Стеняев Олег - Беседы на Евангелие от Матфея

«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30, 19) — такие слова, как некий вечный завет, преподал святой пророк Божий Моисей народу израильскому прежде отшествия своего к Богу. Два пути — жизни и смерти — лежат перед каждым из нас и по сей день. Один — путь исполнения заповедей Христовых, путь праведности и благочестия, другой — путь греха и беззакония. Но какой из них выбирает человек, каким следует, к какому концу приходит? Что отвращает его от вечной и блаженной жизни и неудержимо влечет к вечной же смерти? — Соблазны, многочисленные соблазны, от которых всегда было горе миру (Мф. 18, 7). И вот в чем сугубое коварство предлагающего их нам «человекоубийцы искони», — они всегда приятны и привлекательны на вид, их смертоносный вред скрыт под красочной, блестящей оберткой. В наше время соблазны настолько умножились, что мы буквально окружены ими, стеснены со всех сторон. Так что зачастую неопытный в духовной жизни человек, по сути, и понимать-то не понимает, что предложенное ему — грех, что враг искушает, соблазняет его, хочет его погибели. Весь современный мир с его лукавыми обольщениями — точно темный лес для не просвещенной духовным ведением души, лес, в котором расставлено множество ловушек и западней, в котором легко можно заблудиться и пропасть. Но — только тому, кто не имеет верного и надежного провожатого. Таким «провожатым» для нас, для каждого христианина, для каждого человека должно быть Священное Писание; оно указывает «путь жизни» и научает заповедям Господним, исцеляющим душу и просвещающим очи (Пс. 18, 9). «Все Писание — по апостольскому слову, — богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности » (2 Тим. 3, 16). Поэтому святые Отцы древности в проповедях и поучениях своих к народу, желая представить образ той или иной добродетели либо порока, стремясь утвердить в добре и отвратить от зла, всегда обращались за примерами к книгам Священного Писания, к истории отношений человека с Богом. В нем, в Писании, они видели единственный источник познания, истинного ведения как Божественных таин, так и всех законов и закономерностей земного человеческого бытия. Евангелию от Матфея посвящены 59 бесед, вошедших в этот сборник. Они особенно интересны тем, что в них ясно, отчетливо прослеживается связь между событиями времен древности и окружающей нас современностью, постоянно проводится параллель между древним и новым. Стеняев Олег - Беседы на Евангелие от Матфея Москва: Православное Братство «Радонеж», 2008. - 556 С. ISBN 978-985-451-219-8

Стеняев Олег - Беседы на Евангелие от Матфея - Содержание

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Беседа 1. Евангелие от Матфея, глава 1, 1–17 -

Беседа 59. Евангелие от Матфея, глава 16, 21–28

Стеняев Олег - Беседы на Евангелие от Матфея - Беседа 44 - Евангелие от Матфея, глава 13, 1–23

«Притча о сеятеле». Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея, и мы приступаем к изучению 13-й главы. Тема сегодняшней беседы называется: «Притча о сеятеле». В целом почти все притчи связаны с темой «О Царстве Небесном». То есть об установлении теократического Божия Царствия «яко на Небеси и на земли». Во всех проповедях Сына Божия тема о Царствии Небесном занимает центральное место. Суть притч об установлении Царства Бога — есть слова надежды, что однажды рухнут все формы человеческого правления и Земля (наша планета) подчинится всецело воле Создателя. Сказано: «И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день» (Ис. 2, 17). Мятеж, вспыхнувший в грехопадении наших прародителей с его печальными и трагическими последствиями, будет подавлен, и на новой Земле возникнет порядок, подобный тому, который царит на Небесах.

Грехопадение наших прародителей есть земное продолжение мятежа, устроенного на Небесах дьяволом. И именно в таком смысле и надо рассматривать данный вопрос. Сказано: «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3, 8). Наступление Дня Господня не сулит ничего хорошего тем, которые не избрали для себя пути Господни. Сказано о таковых: «Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он тьма, а не свет, то же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния» (Ам. 5, 18–20). Поистине! День Господень для неверующих будет великим потрясением, разочарованием и ужасом. И сегодня мы будем в притче рассуждать о разных группах людей в их реакции на проповедь Святого Евангелия. И мы читаем 1-й стих 13-й главы от Матфея:

«Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу» (Мф. 13, 1, 2).

Блаженный Иероним Стридонский предложил следующее истолкование данного текста: «Народ не мог ни войти в дом Иисуса, ни быть там, где апостолы слышали тайны, посему благий и милосердный Господь выходит из дома и садится при море века сего, чтобы многие толпы народа, которые не удостаивались слышать внутри дома, сходились к Нему и слушали Его на берегу; было так, что Он сидел на маленьком корабле: а вся толпа стояла на берегу. Иисус находится среди волн и подвергается ударам моря то оттуда, то отсюда; но Он в Своем величии не подвергается опасности и повелевает приблизить корабль Свой к берегу. А народ стоит на берегу твердой стопой, чтобы слышать то, что говорится, не подвергаясь опасности и искушениям, которых он (народ. — О. С.) не мог вынести». В этом истолковании блаженного Иеронима мы видим, что люди самостоятельно не могут противостоять волнам житейского моря века сего. Христос и является в этот мир, чтобы вместо нас и за нас в Своем истинном Человечестве одержать победу над силами зла. Вера во Христа — есть вера в то, что Бог не равнодушен к нашим человеческим проблемам. Он не гнушается нас и готов «нас ради человек, и нашего ради спасения» взять на Себя, по праву Творца, ответственность за все Свое творение.