились, что человек буквально окружён и стеснён ими со всех сторон. Так, зачастую неопытный в духовной жизни человек, по сути, и не понимает, что предложенное ему — грех, что враг искушает и соблазняет его, желая его погибели. Современный мир, полный лукавых обольщений, словно тёмный лес для духовно не просвещённой души, в котором расставлены ловушки и где легко заблудиться и пропасть тому, кто не имеет верного и надёжного провожатого. Таким провожатым для каждого христианина, да и для любого человека вообще, должно быть Священное Писание, указывающее путь жизни и научающее Господним заповедям, исцеляющим душу и просвещающим очи: Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи (Пс. 18, 9).

Все Писание, — по апостольскому слову, — богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности (2 Тим. 3, 16). Поэтому святые отцы древности в своих проповедях и поучениях к народу, желая представить образ той или иной добродетели либо порока, стремясь утвердить в добре и отвратить от зла, всегда обращались за примерами к книгам Священного Писания, истории отношений человека с Богом. В Писании они видели единственный источник познания истинного ведения Божественных тайн и всех законов и закономерностей земного человеческого бытия.

История Иосифа не случайно прерывается историей Иуды. Можно сравнить противоположное поведение Иуды, решившего своё вдовство утешить с проституткой, и поведение Иосифа в доме царедворца. В случае с Иудой — обман, блуд и только потом раскаяние. Но к чести Иуды следует сказать, что он сознался: ведь Фамарь никому бы не рассказала, что произошло, она только ему послала его вещи, так как не хотела позорить свёкра. А он сознался, потому что боялся наказания в будущей жизни больше, чем стыда в этой. Вследствие этого Иуда сделал правильный вывод. Иосиф оказывается в Египте — месте пороков, центре оккультизма. Древние пророки сравнивают египтян с похотливыми ослами (ср. Иез. 23, 8). И был Господь с Иосифом — Господь не оставляет его. А разве Его нет с другими братьями? Можно провести аналогию с притчей о заблудшей овце.

прот. Олег Стеняев — Иосиф и его братья — Проблемы большой семьи

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2025. — 208 с. : ил. — 2-е изд., перераб. и доп.

ISBN 978-5-7533-1974-6

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прот. Олег Стеняев — Иосиф и его братья — Содержание